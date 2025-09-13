ÉÂ±¡¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤À·Ð¸³¤â¡Ä¡¡²£ÈøÃéÂ§¤òÇº¤Þ¤»¤ë¡ÖÊØÈë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î½é¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï·§ËÜ¸©¤ÇÂçÄ²¤òÀìÌç¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÀèÀ¸¤¬¡¢ÊØÈë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿µ»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¤Ë¤â¤³¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤ÏÆü¤´¤í¤«¤éÊØÈë¤®¤ß¤Ç¡¢¹ó¤¤¤È¤¤Ï²È¤Ç¼·Å¾È¬ÅÝ¤·¤¿µó¶ç¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤ÎÉÂ±¡¤Ë¶î¤±¹þ¤à¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¶ñ¹ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ»ö¤ò¸«¤¿¤È¤¤¼¤Ò¤È¤â¤³¤ÎÀèÀ¸¤ËÊØÈë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤ì¤ä¤³¤ì¤äÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£µ»ö¤òÆÉ¤ß¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÉÂ±¡¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤È¡¢³Ø²ñ¤Ç¾åµþ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ª»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ï¡¢¤½¤Îµ»ö¤ò½ñ¤«¤ì¤¿¡ÖÂçÄ²æêÌçÉÂ¥»¥ó¥¿¡¼¹âÌîÉÂ±¡¡×¤Î¹âÌîÀµÂÀÍý»öÄ¹¤Ë¥¢¥È¥ê¥¨¤Ø¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢ÌÌÃÌ¤·¤¿ºÝ¤ÎÏÃ¤òÂÐÃÌÉ÷¤Ë½ñ¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
²£Èø¡Ê°Ê²¼¡¢ËÍ¡Ë¡¡¤¤¤ä¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¡¢ÊØÈë¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÀèÀ¸¤Îµ»ö¤òÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¿§¡¹¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£
¹âÌî¡Ê°Ê²¼¡¢¹â¡Ë¡¡º£¤Ï¡¢ÊØÈë¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÍ¡¡¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ËýÀ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤ÎÌô¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤ì¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«»ý¤Á´®¤¨¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¹â¡¡»À²½¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤ÇÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¹ó¤¤ÊØÈë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»À²½¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤ÏÊØÈë¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Èº¤¤Ã¤Æ¤ëÊý¤Ë°ìÈÖºÇ½é¤Ë½Ð¤¹Ìô¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
ËÍ¡¡1Æü3²ó¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï»þ¡¹¤·¤«°û¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤â1¸Ä¤º¤Ä¡£Ìô¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó°û¤Þ¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
¹â¡¡¤Ï¤¤¡¢Ìô¤Ï°û¤Þ¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡£ËÍ¤â´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÌô¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¼£ÎÅ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÊØÈë¤Ê¤Î¤«¤òÄ´¤Ù¤¿¾å¤Ç¼£ÎÅ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¡¡Ï·²½¸½¾Ý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¹â¡¡¤ªÇ¯¤ò¾¤¤·¤Æ¤¯¤ë¤ÈÄ²¤ÎÆ°¤¤â°¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ä²Æâ´Ä¶¡¢Ä²ÆâºÙ¶Ý¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤«¤â°¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£º£Æü¤ÏÊØÈë¤ÎÏÃ¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¤¤¤Ê¤ê»Ï¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£
ËÍ¡¡µ»ö¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢ÊØÈë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉôÊ¬Åª¤Ë¸ì¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÀèÀ¸¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¹¤´¤¤¹ÈÏ°Ï¤ËÊØÈë¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¡¡´ðËÜÅª¤ËÊØÈë¤ÏÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡¢Á´¿È¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¡¡ÊØÈë¤ÏÉÂµ¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¹â¡¡ÉÂµ¤¡¢¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅüÇ¢ÉÂ¤¬¾ÍèÅª¤Ë¹çÊ»¾É¤È¤«½Ð¤Æ¤¤Æ¼£ÎÅ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÊØÈë¤â¼£ÎÅ¤·¤Ê¤¤¤È¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊÀ³²¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÊØÈë¤Î¿Í¤ÈÊØÈë¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤Ï¡¢ÊØÈë¤Î¿Í¤ÎÊý¤¬¡¢¼÷Ì¿¤¬Ã»¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦³¤³°¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÍ¡¡¤¸¤ã¤¢ËÍ¤Ï¡¢¼÷Ì¿¤ÏÄ¹¤¤Êý¤À¤±¤É¡Ä¡ÄÊØÈë¤Î¤¿¤á¤ËÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¹â¡¡ÊØÈë¤âÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ2ÄÌ¤ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä²¤ÎÆ°¤¤¬°¤¯¤ÆÇÓÊØ²ó¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤ªÊ¢¤¬Ä¥¤ë¤È¤«¡¢ÊØ¤¬¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æº¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤È¡¢¤ª¿¬¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤«¤¦¤Þ¤¯½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2¤Ä¤Î¤¦¤Á²£Èø¤µ¤ó¤Ï¤É¤Á¤é¤Ç¤¹¤«¡£
ËÍ¡¡ËÍ¤Ï¤Í¡¢¥È¥¤¥ì¹Ô¤¯¤Î¤¬¡¢¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤«¤é²ó¿ô¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¡£
¹â¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢³¨¤òÉÁ¤¯³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ¤ë¤«¤é¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¤¿¤ÀÃ±¤Ë¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡£
ËÍ¡¡Ã±¤Ë¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤Ï¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÊØÈë¤Î°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³1Ç¯¤°¤é¤¤¤Î´Ö¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÊØÈë¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¼«³Ð¤·»Ï¤á¤Æ¡¢¼«³Ð¤¹¤ë¤ÈÊØÈë¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¹â¡¡ÊØÈë¤Ë¤Ï³Î¤«¤ÊÄêµÁ¤È¤¤¤¦¤«·è¤Þ¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢½µ¤Ë1²ó¤·¤«¹Ô¤«¤Ê¤¤¤«¤éÊØÈë¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½µ¤Ë1²ó¤Ç¤âÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤¯½Ð¤»¤Æ¤ë¿Í¤ÏÊØÈë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢ËèÆü½Ð¤·¤Æ¤ë¿Í¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤«½Ð¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½Ð¤¹¤È¤¤Ë¤¤Ä¤¤¤È¤«¡¢¤ªÊ¢¤¬Ä¥¤ë¤È¤«¤Ç¤¹¤ÈÊØÈë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ËÍ¡¡ËÍ¤ÏÊØ¤Î´ü´Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤Ï¤Ã¤Èµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¡¢¹²¤Æ¤ÆÌô¤ò°û¤à¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¤¹¤°¡¢¤½¤Î¼¡¤ÎÆü¤°¤é¤¤¤«¤é¤Þ¤¿¸µÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤Þ¤¿½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È°û¤à¡£¤À¤«¤é3Æü¤Ë1²ó¤«4Æü¤Ë1²ó¤°¤é¤¤¡¢1¾û¤º¤Ä°û¤ó¤Ç¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¹â¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°û¤ßÊý¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ËÍ¤â°ì±þ1Æü3¾û¤È¤«¤Ç½Ð¤·¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤ÆÏÃ¤Ï¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¾É¾õ¤Î¹ó¤¤¿Í¤Ç¤¹¤È¡¢¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤è¤ê»É·ãÀ¤Î¶¯¤¤²¼ºÞ¤ò1Æü200¾û°û¤à¿Í¤È¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ç¤â¡¢º£¤Ï²¼ºÞ¤«¤é´ÁÊýÌô¤ËÂØ¤¨¤Æ¡¢¤ªÊ¢¤âÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¡¡¤¸¤ã¤¢ËÍ¤ÏÉÂ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ï¡£¼ñÌ£ÊØÈë¤À¡£º£¤Î¤ªÏÃÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¥¢¥Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÀ¸¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ°Â¿´¤·¤¿¤Î¤«¡¢°ÊÍè¡¢ÊØÈë¤Ë¤âº¤¤é¤º²÷Ä´¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¿§¡¹¤ª»Ç¤¤¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿¤Îµ¡²ñ¤Ë¡£ÊØÈë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇËÍ¤ÎÃæ¤ËÎ¯¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
²£ÈøÃéÂ§¡Ê¤è¤³¤ª¡¦¤¿¤À¤Î¤ê¡Ë
1936Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾ÏÆ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶áÂåÈþ½Ñ´Û¤ò¤Ï¤¸¤á¹ñÆâ³°¤ÎÈþ½Ñ´Û¤Ç¸ÄÅ¸³«ºÅ¡£¾®Àâ¡Ø¤Ö¤ë¤¦¤é¤ó¤É¡Ù¤ÇÀô¶À²ÖÊ¸³Ø¾Þ¡£Âè27²ó¹â¾¾µÜÅÂ²¼µÇ°À¤³¦Ê¸²½¾Þ¡£ÅìµþÅÔÌ¾ÍÀÅÔÌ±¸²¾´¡£ÆüËÜ·Ý½Ñ±¡²ñ°÷¡£Ê¸²½¸ùÏ«¼Ô¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯9·î11Æü¹æ ·ÇºÜ