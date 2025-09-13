ÅìµþŽ¥ÀÖºä¤Î²ñ¼Ò¤ÇÌò°÷»É¤µ¤ì¤ë ÂáÊá¤Î¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¹ñÀÒÃË(61) ¤Ï1Ç¯Á°¤Ë²ò¸Û¡Ö¼¡¤Î¿¦¾ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦Í½Äê¤âÌ¤¤À¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤º¡×¡¡·Ù»ëÄ£
¤¤Î¤¦¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î²ñ¼Ò¤Ç²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃËÀ¤ò»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¸µ½¾¶È°÷¤Î¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¹ñÀÒ¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃË¤¬¡ÖÃËÀ¤Ë¼¡¤Î¿¦¾ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¹ñÀÒ¤Î¥²¥Ö¥ì¥Þ¥ê¥¢¥à¡¦¥á¥¹¥Õ¥£¥ó¡¦¥à¥é¥ì¥Ã¥ÈÍÆµ¿¼Ô¡Ê61¡Ë¤Ï¤¤Î¤¦Í¼Êý¡¢¹Á¶èÀÖºä¤Î²ñ¼Ò¤Ç²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃËÀ¡Ê30Âå¡Ë¤ÎÊ¢¤òÊñÃú¤Ç»É¤¹¤Ê¤É¤·»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¥²¥Ö¥ì¥Þ¥ê¥¢¥àÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤¬°ÊÁ°±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿°û¿©Å¹¤Ç¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½1Ç¯Á°¤Ë²ò¸Û¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Î·Ù»ëÄ£¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢¥²¥Ö¥ì¥Þ¥ê¥¢¥àÍÆµ¿¼Ô¤¬¡Ö²ò¸Û¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ËÃËÀ¤«¤é¡Ø¼¡¡¢ÌÌÅÝ¤ò¤ß¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¡¢Ê£¿ô²ó²ñ¼Ò¤òË¬¤ì¡¢ÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥²¥Ö¥ì¥Þ¥ê¥¢¥àÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¼¡¤Î¿¦¾ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦Í½Äê¤ÇÃËÀ¤Ë²¿ÅÙ¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ì¤¤À¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¸ÛÍÑ¤ò¤á¤°¤ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤¤µ¤Ä¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
