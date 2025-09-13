É×¤Ï·¦ÅÄÀµ¹§...¿åÀî¤¢¤µ¤ß42ºÐ¡¢³«ÊüÅª¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤Ç³¤ËþµÊ¡¡¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç³Ú¤·¤½¤¦
ÇÐÍ¥¤Î¿åÀî¤¢¤µ¤ß¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤¬2025Ç¯9·î10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£³¤ÊÕ¤Ç²Æ¤òËþµÊ¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¿åÀî¤µ¤ó¤ÎÉ×¤ÏÇÐÍ¥¤Î·¦ÅÄÀµ¹§¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¡£
¡ÖOcean vibes = energy boost¡×
É¹Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖOcean vibes = energy boost¡×¤È¤¤¤¤¡¢ÇÈÂÇ¤ÁºÝ¤Ç»£±Æ¤·¤¿2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤ËÇò¤¤¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ËÇþ¤ï¤éË¹»Ò¡¢ÀÖ¤¤¥µ¥ó¥À¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡£2ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Î¾¼ê¤ò¾å¤²¤ÆÂç¤¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸µµ¤¤¬½Ð¤Þ¤¹¡×¡Ö²ÆËþµÊ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¦¥§¡¼¡¼¥¤¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê³Ê¹¥¤Ç¤â¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£