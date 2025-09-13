¡ÔÁ°ÎÀÄ¹¤¬À¸ÅÌ3¿Í¤Ø¤Î½ý³²ÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¡Õ¡Öº£ÆüÃæ¤Ë»¦¤¹¤«¤é¤Ê¡×¥´¥ë¥Õ¤ÎÌ¾Ìç¡¦²³Ø±à¤Ë·ã¿Ì¡¢Èï³²À¸ÅÌ¤é¤¬¥³¥á¥ó¥È¡Ö¸·È³¤ò¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¹â¹»¥´¥ë¥Õ¤ÎÌ¾Ìç¡¦²³Ø±à¹â¹»¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¨¡¨¡9·î12Æü¡¢ÇîÂ¿½ð¤ÏÁ°ÎÀÄ¹¤À¤Ã¤¿30Âå¤ÎÃËÀ¤òÀ¸ÅÌ3¿Í¤Ø¤Î½ý³²ÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£Æ±¹»¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î¤«¤éº£Ç¯6·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢À¸³èÂÖÅÙ¤Î²þÁ±¤ò»ØÆ³¤¹¤ëºÝ¤ËÁ°ÎÀÄ¹¤¬ÎÀÀ¸¤ËÂÐ¤·¤ÆË½¸ÀµÚ¤ÓË½¹Ô¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò8·î¤ËNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç³Ø¹»Â¦¤Ï»ö¼Â¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ä¤¤¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¡×ÎÀÄ¹¤¬À¸ÅÌ¤ËÉé¤ï¤»¤¿¡ÈÄË¡¹¤·¤¤½ý¤¢¤È¡É
¡¡³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ò¸ì¤ë¡£
¡ÖÁ°ÎÀÄ¹¤Ïº£Ç¯6·î¾å½Ü¡¢Éô²°¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤òÀÚ¤êËº¤ì¤¿ÎÀÀ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¤Î¥³¥Ã¥×¤ò±¦ÌÜÉÕ¶á¤ËÅê¤²¤Ä¤±¡¢¿ô¿Ë¤òË¥¤¦¥±¥¬¤òÉé¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤Ð¼ºÌÀ¤¹¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£6·î16ÆüÆü¤Ë¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤òÀÚ¤êËº¤ì¤¿ÎÀÀ¸2Ì¾¤Ë¡Ø¤ªÁ°¤éº£ÆüÃæ¤Ë»¦¤¹¤«¤é¤Ê¡Ù¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢¥Ó¥ó¥¿¤ä½³¤ê¡¢2¿Í¤ÎÆ¬¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÆ¬¤Ê¤É¤Ë½Ð·ì¤¹¤ë¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°ÎÀÄ¹¤ÏÆü¾ïÅª¤ËÊ£¿ô¤ÎÎÀÀ¸¤é¤ËË½¸À¤äË½ÎÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡Åö½é¡¢Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÎÀÀ¸¤é¤Ï¡Ö±ó¤¯¤Ë¤¤¤ë¿Æ¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Ë½¸À¤äË½¹Ô¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÁ°ÎÀÄ¹¤Ë»¦¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¿´¤«¤éÊÝ¸î¼Ô¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³Ø¹»¤¬»öÂÖ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°ÎÀÄ¹¤Ï³Ø¹»¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤ËË½¸À¤ÈË½¹Ô¹Ô°Ù¤òÇ§¤á¡¢6·î17ÆüÉÕ¤Ç²ò¸Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Æ±¹»¤¬»ö°Æ¤ò¤¹¤°¤Ë¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö³Ø¹»¤Ï»ö°ÆÈ¯³Ð¸å¤ËÁ°ÎÀÄ¹¤ò²ò¸Û¤·¤¿¤³¤È¡¢Èï³²À¸ÅÌ¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤é¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿Á°ÎÀÄ¹¤Î¼Õºá¤ä¾ÜºÙ¤ÎÀâÌÀ¤Ê¤É¤òÀèÁ÷¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2¤«·î·Ð¤Ã¤Æ¤âÊÝ¸î¼ÔÀâÌÀ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤¦¤ä¤à¤ä¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢8·îËö¤ËNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤¬ÊÝ¸î¼Ô¤Î¹ðÈ¯¤òÊó¤¸¤¿¤³¤È¤Ç»öÂÖ¤¬°ìÅ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢²³Ø±à¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡ÔËÜ¹»ÃË»ÒÎÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸µÎÀÄ¹¤Ë¤è¤ëË½ÎÏ¹Ô°Ù¤ò´Þ¤á¤¿ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿»ö°Æ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Èï³²¤Ë¤¢¤ï¤ì¤¿À¸ÅÌµÚ¤Ó´Ø·¸¼Ô³Æ°Ì¤Ë¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Õ¤È¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£
Èï³²¤òÉé¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤Ï¡Ä
¡¡²ò¸Û¤µ¤ì¤¿Á°ÎÀÄ¹¤ÏÄ¾·â¼èºà¤Ë¡Ö¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ªÅú¤¨¤¹¤ë»ö¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¸ì¤ë¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£½ñÎàÁ÷¸¡¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÎÀÀ¸¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤¬¸½ºß¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖºòÆü¡¢·Ù»¡¤«¤éÁ°ÎÀÄ¹¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áá¤¯¼è¤êÄ´¤Ù¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¸·È³¤ò¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡£9·î13Æü¤ËÊÝ¸î¼ÔÀâÌÀ²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°ÎÀÄ¹¤¬Æ±ÀÊ¤¹¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÊÝ¸î¼Ô¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿Èï³²À¸ÅÌ¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¡ÊÁ°ÎÀÄ¹¤Ë¤Ï¡Ë·ºÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æºá¤ò½þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£