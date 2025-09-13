NHK¤Î½ªÀï80Ç¯¥É¥é¥Þ¤Ç¡ÖÁÄÉã¤Î¿Í³Ê¤ò¤æ¤¬¤á¤é¤ì¤¿¡×¡¡Â¹¤¬ÅÜ¤ê¤Î¹ðÈ¯¡¡¡Ö²¹¸ü¤À¤Ã¤¿ÁÄÉã¤¬¤Þ¤ë¤Ç°Ìò¤«¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¡Ä¡×
¡¡³Æ¶É¤¬½ªÀï80Ç¯¤ò·Àµ¡¤Ë¤·¤¿ÈÖÁÈ¤ò¤³¤¾¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ëÃæ¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎNHK¡×´Î¤¤¤ê¤Î¥É¥é¥Þ¤Ëµ¿µÁ¤¬Äè¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿Í³Ê¤¬¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤ÈÁ´¤¯°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£°äÂ²¤ÎÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤Ë¡¢¶É¾åÁØÉô¤¬¼è¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤È¤Ï¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö²¹¸ü¤ÊÁÄÉã¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¡¡¡É°Ìò¡É¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢ÈÓÂ¼¾÷»á
¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÌµÀÕÇ¤¡£Îò»Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë·É°Õ¤¬·çÇ¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ç¼ÆÀ¤·¤«¤Í¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µÃó¥Õ¥é¥ó¥¹Âç»È¤ÎÈÓÂ¼Ë»á¡Ê78¡Ë¤À¡£³°¸ò´±¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎÍ×¿¦¤ò·Ð¤Æ¤¤¿Æ±»á¤¬¤«¤¯¤âÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÁÄÉã¤ÎÌ¾ÍÀ¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ÈÓÂ¼»á¤¬ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖNHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤Î½ªÀï80Ç¯´ë²è¤È¤·¤Æ8·î16¡¢17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡£¶É´Ø·¸¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÏÃöÀ¥Ä¾¼ù»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¾¼ÏÂ16Ç¯²Æ¤ÎÇÔÀï¡Ù¤ò¸¶°Æ¤Ë¡¢Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎÄ¾Á°¡ÒÁíÎÏÀï¸¦µæ½ê¡Ó¤Ë½¸¤Ã¤¿¼ã¤¥¨¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤Î³ëÆ£¤òÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£¡ÒÁíÎÏÀï¸¦µæ½ê¡Ó¤È¤Ï¡¢ÂÐÊÆÀï¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¼óÁêÄ¾Â°¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¼Âºß¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£¼ç±é¤ÎÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢º´Æ£¹À»Ô¤Ê¤É¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ò¤½¤í¤¨¡Èµæ¶Ë¤Î¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡É¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÁÄÉã¤Ï¤à¤·¤íÉô²¼¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë²¹¸ü¤ÊÀ³Ê¤Ç¡Ä¡Ä¡×
¡¡7·îÃæ½Ü¤Ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤òÃÎ¤Ã¤¿ÈÓÂ¼»á¤Ï¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¶¯¤¤°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤ÎÁÄÉã¡¢ÈÓÂ¼¾÷¡Ê¤¸¤ç¤¦¡Ë¡¦Î¦·³Ãæ¾¤¬¡¢¤³¤Î¡ÒÁíÎÏÀï¸¦µæ½ê¡Ó¤Ç¼ÂºÝ¤Ë½êÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¿ÍÊª¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êºîÃæ¤ÇÔ¢Â¼È»¤µ¤ó±é¤¸¤ë½êÄ¹¤Î¡ÈÈÄÁÒÂçÆ»¡Ê¤À¤¤¤É¤¦¡Ë¡¦Î¦·³Ãæ¾¡ÉÌò¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë»ñÎÁ¤òÂ¿¿ôÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¹¤Î»ä¤Ë¥É¥é¥ÞÈÉ¤¬¼èºà¤ËÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ï°Õ³°¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÈÓÂ¼»á¡Ë
¡¡²¿¤è¤êÈÓÂ¼»á¤¬¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ðÃÎ¤Ë¤ª¤±¤ëÁÄÉã¤Î¿ÍÊªÁü¤À¡£
¡ÖÈÖÁÈ¾Ò²ð¤Ç¤Ï¡Ò·³¾åÁØÉô¤Î»×ÏÇ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¸¦µæ·ë²Ì¤¬½Ð»Ï¤á¤ë¤È¡¢¼«Í³¤ÊµÄÏÀ¤Î¡ÈºÇÂç¤ÎÊÉ¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ó¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·»Ä¤µ¤ì¤¿»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁÄÉã¤Ï¤à¤·¤íÉô²¼¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë²¹¸ü¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢¼«Í³¤ÊµÄÏÀ¤ò¾©Îå¤·¤¿¤È¾Ú¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·³¡¦´±¡¦Ì±¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤ê´íµ¡¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤¿¤á¸¦µæ¤¹¤ë¾ì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»Ë¼Â¤¬ÊÎ¤í¤Ë¤µ¤ì¡¢ÎÉ¿´Åª¤Ê¥¨¥ê¡¼¥Èvs.¹â°µÅª¤Ê·³¿Í¤È¤¤¤¦Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¹½¿Þ¤Ç¥É¥é¥Þ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È´í×ü¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÈÓÂ¼»á¤ÏNHK¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢7·î23Æü¤«¤é¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢À©ºî¤òÃ´¤Ã¤¿¶É°÷¤é3Ì¾¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤òÀß¤±¤¿¡£¤â¤·»Ë¼Â¤È°ã¤¦ÆâÍÆ¤Ê¤éÊÑ¹¹¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍ×µá¤·¤¿¤¬¡Ö¥»¥Ã¥È¤â²õ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤ÈµñÈÝ¤µ¤ì¡¢µÓËÜ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤â¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖNHK¤¬¤Î¤ó¤ÀÂÐ±þ¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤¬»Ë¼Â¤À¤È¸í²ò¤µ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¹ðÃÎÆâÍÆ¤òºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¡¢ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ë¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤ÈÌÀµ¤·¤¿¥Æ¥í¥Ã¥×¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¡¢¥É¥é¥Þ¸å¤Ë¤¢¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥È¤Ç»Ë¼Â¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¦3ÅÀ¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï¡È¤É¤ó¤Êº¬µò¤ÇÁÄÉã¤ò¤³¤¦¤¤¤¦¿ÍÊªÁü¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¡É¤ÈÌä¤¦¤Æ¤âÅú¤¨¤é¤ì¤º¡¢ÉÔ°Â¤¬»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
°Ìò¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÈÓÂ¼»á¤ÎÁÄÉã
¡¡¤½¤·¤ÆÊüÁ÷¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¡¢ÈÓÂ¼»á¤ÎÉÔ°Â¤ÏÅªÃæ¤¹¤ë¡£ºîÃæ¤Ç¤Î½êÄ¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë°Ìò¤È¸À¤¦¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Åö½é¤³¤½¥¨¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤Ë¼«Í³¤ÊµÄÏÀ¤òÂ¥¤¹¤â¤Î¤Î¡¢ÅìÛê±Ñµ¡¡¦Î¦·³Âç¿Ã¤¬¸¦µæ½ê¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¡Ö¾å¤ËÉÔÅÔ¹ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ïº¤¤ë¡×¤ÈÂÖÅÙ¤ò°ìÊÑ¡£¼ç¿Í¸ø¤ËÂÐ¤·°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬ÀïÁè²óÈò¤ÎÊý¸þ¤ËµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤ä¡ÖÌÌÅÝ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¸æÌÈ¡×¤ÈÉô²¼¤Ë»Å»ö¤ò´ÝÅê¤²¤·¡¢¸¦µæ½ê¤«¤éÂà½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£¤½¤Î¸å¤â°ì´Ó¤·¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Î°Õ¸«¤ò°®¤ê¤Ä¤Ö¤¹¤Ù¤¯°ÅÌö¤¹¤ëÅ¨Ìò¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
NHK¥µ¥¤¥É¤Ï¡ÖÆóËçÀå¡×
¡¡ÈÓÂ¼»á¤¬¸ª¤òÍî¤È¤¹¡£
¡Ö´ØÏ¢¤¹¤ë½ñÀÒ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÁÄÉã¤ò¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤ÏÉÁ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£°ì±þ¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï²èÌÌ¤Îº¸²¼¤Ë¡ÈÈÄÁÒ½êÄ¹¤ÏÊª¸ì¾å¤ÎÁÏºî¤ÇÈÓÂ¼¾÷»á¤È¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡É¤È¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¾®¤µ¤¯½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁíÎÏÀï¸¦µæ½ê¤ÎÌò³ä¤Ê¤ÉÎò»ËÅª»ö¼Â¤¬ÏÄ¶Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È»Ë¼Â¤Î¶ÌÜ¤¬¸Â¤ê¤Ê¤¯Û£Ëæ¤ÊÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ë¤â15ÉÃ´Ö¤Û¤É¡ÖÁíÎÏÀï¸¦µæ½ê¤Î½êÄ¹¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¼Ô¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤È¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÈÓÂ¼»á¤ÏNHKÂ¦¤Î¸ÀÆ°¤ËÉÔ¿®´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎºÝ¡¢¶É°÷¤ÎÊý¤Ï¡È¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¡É¤È»ä¤ËÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÊüÁ÷Ä¾Á°¤Î¿·Ê¹¼Ò¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡È¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÍê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¼ÂÂÖ¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤Ê¤É¤È¼«Ëý¤²¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆóËçÀå¤Ç¤¹¡£±Ç²è²½¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤ÏÅþÄì¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö°ì¸þ¤Ë²»º»ÂÁ¤Ê¤·¡×
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¸å¡¢ÈÓÂ¼»á¤ÏÈÖÁÈÃ´Åö¼Ô¤È2²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤¬¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯ÀâÌÀ¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¼Õºá¤äÄûÀµ¤òµá¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢BPO¡ÊÊüÁ÷ÎÑÍý¡¦ÈÖÁÈ¸þ¾åµ¡¹½¡Ë¤Ø¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢NHK¾åÁØÉô¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤ò»î¤ß¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤º°æ¾å¼ùÉ§¡Ê¤¿¤Ä¤Ò¤³¡ËÉû²ñÄ¹¤ÎÈë½ñ¼¼¤ËÅÅÏÃ¤¹¤ë¤È¡Èº£¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡É¤È¤«¡È¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡É¤È¤Ï¤°¤é¤«¤µ¤ì¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤¤¤Þ¤À¤ËÊÖÅú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¼¡¤Ë¾®ÃÓ±ÑÉ×ÀìÌ³Íý»ö¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÆþ¼ê¤·ÃúÇ«¤ÊÊ¸ÌÌ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë¤È¡ÈÃ´ÅöÉôÌç¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÂÐ±þ¤µ¤»¤Þ¤¹¡É¤È¤À¤±¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÊý¤«¤é¤Ï°ì¸þ¤Ë²»º»ÂÁ¤Ê¤·¤È¤¤¤¦¤¢¤ê¤µ¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡°æ¾åÉû²ñÄ¹¤È¾®ÃÓÀìÌ³Íý»ö¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¼¡´ü²ñÄ¹¤ÎÀÊ¤ò½ä¤ê½ÐÀ¤¥ì¡¼¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÆó¿Í¡£¤½¤ó¤Ê½ÅÌò¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢ÌðÌÌ¤ËÎ©¤Äµ¤³µ¤¬Á´¤¯¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¶È¤ò¼Ñ¤ä¤·¤¿ÈÓÂ¼»á¤Ï8·î26Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¼«¤é¤ÎÎ©¾ì¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÎò»Ë¤ÎÙÔÂ¤¤È¿Í¸¢¿¯³²¤ËÂÐ¤·¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÊÛ¸î»Î¤ËÏ¢Íí¤·¡¢BPO¤Î¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£NHK¤¬¿¿Ùõ¤ÊÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤ÏÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×
¡¡¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼À©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÉ¾ÏÀ²È¤Î¿åÅç¹¨ÌÀ»á¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö»Ë¼Â¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ì¤ÐÉ¬¤º¤·¤â°äÂ²¤Ø¤Î¼èºà¤¬É¬Í×¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤Àº£²ó¡¢NHK¤Ï¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥È¤â¥»¥Ã¥È¤ÇÀ©ºî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤ÏÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£°äÂ²¤ÎÊý¤¬¤¤¤ë¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤Ê¼çÂê¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»öÁ°¤Îº¬²ó¤·¤¬¤ªÁÆËö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡NHK¤ËÌä¤¦¤È¡¢
¡ÖÈÓÂ¼»á¤Ë¤Ï7·î½é½Ü¤«¤é¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼èºà¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»á¤Î¤´°Õ¸«¤ÏÌò°÷¤È¤â¶¦Í¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÈÖÁÈÀÕÇ¤¼Ô¤ËÁë¸ý¤ò°ìËÜ²½¤·¤Æ¤´ÀâÌÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¿°Õ¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤µ¤«¡¢¤Ï¤°¤é¤«¤·¤ä¤¿¤é¤¤²ó¤·¤¬¡ÖÀ¿°Õ¡×¤À¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤¤¤¬¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯9·î11Æü¹æ ·ÇºÜ