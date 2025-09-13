櫻坂46四期生9人が魅せる“圧倒的存在感” 50ページ大特集で迫る
27日発売の『B.L.T.2025年11月号』では、櫻坂46四期生9人が初登場を果たす。50Pを超える大ボリュームで届ける。
【写真】櫻坂46四期生9人が魅せる“圧倒的存在感”
4月に櫻坂46四期生としてお披露目された浅井恋乃未、稲熊ひな、勝又春、佐藤愛桜、中川智尋、松本和子、目黒陽色、山川宇衣、山田桃実がグループに加入して約半年。これまでの期間、YouTubeにて公開されている四期生ドキュメンタリー「櫻坂46四期生物語−いま、わたしたちに、できること−」では「静寂の暴力」に取り組み、初の四期生曲「死んだふり」の制作、初イベント「First Showcase」を経て、東京ドーム公演3Days＆京セラドーム公演2Daysに参加するという、濃すぎる怒とうの日々を送った。
まずは、ビジュアル。黒で統一された衣装に身をまとい9人が並ぶ姿は、スローガンでもある「団結・圧倒・咲き続ける」という言葉がピッタリだと感じる、流石の存在感であった。その一方で、それぞれカラフルな色で組み合わせたカジュアルな衣装に変わると、人懐っこく笑う者、穏やかな空気感を纏う者、照れた表情を見せる者……などバラバラの個性が見えてきた。
そして、B.L.T.恒例の「46問46答」。撮影の合間を縫って悩みながら真摯に質問に答える姿はとても可愛らしく、個性豊かで、時には面白い回答が量産されている。また、2組に分けて行われた座談会では、それぞれの魅力を語り合い、四期生としての“これまで”と“これから”を存分に語ってくれている。大きなグループへ加入する“覚悟”や“葛藤”、そこでの刺激の多い日々について、そして四期生の関係性についても聞いた。
【写真】櫻坂46四期生9人が魅せる“圧倒的存在感”
4月に櫻坂46四期生としてお披露目された浅井恋乃未、稲熊ひな、勝又春、佐藤愛桜、中川智尋、松本和子、目黒陽色、山川宇衣、山田桃実がグループに加入して約半年。これまでの期間、YouTubeにて公開されている四期生ドキュメンタリー「櫻坂46四期生物語−いま、わたしたちに、できること−」では「静寂の暴力」に取り組み、初の四期生曲「死んだふり」の制作、初イベント「First Showcase」を経て、東京ドーム公演3Days＆京セラドーム公演2Daysに参加するという、濃すぎる怒とうの日々を送った。
そして、B.L.T.恒例の「46問46答」。撮影の合間を縫って悩みながら真摯に質問に答える姿はとても可愛らしく、個性豊かで、時には面白い回答が量産されている。また、2組に分けて行われた座談会では、それぞれの魅力を語り合い、四期生としての“これまで”と“これから”を存分に語ってくれている。大きなグループへ加入する“覚悟”や“葛藤”、そこでの刺激の多い日々について、そして四期生の関係性についても聞いた。