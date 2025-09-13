スロギー新作ノンワイヤーブラ「The UP」♡コペンハーゲンで発表

“最高のきもちよさ”を届けるブランド「スロギー」が、デンマーク発のラグジュアリーブランドNicklas Skovgaardとパートナーシップを発表しました。2025年8月7日（現地時間）に開催されたコペンハーゲン・ファッション・ウィークでのお披露目では、スロギーの次世代ノンワイヤーブラ「The UP」がランウェイに登場。見せるボディウェアとして新たな魅力を発信しました。

次世代ノンワイヤーブラ「The UP」



「The UP」は、従来のノンワイヤーブラの弱点である“支えの弱さ”を克服。ワイヤーを使わず自然な丸みとリフト感を実現し、安定感と快適さを両立しています。

軽やかな素材で一日中心地よく過ごせるのも魅力。これまでの常識を変える、新しい時代のノンワイヤーブラです。

ボディウェアを“見せる”新しいスタイル



Nicklas Skovgaardの2026年春夏コレクションでは、sloggiのアイテムをアンダーウェアではなく“見せるボディウェア”として提案。

シルエットを美しく整えるだけでなく、自信と自由を表現するファッションとしての位置づけが印象的でした。ファッションとインナーの境界を超えた新感覚のコーディネートです。

自由と快適さを叶える「The UP」♡



スロギーの「The UP」は、支える力と快適な着け心地を両立した革新的なノンワイヤーブラ。日常を心地よく過ごせるだけでなく、見せるファッションアイテムとしても楽しめるのが魅力です。

2025年秋から世界で順次発売予定なので、これからのインナー選びに新しい選択肢をもたらしてくれるはずです。ぜひこの機会にチェックしてみてください。