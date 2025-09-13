ËÌÆüËÜ¡ÁÀ¾ÆüËÜ¡¢¤¢¤¹¤Ë¤«¤±Âçµ¤¤ÎÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖÂ³¤¯¡¡¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«¤Ë·Ù²ü¤ò
Åì³¤¤ä´ØÅì¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢13Æü¤â¶ÉÃÏÅª¤Ë±«±À¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡¢14Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÂçµ¤¤ÎÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ³¤¤Ë¤¢¤ëÁ°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢ÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤È¡¢Á°Àþ¾å¤ÎÄãµ¤°µ¤¬ËÌÆüËÜ¤òÄÌ²á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ËÌÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡¢14Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¶ÉÃÏÅª¤Ë1»þ´Ö¤Ë50¥ß¥ê°Ê¾å¤ÎÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£14ÆüÄ«¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë±«¤ÎÎÌ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÈÅì³¤¤Ç150¥ß¥ê¡¢ÅìËÌ¤Ç120¥ß¥ê¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢Àî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë·Ù²ü¤·¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£