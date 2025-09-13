¡Ô¥Þ¥¤¥±¥ëË×¸å16Ç¯¡Õ¡ÖËÍ¤À¤±¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡×¤¢¤Î¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ý¥Ã¥×¤È²á¤´¤·¤¿60Ê¬´Ö¤ò½é¹ðÇò¡ª
¡¡¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ16Ç¯¡£º£¤Ç¤â¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ý¥Ã¥×¤ÎÅÁÀâ¤ÏÀ¤³¦¤Ç¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯¤Ë¤Ï¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ØMichael¡Ù¤¬ÆüËÜ¤Ç¤â¸ø³«Í½Äê¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¥Þ¥¤¥±¥ë¤ÎÏÃÂê¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤³¤½Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤¬¤æ¤¨¡¢Èà¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¿¿Í´Ö¤ÎÆùÀ¼¤Ïµ®½Å¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤¬¥Þ¥¤¥±¥ë¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥Ï¥Ã¥È¤ÈÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¥¥ã¥Ã¥×
¡¡1996Ç¯12·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖHIStory World Tour¡×¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÎÅìµþ¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ë¥Þ¥¤¥±¥ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢2¿Í¤À¤±¤Î60Ê¬´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Îº´¡¹ÌÚÏÂÂ§¤µ¤ó¤À¡£30Ç¯¶á¤¯Éõ°õ¤·¤Æ¤¤¤¿MJ¤È¤ÎÈëÏÃ¤ò½é¹ðÇò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¨¡¨¡¥Þ¥¤¥±¥ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡©
¡ÖË¿Âç¼ê¥²¡¼¥à¥á¡¼¥«¡¼¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢ÊÀ¼Ò¤ËÇã¤¤Êª¤ËÍè¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡×
¨¡¨¡Èà¤Ï¥²¡¼¥à¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÌµÎà¤Î¥²¡¼¥à¹¥¤¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤«¼Ö¤Î¥ì¡¼¥¹¤â¤Î¤Ê¤É¤¬¹¥¤¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤¦¤Á¤ÎÉôÄ¹¤È¥Þ¥¤¥±¥ë¤¬ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¤Î¿·¤·¤¤¥²¡¼¥à¤òºî¤í¤¦¤È¤¤¤¦°Æ¤¬½Ð¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡×
¨¡¨¡¤É¤ó¤Ê¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¥Þ¥¤¥±¥ë¤¬¥À¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò360ÅÙ¸«¤é¤ì¤ë¥½¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤µ¤ó¤Ç¤â°ìÅÙ¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥½¥Õ¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯3D¤Çºî¤í¤¦¤È¤Ê¤ê¡¢ÁáÂ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ËÍ¤â»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡×
¨¡¨¡º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖËÍ¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¤Î3D¥â¥Ç¥ë¤òºî¤ëºî¶È¡¢¤½¤·¤Æ±Ñ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉôÄ¹¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Þ¥¤¥±¥ë¤È¸À¤¨¤Ð¡¢À¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÌ¾¤À¤¿¤ëÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÏÃÂê¤¬¼ªÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÀÅªµÔÂÔµ¿ÏÇ¤äÀ°·Áµ¿ÏÇ¤Ê¤É¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¤Î»£±Æ¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¡£
¡ÖÅö»þ¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤À¤«¤éÀµÄ¾¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤È²ñ¤¦¤È¤¤¤¦¶ÛÄ¥´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡ÂÐÌÌ¤¹¤ëÅöÆü¤Ï¡¢ËÜ¼Ò¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¤ÎÍ×Ë¾¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÂÎ°é´Û¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤Î¹¤µ¤¬¤¢¤ë¡¢Çö°Å¤¤ÃÏ²¼¼¼¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö»þ¡¢Èà¤ÏÀ°·Á¤·¤¿¤¢¤È¤«²¿¤«¤Ç¡¢¹õ¤¤¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢Éô²°¤ÎÇö°Å¤µ¤òÆÃ¤ËÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥®¥ã¥é¤½¤ÎÂ¾¤Î¸ò¾Ä¤Î»þ¤Ë¤â¡¢4¥á¡¼¥È¥ë°ÌÎ¥¤ì¤ÆºÂ¤Ã¤ÆÇö°Å¤¯¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡Çö°Å¤¤¶õ´Ö¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¤òÂÔ¤Äº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¡£¤½¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¶ÛÄ¥´¶¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¤¬¥Ä¥¢¡¼¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿°áÁõ¤¬¡¢°ìËç¤º¤Ä´ù¤Î¾å¤ËÃúÇ«¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥¹¥¯¡¢¼êÂÞ¡¢·¤¡¢Ë¹»Ò¡¢Éþ¤Ê¤É50ÅÀ¶á¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤Î¤¿¤á¤ËÁ´¤Æ¤Î°áÁõ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤À¤±¤Î°áÁõ¤òÁ´¤Æ»£±Æ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÄê´ü´Ö¤½¤ÎÉô²°¤Ç´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¡¢¤½¤ÎÉô²°¤Ë¸°¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤òËÍ¤é²ñ¼Ò¤Î¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¬¸°¤Î´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤À¤±ÂçÀÚ¤Ê°áÁõ¤òÁ´Éô»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤ÆÂÔ¤Ä¤³¤È¿ô½½Ê¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤ÎÂÐÌÌ¤¬³ð¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÇÇØ¤ÇÆþ¤Ã¤ÆÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡£¤·¤«¤â¤Ê¤Ç¸ª¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¡¢´é¸«¤¿¤é¡¢¾®¤Ã¤µ¤Ã¡ª¡¡¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤â¥á¥¤¥¯¤Ï´°àú¡ª¡¡¤½¤ì¤Ç¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«°ìµ¤¤Ë¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤°¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¨¡¨¡¤½¤³¤«¤é¤º¤Ã¤È¤Õ¤¿¤ê¤¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¼ÂºÝ¤ÏÈà¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤êµ÷Î¥¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²ñÏÃ¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¤â¤¦¥²¡¼¥àÇã¤Ã¤¿¡©¡Ù¡Ø¤¢¤¢¡¢¤â¤¦Çã¤Ã¤¿¤è¡Ù¡Ø¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¤Ø»ý¤Ã¤Æµ¢¤ë¤Î¡©¡Ù¡Ø¤½¤¦¤À¤Í¡¢³Ú¤·¤ß¤À¤è¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¤Î²ñÏÃ¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤¹¤°¤Ë»£±Æ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò»£¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÊì²»¤Î¡Ø¤¢¤¤¤¦¤¨¤ª¡Ù¤ÎÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Þ¥¤¥±¥ë¤Î¡Ø¤¢¡Ù¤Î¸ý¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤ë´é¤Ê¤ó¤ÆÉáÄÌ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢¶½Ê³¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤Á¤é¤Ï»£±Æ¤ò¤½¤Ä¤Ê¤¯¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¤¢¤È¤Ï¡¢²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¶«¤ÓÀ¼¤ÎÉ½¾ð¤âÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤íÍ×µá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥±¥ë¤Ã¤Æ¡¢²Î¤Î»þ¤Ë¡¢¡Ø¥¢¥©¡¼¡Ù¡Ø¥¢¥Ã¡¼¡Ù¡Ø¥À¥Ã¡Ù¤È¤«¤À¤¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤À¤«¤é¤½¤ÎÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤é¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¤¬¡ØI don¡Çt say that¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÈÝÄê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤¤¤ä¡¢¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡¢¤¤¤Ä¤â¡ª¡¡¤Ã¤ÆËÍ¤¬ÄÉµá¤·¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ØI don¡Çt say¡Ù¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀäÂÐ¤ËÇ§¤á¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡Ø¥À¥Ã¡Ù¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡¡¤½¤Î´é¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡¤ÈÇ°¤ò²¡¤·¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ØI don¡Çt say that¡ª¡Ù¤ÈÈÝÄê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤ä¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª¡¡¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤âÁ´¤¯Ç§¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏËÍ¤¬photoshop¤Ç¹çÀ®¤·¤Æºî¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¾Ð¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤Ã¤È¾È¤ì²°¤À¤«¤é¡¢»×¤ï¤Ì¤È¤³¤í¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¥Þ¥¤¥±¥ë¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¸ÀÍÕ¤òº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤ËÅê¤²¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¤«¤éËÍ¤ËÏÃ¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø·¯¤Î¤½¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤ÏÅö»þ¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Çº¸Â¦¤Ë3ËÜÀþ¤Ç¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ã¤ÆË«¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¤â¤³¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤·¤¿¤é¡©¡¡¤Ã¤ÆÄó°Æ¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£·ë¶É¤½¤ÎÈ±·¿¤Ï¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤Õ¤¿¤ê¤À¤±¤Î60Ê¬´Ö¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤âÊõÊª¤ËÃÍ¤¹¤Ù¤»þ´Ö¤À¡£¤À¤¬¡¢º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¹¹¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò»î¤ß¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µ»ö¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤¬¥Þ¥¤¥±¥ë¤Ë¤ª¤Í¤À¤ê¤·¤¿¡É¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¤ä¡¢¤Õ¤¿¤ê¤À¤±¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
º´¡¹ÌÚ ÏÂÂ§¡Ê¤µ¤µ¤¡¦¤«¤º¤Î¤ê¡Ë¡¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼