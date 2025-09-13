相続や事業承継をめぐる紛争は、資産や利害関係が複雑な富裕層ファミリーほど深刻化しやすい傾向があります。遺産分割や遺言の有効性、遺留分をめぐる紛争、さらには税務調査に伴う当局との争いは、資産承継や経営の安定を大きく揺るがしかねません。こうしたリスクを未然に防ぐことは、円滑な資産承継やファミリーガバナンスの確立に直結します。本稿では、富裕層ファミリーが直面しやすい紛争リスクと、その具体的な予防策について解説します。

紛争予防の必要性

富裕層やファミリービジネスを営むファミリーにとって、紛争が生じた際の対応だけでなく、紛争リスクを事前に予防すること自体が重要です。紛争リスクの予防は、ファミリーが保有する資産を次世代に円滑かつ効率的に承継するエステートプランニングに役立つと同時に、ファミリーガバナンスの確立にもつながります。

ここでは、富裕層ファミリー内で生じやすい紛争を予防する具体的な方策について概観します。

遺産分割協議による紛争に備える

遺言がない場合、遺産は法定相続人が法定相続分に応じて共有することになります。しかし、この状態はあくまで一時的であり、各個別財産を確定的に帰属させるには、法定相続人全員による遺産分割協議が必要です。

遺産分割協議は全員の合意が前提であるため、一人でも反対するメンバーがいる場合は、調停や審判などの法的手続きが必要となります。特に富裕層ファミリーでは財産が複雑で、特別受益や寄与分の調整、資産評価も一筋縄ではいきません。ファミリービジネスを営んでいる場合、株式などが遺産に含まれると、なおさら利害調整は困難です。

「子どもたちはもめないから遺言は不要」と考える人も少なくありませんが、両親が他界した後には予期せぬトラブルが生じる可能性があります。法定相続人間での遺産分割協議を回避するため、遺言の作成は必須といえます。

遺言無効の紛争に備える

遺言が存在しても、その内容に納得できない相続人から遺言無効確認訴訟を提起される可能性があります。予防策としては、遺言作成時の形式的な不備をなくし、遺言能力を証明できる証拠を整え、解釈に疑義が生じない明確な内容で作成することが必要です。

遺言の方式としては、公正証書遺言、秘密証書遺言、自筆証書遺言がありますが、紛争予防の観点では、公証人が証人2名の立会いのもと、遺言者の口述を公正証書化する公正証書遺言が最も望ましいといえます。

さらに、遺言作成前後に長谷川式認知スケールで遺言能力を測定したり、主治医に診断書を作成させたり、介護記録を保管することで、遺言作成時に遺言能力があったことを証拠化することも有効です。遺言作成時の様子をビデオ撮影することも、証拠として役立ちます。

認知症の兆候があっても、直ちに遺言能力がないとは限りません。遺言能力の有無は遺言の内容とも関係します。専門家が関与すると内容が技術的になりやすいですが、目的の優先度に応じて内容を調整することも必要です。富裕層の場合、遺言の内容は複雑になりがちなので、判断能力に問題のないうちに早めに作成を開始することが望まれます。

ファミリービジネスを営む富裕層では、遺産の多くが自社株など特殊な資産で構成されることがあります。その場合、遺言だけで足りるのかを検討し、株式管理処分信託や生前贈与を組み合わせるプランニングが必要になる場合もあります。

遺留分の紛争に備える

被相続人の財産は原則自由に処分できますが、一定の法定相続人（配偶者、子、直系尊属）には、一定割合の遺産処分に制限があり、これが遺留分です。遺留分を侵害された相続人は、侵害額を受遺者や受贈者に請求できます。

富裕層ファミリーのファミリービジネスでは、自社株を後継者に承継させる場合が多く、遺留分侵害額請求に発展するリスクがあります。自社株での対応が難しい場合、第三者への売却で資金を調達する必要が生じ、経営の安定性を損なう可能性があります。このため、信託契約の活用や生命保険による資金確保など、事前のエステートプランニングが不可欠です。

信託無効確認請求に備える

民事信託は柔軟な財産管理や承継・事業承継を可能にします。ただし、契約内容によっては受託者の利益を優先し、受益者の利益を損なう信託が作られる場合があります。

現状、裁判で信託の無効を正面から否定した判例はありませんが、信託の本質を逸脱した内容は問題となる可能性があります。信託を組成する際は、本質を維持した内容にすることが重要です。

税務紛争に備える

税務紛争とは、相続人間の争いではなく、税務当局との紛争を指します。富裕層は資産が複雑かつ多様で担税力も高いため、税務調査が入る可能性が高いです。

事業承継や創業者の相続が発生した際、申告内容に誤りがあると、当局は是正処分を行い、加算税・延滞税などのペナルティが発生するほか、長期の法的紛争に発展する可能性があります。さらに、ファミリービジネスでの申告漏れが報道されると、レピュテーションリスクも生じます。

対策としては、税務調査で指摘されやすいポイントを事前に把握し、当局が納得できる資料や理論構成を整備することが重要です。問題が発覚した場合に軽減策を用意しておくことも、紛争予防に有効です。

酒井 ひとみ

シティユーワ法律事務所