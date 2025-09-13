À®ÅÄ¡¾¥»¥ÖÊØ¤¬¶ÛµÞÃåÎ¦¡Ö½ÅÂç¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¡×Ç§Äê ±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤¬¸½ÃÏÄ´ºº¤Ø¡¡²ßÊª¼¼¤Ç½Ð²Ð¤Î·Ù¹ð¢ª142¿ÍÁ´°÷¤¬Ã¦½Ð
ºòÌë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ¤ÎÈô¹Ôµ¡¤¬´ØÀ¾¶õ¹Á¤Î³êÁöÏ©¤Ë¶ÛµÞÃåÎ¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹ñ¤Î±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¹Ò¶õ»ö¸ÎÄ´ºº´±¤ò¸½ÃÏ¤ËÇÉ¸¯¤·¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÀ¾¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºòÌë7»þ¤¹¤®¡¢À®ÅÄ¶õ¹ÁÈ¯¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥»¥ÖÅç¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ32ÊØ¤¬´ØÀ¾¶õ¹Á¤ÎA³êÁöÏ©¤Ë¶ÛµÞÃåÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¸ò¾ÊÂçºå¹Ò¶õ¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Èô¹ÔÃæ¤Ëµ¡Æâ¤Î²ßÊª¼¼¤Ç½Ð²Ð¤ò¼¨¤¹·Ù¹ðÉ½¼¨¤¬¤¢¤ê¡¢¾èµÒ¤È¾è°÷¤¢¤ï¤»¤Æ142¿ÍÁ´°÷¤¬Ã¦½Ð¤·¡¢5¿Í¤¬·Ú½ý¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¹ñ¸ò¾Ê¤Ï¡Ö½ÅÂç¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¡×¤ÈÇ§Äê¤·¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å¤Ë¤Ï±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤Î¹Ò¶õ»ö¸ÎÄ´ºº´±¤¬¸½ÃÏ¤ËÆþ¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤äµ¡ÂÎ¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
