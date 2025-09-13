¾¯½÷¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬¡ÖSNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÃË¤È¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¡¡Ì¤À®Ç¯¼ÔÍ¶²ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÃË¤òÂáÊá¡áÀÅ²¬¸©ÂÞ°æ»Ô
9·î12Æü¡¢ÀÅ²¬¸©ÂÞ°æ»Ô¤Ç¡¢10Âå¤Î¾¯½÷¤ò¼Ö¤Ë¾è¤»¤ÆÏ¢¤ì²ó¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢39ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¤À®Ç¯¼ÔÍ¶²ý¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÍ¾¾»ÔÉÍÌ¾¶è¤Ë½»¤à¼«¾Î¡¦·ÀÌó¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê39¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï9·î12Æü¸á¸å4»þº¢¤«¤é¸á¸å6»þÈ¾º¢¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¸©À¾Éô¤Ë½»¤à10Âå¤Î¾¯½÷¤ò¼«¿È¤Î¼Ö¤Ë¾è¤»¡¢ÂÞ°æ»ÔÆâ¤òÏ¢¤ì¤Þ¤ï¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯½÷¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬¡ÖSNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÃË¤È¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È·Ù»¡¤Ë¹ÔÊýÉÔÌÀÆÏ¤òÄó½Ð¤·¡¢·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÈ¯¸«¤·¡¢Ìµ»öÊÝ¸î¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸À¤ä»ö·ï¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£