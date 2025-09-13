¡ÚÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¡¦JUNOPARK¡Û¥´¡¼¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹Ä´ºº¤Ë¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡©È¯¸«¤È³Ø¤ÓËþºÜ¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£
µþÅÔÉÜ¡¦ÌÚÄÅÀî»Ô¤Ë¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂç·¿ÂÎ¸³·¿»ÜÀß¡ØJUNOPARK¡Ê¥¸¥å¥Î¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¡Ù¤¬2025Ç¯8·î5Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÜÀß¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¤Íè¤òÀ¸¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¹¬¤»¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´¶À¤ò½Å»ë¤·¤¿¡Ö¥¥Ã¥º¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¡£¡ÖJUNOPARK¡×¤ÏÃÏ¾å4³¬·ú¤Æ¡¢¹¤µ¤ÏÌó7,500Ö¤â¤¢¤ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿²°Æâ·¿»ÜÀß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸·¤·¤¤½ë¤µ¤ä´¨¤µ¡¢µÞ¤Ê±«¤Ê¤É¤ÎÅ·¸õ¤Ë¤âº¸±¦¤µ¤ì¤º°Â¿´¤·¤ÆÍ·¤Ù¤Þ¤¹¤è¡£
ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÏÀÍýÅª¤Ê»×¹Í¤¬°é¤á¤ë¡Ö¥´¡¼¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹Ä´ººÂâ¡×
2F¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥´¡¼¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹Ä´ººÂâ¡×¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Î¶Á¤¤òÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç²¿¤À¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÉÔ»×µÄ¤Ê¥´¡¼¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¤ËÆþ¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î²È¤¬ÉÔ²÷¤Ê¤Î¤«¡×¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¸Þ´¶¤ò»È¤Ã¤ÆÄ´ºº¡£¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ë¤«¡×¤ò¹Í¤¨¡¢ÍýÁÛ¤Î²È¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£
ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï²¿Ç¯¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶õ¤²È¡£¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤òÁõÃå¤·¤¿¤é½àÈ÷OK¤Ç¤¹¡£
¹ç¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é»ØÄê¤ÎÉô²°¤ËÆþ¤ê¡¢°ãÏÂ´¶¤Î¸¶°ø¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¿²¼¼¤«¤é¡Ä¡Ä¡Ö²÷Å¬¤ÊÉô²°¤È¤Î°ã¤¤¤Ï²¿¤À¤í¤¦¡©¡×¡¢¡ÖÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©¡×¤È¡¢Éô²°¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¤Î¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¤«¤±¤Æ¤¢¤ë¥¿¥ª¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¡ÖÉ½ÌÌ¤¬´¥Áç¤·¤Æ¥Ñ¥µ¥Ñ¥µ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡©¡×¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ê¤ê¤Ë¸¶°ø¤òÃµ¤·½Ð¤·¤Æ²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Æ´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤Ç²ÝÂê¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤é¡¢°ãÏÂ´¶¤¬²ò¾Ã¤·¤¿Éô²°¤ËÆþ¤Ã¤ÆÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£²÷Å¬¤ÊÉô²°¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÉÔ²÷¤ÊÉô²°¤È¤Î°ã¤¤¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¡£¡Ö¤Ê¤¼¡×¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼«Á³¤ÈÏÀÍýÅª¤Ê»×¹Í¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ÎÂé¸ïÌ£¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Î¤´¤È¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÂª¤¨¤ë»ëÅÀ¤¬¿È¤ËÃå¤¯¡ÖÀïÎ¬¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×
Æ±¤¸2F¥Õ¥í¥¢¤Ë¤¢¤ë¡ÖÀïÎ¬¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÆ°¤¤òÀ©¸Â¤¹¤ëÁõ¶ñ¤òÃå¤±¤Æ¡¢Ãç´Ö¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡£ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤¬¹¥¤¤Ê»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
¥³¥Ö¤ÎÉÕ¤¤¤¿½Å¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ù¥¹¥È·¿¤ÎÁõ¶ñ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ë¤È¡¢¤¿¤ÀÊâ¤¯¤À¤±¤Ç¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ê¤Ë¤¯¤¯¤ÆÂçÊÑ¡ª
¾ã³²Êª¤Ë¿¨¤ì¤¿¤é¥À¥á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Á¤òÄÌ¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¶ìÏ«¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤¿¤éÄÌ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¥Á¡¼¥à¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¡Ö¤ª¤¿¤¹¤±¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤ò»È¤Ã¤ÆÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ï¡¢»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â¤Î¤´¤È¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Ù¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¥Ï¥ó¥Ç¤Î¤¢¤ëÂÎ¤ÎÂçÊÑ¤µ¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥¯¥ê¥¢¤ò³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½ÅÍ×¤Êµ¤ÉÕ¤¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤â¡ÖÀïÎ¬¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
ÂÎ¸³¥¨¥ê¥¢¤Î³°¤Ë¤â¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç³Ø¤Ù¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÈ¯¸«
¡ÖÀïÎ¬¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤ÎÂÎ¸³¥¨¥ê¥¢¤Î³°¤Ë¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¹©É×¤ò¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤Ã¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¯¥¤¥º¡×¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¡£¥¯¥¤¥º¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤è¤ê¿È¶á¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤³¤Á¤é¤â¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¼èºà¡¢Ê¸¡¢»£±Æ¡¦ÊÔ½¸Éô¡¡ÊÔ½¸¡¦¤³¤³¤Î¤¨