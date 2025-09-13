Éã»Ò¡È¿åÆþ¤é¤º¤Î²ñÏÃ¡É¤¬¥ê¥¹¥¯¤È¤¤¤¦ÈéÆù¡Ä¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï¡Ö±Ñ²¦¼¼¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¡×¤ò¼é¤ì¤ë¤«
¡¡±Ñ¹ñ»þ´Ö10Æü¸á¸å¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤È¼¡ÃË¤Î¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬¡ÈÂÐÌÌ¡É¤·¤¿¡£Ä¹¤¯³Î¼¹¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÉã¤È»Ò¤Î¡¢1Ç¯7¥«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¤ªÃã²ñ¤Î¾ì¤Ç1»þ´ÖÂ¤é¤º¤È¤¤¤¦Ã»¤µ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÏÂ²ò¤Ø¤Î°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÆ¹ñ¤ÇÊë¤é¤¹¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤ÎÂ¹¡Ä¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤¬¸ø³«¤·¤¿¥¢¡¼¥Á¡¼²¦»Ò¤È¥ê¥ê¥Ù¥Ã¥È²¦½÷¤Î¼Ì¿¿
ÏÂ²ò¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò
¡¡¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤È¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬Á°²óÂÐÌÌ¤·¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯2·î6Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÁ°Æü¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤Ï¡Ö¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Î³«»Ï¡×¤ò¸øÉ½¡£¤³¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬¡¢°Ü½»Àè¤ÎÊÆ¹ñ¤«¤éÃ±¿È¤Ç¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤À¡£Éã¤ò°Æ¤º¤ëÂ©»Ò¤Î¹ÔÆ°¤È¤·¤Æ¤Ï¼«Á³¤À¤¬¡¢Ä¹¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²¦¼¼¤È¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Î³Î¼¹¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ñ¹ñÂÚºß¤ÏÌó25»þ´Ö¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤È¤Î²ñÏÃ¤ÏÌó30Ê¬¤È¤¤¤¦¶¯¹Ô·³¡£±Ñ¹ñÌ±¤Î°ìÉô¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤«¡©¡×¡Ö¤â¤¦¤¹¤°¿·¤·¤¤Ë½ÏªËÜ¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»ÒÉ×ºÊ¤¬²¦¼¼¤Î¤¢¤ì¤³¤ì¤òË½Ïª¤·¤¿¡ÈÁ°²Ê¡É¤Ï¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤ËËº¤ì¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎºÆ²ñ°Ê¹ß¤Ï¡Ö¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï²¦¼¼¤È¤ÎÏÂ²ò¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡Ö±Ñ¹ñ¤ËÌá¤ê¤¿¤¤°Õ¸þ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊóÆ»¤¬ÃÇÂ³Åª¤ËÂ³¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡ÖÏÂ²ò¡×¤Ï¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬ÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬±Ñ¹ñ¤Çµ¯¤³¤·¤¿ÁÊ¾Ù¤Î·Ð°Þ¤ä¡ÖÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¿Íµ¤ÃüÍî¡×¡¢¡Ö¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤È¤ÎÊÌ¹ÔÆ°¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃÂê¤âÄêÈÖ²½¤·¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¸«ÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ÆÅ±¼ý¡×¡ÖÎ¥º§¤·¤Æ¤Î±Ñ¹ñµ¢¹ñ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²±Â¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
»äÅª¤Ê¤ªÃã²ñ¤Ç¤ä¤Ã¤ÈºÆ²ñ
¡¡¤³¤Î´Ö¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï²¿ÅÙ¤«±Ñ¹ñÆþ¤ê¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤È¤ÎºÆ²ñ¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç7·î¡¢±Ñ»æ¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¡×¤¬Éã»Ò¤Î¡ÈÂ¦¶á²ñÃÌ¡É¤ò¥¹¥¯¡¼¥×¤¹¤ë¡£¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤Î¹ÊóÃ´Åö´±¤È¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Î¼óÀÊÊäº´´±¤ò´Þ¤à¿ôÌ¾¤¬¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î²ñ°÷À©¥á¥ó¥Ð¡¼¥º¥¯¥é¥Ö¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2¥«·î¸å¤Î9·î10Æü¤ËºÆ²ñ¤¬¼Â¸½¡£¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤ÎÅ¡Âð¤Ç¤¢¤ë¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥¯¥é¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ï¥¦¥¹¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¤ªÃã²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï¼«¿È¤¬¸å±ç¤¹¤ëÃÄÂÎ¤Î¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¸øÌ³¡É¤¬¤¢¤ê¡¢8Æü¤«¤é±Ñ¹ñÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤ÎÂÚºß¤Ï1»þ´ÖÂ¤é¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°²ó¤Î30Ê¬¤è¤ê¤â²ñÏÃ¤Î»þ´Ö¤ÏÄ¹¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªÃã²ñ¤Î¸å¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÈà¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë±Ñ¹ñ¤Ø¤Îµ¢¹ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£¸Å¤¤Í§¿Í¤äÃç´Ö¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢Èà¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë³èÆ°¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼ÌÀ¤ò¸øÉ½¡£12Æü¤Ë¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤ÎÅÅ·âË¬Ìä¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È²¦¼¼¤Î³Î¼¹¤¬¤³¤ÎºÆ²ñ¤Ç²ò¾Ã¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡È´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡É²ò¾Ã¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¸þ¤¤Ï³§Ìµ¤Ç¤¢¤ë¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬°ìÍÍ¤Ë¡ÖÏÂ²ò¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ë¤È¤É¤Þ¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢³Î¼¹¤Îº¬¿¼¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¾¤Ë¤âÂç¤¤¹¤®¤ë·üÇ°»ö¹à¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¿Æ»Ò¿åÆþ¤é¤º¤¬¡Ö¥ê¥¹¥¯¡×¤Ë¤Ê¤ë¸½¾õ
¡¡·üÇ°»ö¹à¤Î1¤Ä¤Ï¼¡´ü¹ñ²¦¡¢·»¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£ÂÐÌÌ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤Ï2024Ç¯8·î¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿½ÇÉã¤ÎÁòµ·¤Ç¡Ö°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉµñÀä¤Î»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¡£¤½¤Îº¬¸»¤¬¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤Ç¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï2023Ç¯1·î¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿¼«½öÅÁ¡ØSpare¡Ù¤Ç¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤È¤Î¸òºÝ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ·»¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¤¿¤È¡ÈË½Ïª¡É¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤¦1¤Ä¤Î·üÇ°»ö¹à¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¡ÈË½Ïª¡É¤Ç¤¢¤ë¡£²¦¼¼ÀìÌç»ï¡Ö¥Þ¥¸¥§¥¹¥Æ¥£¡×¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤Ç²¦¼¼ºî²È¤Î¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥É¡¦¥¹¥ï¡¼¥É»á¤Ï±Ñ»æ¡Ö¥¶¡¦¥µ¥ó¡×¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö»×¤¦¤Ë¡¢¹ñ²¦¤ÏÈ¯¸À¤Ë¤È¤Æ¤âÃí°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢Éô²°¤ËÂè»°¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÂÐÌÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¸ÌÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡Ö¡Ê¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼È¯¸À¤Ê¤É¤¬¡Ë¡Øµ²±¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÎã¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡Öµ²±¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ï¡¢2021Ç¯3·î¤Ë¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»ÒÉ×ºÊ¤¬ÊÆ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¡È²¦¼¼Æâ¤Î¿Í¼ïº¹ÊÌ¡É¤òË½Ïª¤·¤¿ºÝ¡¢²¦¼¼Â¦¤¬È¯É½¤·¤¿À¼ÌÀ¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¸À¤¤²ó¤·¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê²¦¼¼Â¦¤Ï¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤ÎË½Ïª¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡½¤ÎÈ¯¸À¤¬°ìÊýÅª¤Ë²ò¼á¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë°ì¿ÍÊâ¤¤¹¤ëÌñ²ð¤ÊÅ¸³«¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£Éã¤È»Ò¤Î¡È¿åÆþ¤é¤º¤Î²ñÏÃ¡É¤¬Âç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡¢Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ê¾õ¶·¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡È¶â´ÇÈÄ¡É¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ÎºÆ²ñ¡©
¡¡¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¤ÎºÆ²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë²¦¼¼ÀìÌç²È¤¿¤Á¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¡£¡Öº£¸å¤É¤¦Å¸³«¤¹¤ë¤«¤ÏÃ¯¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Àµ¤·¤¤°ìÊâ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤¬¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤òµñÀä¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Î1¤Ä¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÇÊë¤é¤¹Â¹¤Î¥¢¡¼¥Á¡¼²¦»Ò¤È¥ê¥ê¥Ù¥Ã¥È²¦½÷¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤«¤é¤À¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤ÏÂÐÌÌ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤¿¤ä¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«Êý¤Ï¤ä¤Ï¤ê¸·¤·¤¤¡£¡Ö¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¹ñ²¦¤¬¤ªÃã¤Ë¾·ÂÔ¤·¡¢Èà¤¬¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤¿¤ÈÀ¤³¦¤ËÃÎ¤é¤»¤ë¤³¤È¤À¡×¤Ê¤É¡¢±Ñ²¦¼¼¤È¤¤¤¦¡È¶â´ÇÈÄ¡É¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ÎºÆ²ñ¤À¤Ã¤¿¤È¼¨º¶¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤±¤·¤ÆÉÔÊ¿¤ò¸À¤ï¤º¡¢ÀâÌÀ¤â¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦¤¬ÆÃ¤Ë½ÅÍ×»ë¤·¤¿²¦¼¼¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤¬º£²ó¤ÎºÆ²ñ¤ò¡Ö¿¿¤Î°ìÊâ¡×¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢·É°¦¤¹¤ëÁÄÊì¤Î¶µ¤¨¤òº£ÅÙ¤³¤½´Î¤ËÌÃ¤¸¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£±Ñ»æ¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤Ï¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤È²ñ¤¦Á°¤Ë¡¢²ñÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤òÂ¾¸À¤·¤Ê¤¤¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô