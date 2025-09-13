¡Ô¥¢¥á²£¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¡Õ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤È»Å»ö¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼º´¡¹ÌÚ»á¤¬¤â¤é¤Ã¤¿¡È1400Ëü±ß¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¤È¤½¤³¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿MJ¤Îº¯À×
¡È¿ÍÎà»Ë¾åºÇ¤âÀ®¸ù¤·¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¡É¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡£Ë×¸å16Ç¯¤À¤¬¡¢»à¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¤½¤Î°Î¶È¤Ï¿Í¡¹¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¹ï¤Þ¤ì¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤Ï¼«ÅÁÅª±Ç²è¡ØMichael¡Ù¤¬¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÚÈëÂ¢¼Ì¿¿¡Û3D¥â¥Ç¥ë¤Î»£±Æ¤ò¤¹¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡£Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤Ê¤É
¡¡1996Ç¯12·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖHIStory World Tour¡×¡£¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ë¥Þ¥¤¥±¥ë¤È60Ê¬¤â¤Î»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Îº´¡¹ÌÚÏÂÂ§¤µ¤ó¡£Èà¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥²¡¼¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¡É2¿Í¤¤ê¡É¤Î»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡£Á°ÊÔ¤«¤éÆÉ¤à¡Û
¨¡¨¡»£±ÆÃæ¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¤Î¤Û¤¦¤«¤é¤â¡¢¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø·¯¤Î¤½¤Î·¤¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Í¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£7¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¸üÄì¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾åÌî¤Î¥¢¥á²£¤ÇÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ì¥¢¥á²£¤ËÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡Ù¤Ã¤ÆÄó°Æ¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¤¦¤ó¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤è¡Ù¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¤¤¤ä·»¤µ¤ó¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤éÂçÁû¤®¤Ç¤¹¤è¡ª¡Ù¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÏÆþ¤ì¤º¤Ë¿´¤ËÎ±¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡£¤â¤·ËÜÅö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥¢¥á²£¤¬ÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤¬ÀÕÇ¤¼è¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡½çÄ´¤Ë¿Ê¤à»£±Æ¤âÌµ»ö½ªÎ»¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¤ò¤ª¸«Á÷¤ê¤·¤¿¸å¤Ëº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ë¡É¤ª¤Í¤À¤ê¡É¤ò¤¹¤ë¡£
¡Ö´ù¤Î¾å¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¤¬¥Ä¥¢¡¼¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥§¥É¥é¥Ï¥Ã¥È¤¬4¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»£±Æ½ª¤ï¤ê¤Ë¡Ø°ì¤ÄÌã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¨¡¨¡¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª
¡Ö¤¹¤ë¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¬¡Ø»ä¤Ë¤Ï·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤¯¤è¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸åÆü¡¢Íè¼Ò¤·¤¿»þ¤Ë¡Ø¥Þ¥¤¥±¥ë¤¬¤¤¤¤¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ï¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸«»ö¥²¥Ã¥È¤Ç¤¹¤è¡×
¨¡¨¡¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤â¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª
¡Ö¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ¾¤°¤Ë»æÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢»ý¤Áµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¤Îµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ëÁ°¤Ë¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡»×¤ï¤Ì¡É¤ªÊõ¡É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¡£¤½¤·¤Æµ¢Âð¸å¤Ë¤¢¤ë»ö¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Âð¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë»æÂÞ¤«¤é¥Õ¥§¥É¥é¥Ï¥Ã¥È¤ò½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¤Î¥Õ¥§¥É¥é¥Ï¥Ã¥È¤À¡ª¡¡¤Ã¤Æ´ò¤·¤¯¤Æ¤Í¡¢¤½¤ì¤ÇÈï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¡¢Ë¹»Ò¤ÎÃæ¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤«¥Ù¥Ã¥¿¥ê¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æ÷¤¤¤òÓÌ¤¤¤À¤é¡¢¥¥Ä¤¤´»µÌ·Ï¤Î¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¡¢¼Â¤Ï¥°¥ê¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¤Î¥°¥ê¡¼¥¹¤¬¥Ù¥Ã¥¿¥ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¨¡¨¡¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¤¬Èï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾Ú¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¤Ç¤â¡¢¤Ê¤¼¤«¤¹¤°¤Ë¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ç¥°¥ê¡¼¥¹¤ò¿¡¤¤¤Æ¡¢¥´¥ßÈ¢¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê»ö¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡¢º£¤Ç¤âÉÔ»×µÄ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¿¡¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡¼Â¤Ï3Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥Þ¥¤¥±¥ë¤¬Åê¤²¤¿¥Õ¥§¥É¥é¥Ï¥Ã¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¿Í¤¬¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï1400Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥°¥ê¡¼¥¹¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤é¡¢²ÁÃÍ¤¬¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¢¥Û¤Ê¤³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤ÎÆþ¤Ã¤¿¹õ¤Î¥Ä¥¢¡¼¥¥ã¥Ã¥×¤¬²ñ¼Ò¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£·È¤ï¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ11Ì¾¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼èºà¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ë¥Õ¥§¥É¥é¥Ï¥Ã¥È¤òÈï¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¹¤ó¤Þ¤»¤ó¡¢ËÍÆ¬¤Ç¤«¤¤¤«¤é¡¢Æþ¤ê¤Þ¤»¤ó¤ï¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¤Û¤ó¤Þ´é¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¨¬¨¬ºÇ¸å¤Î¥ª¥Á¤âËº¤ì¤Ê¤¤À¸¿è¤Î´ØÀ¾¿Í¡¢º´¡¹ÌÚÏÂÂ§¤µ¤ó¤È¥Þ¥¤¥±¥ë¤È¤ÎÈëÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£
º´¡¹ÌÚ ÏÂÂ§¡Ê¤µ¤µ¤¡¦¤«¤º¤Î¤ê¡Ë¡¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼