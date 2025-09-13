¡ÚÌÄÌç¥Ü¡¼¥È¡¡G1Âç±²Âç¾Þ¡Û¿û¾ÏºÈ¡¡ÁêËÀ¡¦62¹æµ¡¤¬°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ä
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÌÄÌç¤Î³«Àß72¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡ÖG1Âç±²Âç¾Þ¡×¤¬¡¢13Æü¤«¤é³«Ëë¤¹¤ë¡£1RÁ°¤Ë¤ÏÁª¼ê¾Ò²ð¤È½éÆü12R¥É¥ê¡¼¥àÀï½Ð¾ìÁª¼ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡½éÆü¥É¥ê¡¼¥àÀï¤Ë6¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¿û¾ÏºÈ¡Ê37¡áÆÁÅç¤Ï¡Ë¤Ï¡¢2023Ç¯11·î30Æü¡Á12·î5Æü¤Î70¼þÇ¯µÇ°°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÃÏ¸µ¼þÇ¯»²Àï¡£¡Öµ×¡¹¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢62¹æµ¡¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ËÏÃ¤¬µÚ¤Ö¤È¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¤Ï¡Ä²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¿¬¾å¤¬¤ê¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¡ÖÏ¢µÙ¤¬ÌÀ¤±¤ëº¢¤Ë²Ð¤òÊ®¤¯¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡×¤È¼«µÔµ¤Ì£¤Ë¼¨º¶¡£¤·¤«¤·¡¢²ñ¾ì¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÁ°¤Ë¡ÖÏ¢µÙÌÀ¤±¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤é¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤ËÎå¤à¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½Ð¤¿¡ÖÁ°ÉÕ¤±¤ò¡×¤Î¤«¤±À¼¤Ë¤Ï¡ÖÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ1¥³¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡×¤È¸Æ±þ¡£¥¤¥óÀë¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿2¹æÄú¡¦À¾»³µ®¹À¤â¡Ö¾ù¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÃÏ¸µÁª¼ê¤é¤·¤¯¡ÖÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÌÄÌç¡¢³Ú¤·¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£