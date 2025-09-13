º®¹ç4¡ß400m¥ê¥ì¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¡¡1Áö¤Ïº£Àô¡¢2Áö¡¦°æ¸Í¡¢3Áö¡¦µÈÄÅ¡¢4Áö¡¦¾¾ËÜ¤ÎÉÛ¿Ø¤ÇÍ½Áª¤ËÎ×¤à¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¢£Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê13Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡Ú°ìÍ÷¡Û9·î13Æü³«Ëë¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡ÙÆüÄø¡õ½Ð¾ìÁª¼ê
ÃË»Ò2¿Í¡¢½÷»Ò2¿Í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëº®¹ç4¡ß400m¥ê¥ì¡¼Í½Áª¤ËÎ×¤àÆüËÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£1Áö¤Ë¤Ïº£Àô·øµ®¡Ê23¡¢ÆâÅÄÍÎ¹ÔAC¡Ë¡¢2Áö¤Ë°æ¸Í¥¢¥Ó¥²¥¤¥ëÉ÷²Ì¡Ê24¡¢ÅìË®¶ä¹Ô¡Ë¡¢3Áö¤ËµÈÄÅÂóÊâ¡Ê27¡¢¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡¢4Áö¤Ë¤Ï¾¾ËÜÆàºÚ»Ò¡Ê28¡¢ÅìË®¶ä¹Ô¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£Í½Áª¤Ï¤³¤Î¸å¡¢¸áÁ°11»þ40Ê¬¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
ÃË»Ò-½÷»Ò-ÃË»Ò-½÷»Ò¤Î½çÈÖ¤Ç¥Ð¥È¥ó¤ò·Ò¤°º®¹ç¥ê¥ì¡¼¤Ë2Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¡£º®¹ç4¡ß400m¥ê¥ì¡¼¤ÏÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç¤Ï²áµî3ÅÙ¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢19Ç¯¥É¡¼¥ÏÂç²ñ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤¬Í¥¾¡¡¢22Ç¯¥ª¥ì¥´¥óÂç²ñ¤Ï¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡¢23Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤¬À©¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¡¢22Ç¯À¤³¦Î¦¾å¥ª¥ì¥´¥ó¤Ç3Ê¬17ÉÃ31¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·Í½ÁªÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2Áö¤Î°æ¸Í¤Ï7·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç100m¤È200m¤Î2´§¤òÃ£À®¡£8·î3Æü¤ÎÉÙ»ÎËÌÏ¼¥ï¡¼¥ë¥É¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ç¤Ï200m¤Ç22ÉÃ79¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£°æ¸Í¤È3Áö¤ÎµÈÄÅ¤ÏÀ¤³¦Î¦¾å½é½Ð¾ì¡£
¡ö¼Ì¿¿¤Ïº¸¤«¤é¾¾ËÜÁª¼ê¡¢°æ¸ÍÁª¼ê¡¢µÈÄÅÁª¼ê¡¢º£ÀôÁª¼ê