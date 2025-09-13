藤田寛之が45位発進 A・カブレラ単独首位、賞金ランクトップのヒメネスは6位
＜サンフォードインターナショナル 初日◇12日◇ミネハハCC（サウスダコタ州）◇6747ヤード・パー70＞PGAチャンピオンズツアー（米国シニア）の第1ラウンドが終了。藤田寛之は4バーディ・2ボギー・1トリプルボギーの「71」で回り、1オーバー・45位タイ発進となった。
〈写真〉えっ！ 藤田寛之がレディースクラブを投入？
6アンダー・単独首位にアンヘル・カブレラ（アルゼンチン）。1打差2位にレティーフ・グーセン（南アフリカ）、2打差3位タイにボ・バン・ペルト（米国）、スティーブン・アルカー（ニュージーランド）、アーニー・エルス（南アフリカ）が続いた。チャールズ・シュワブカップ賞金ランキング1位に立つミゲル・アンヘル・ヒメネス（スペイン）は、3アンダー・6位タイ。大会3連覇中のスティーブ・ストリッカー（米国）は出場していない。今大会の賞金総額は220万ドル（約3億2487万円）。優勝者には33万ドル（約4873万円）が贈られる。
