µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡È¶Ã°Û¤ÎÊÑËÆ¡É¡¡¡Ö¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤âÈà¤ò¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤µ¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤¤¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×
¡Öµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê24¡Ë¤¬¶Ã°Û¤ÎÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬À¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¡©¡¡»î¹ç¸å¤Ë¡È°ø±ï¤ÎÁê¼ê¡É¤ÈÃÌ¾Ð¤¹¤ë¡Öµ×ÊÝ·ú±Ñ¡×
¡¡ÍèÇ¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ³«ºÅÃÏ¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñ¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬¶¯¹ë¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤È¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥¥·¥³¤ÏËº¤ì¤¶¤ëÅ¨¤Ç¤¢¤ë¡£Åìµþ¸ÞÎØ3°Ì·èÄêÀï¤Ç¤«¤Î¹ñ¤ËÇÔ¤ì¤ë¤È¡¢»ÊÎáÅã¤òÌ³¤á¤¿Èà¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¹æµã¤·¤¿¡£
¡¡Å¨¾¤Î¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥¢¥®¡¼¥ì´ÆÆÄ¤È¤â°ø±ï¤¬¿¼¤¤¡£2014Ç¯¤ËÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤¬ÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë¾·æÛ¡Ê¤·¤ç¤¦¤Ø¤¤¡Ë¤¹¤ë¤â¡¢È¬É´Ä¹µ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¡¢¤ï¤º¤«È¾Ç¯¤Ç¤ªÊ§¤¤È¢¤Ë¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥¨¥¸¥×¥ÈÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢22Ç¯¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤³¤Ç¤Ïµ×ÊÝ¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢
¡Ö¥¢¥®¡¼¥ì¿·´ÆÆÄ¤Ï¡¢¼éÈ÷¤¬ÁÂ¤«¤Êµ×ÊÝ¤ò·ù¤Ã¤ÆÎä¶ø¡£µ×ÊÝ¤Ï¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤òµá¤á¤Æ¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡»î¹çÁ°¡¢¥¢¥®¡¼¥ì´ÆÆÄ²¼¤Î¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿µ×ÊÝ¤Ï¡¢
¡Ö¡ØÀµÄ¾¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È±þ¤¸¡¢¡Ø¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡Ù¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿µ×ÊÝ¤Ï¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢
¡Ö·èÄêµ¡¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¹¶·â¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢¼éÈ÷¤Ç¤â¸«°ã¤¨¤ë¤Û¤É¸¥¿ÈÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ¡¢Å¨¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡×
¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬µá¤á¤ë¡È¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Î¹×¸¥¡É
¡¡·ë²Ì¤Ï0¡Ý0¤Î¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢
¡Öµ×ÊÝ¤¬¸òÂå¤¹¤ë70Ê¬¤Þ¤Ç´°Á´¤ËÆüËÜ¤Î¥Ú¡¼¥¹¡£ËÜ¿Í¤â»î¹ç¸å¡Ø°ú¤Ê¬¤±¤¿Ê¬ºÝ¤Ç²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤¬¡¢ËÍ¤é¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¤È»×¤¦¡£ÂÐÅù°Ê¾å¤Ë¤ä¤ì¤¿¡Ù¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¢¥®¡¼¥ì»á¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢
¡Ö¼Â¤Ï¡¢Â¾¤Ê¤é¤Ì¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤âµ×ÊÝ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Î¹×¸¥¡É¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¶¯¹ëÁê¼ê¤ÎËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¼é¤ë»þ´Ö¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¡È¥¢¥®¡¼¥ìÁê¼ê¤À¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤¿¡É¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¸¥¿ÈÅª¤Ê¼éÈ÷¤òÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤é¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤âÈà¤ò¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤µ¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡10·î¤Ë¤ÏÂçºå¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡¢Åìµþ¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ×ÊÝ¤ÎÀµÇ°¾ì¤ÏÂ³¤¯¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯9·î18Æü¹æ ·ÇºÜ