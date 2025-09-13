¿Íµ¤¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë VS ÆÇÀåÍî¸ì²È ÁÔÀä¤Ê¡È¸ý¥²¥ó¥«¡É¤Ç¾¡¤Ä¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¤À¡ª¡©
¡¡¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤âÂç¥¦¥±¡£¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¤Î¤¢¤ª¤Ý¤ó¤¬9·î12Æü¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥é¡¼¥«¥ÁÀ¹¤êABEMAÅ¹¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÆÇÀåÍî¸ì²È¤ÈÀåÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿Íµ¤¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë VS ÆÇÀåÍî¸ì²È ÁÔÀä¤Ê¡È¸ý¥²¥ó¥«¡É
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¿·´ë²è¡Ö¾¡¤ÁÊÊ¤¬¤Ä¤¤¤¿½÷¤ÈÉé¤±ÊÊ¤¬¤Ä¤¤¤¿ÃË ¾¡¤Ä¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¤À¡ª¡©¡×¤Î¸åÊÔ¤òÊüÁ÷¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤Ç¡È¾¡¤ÁÊÊ¡É¤Ï100¾¡¡¢¡ÈÉé¤±ÊÊ¡É¤Ï100ÇÔ¤·¤¿¸å¡¢8·î1Æü¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥Þ¥ë¥Ï¥ó»¥ËÚËÌÅ¹µÚ¤Ó·î´¨Å¹¤Ç¼ÂÀï¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¢¤ª¤Ý¤ó¤Ï99¾¡¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¡£
¡¡¥é¥¹¥È¤Ï¥ë¡¼¥à¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÇÁö¤ê¤Ê¤¬¤éÂçÅö¤¿¤ê¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò¶¥¤¦¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£¤³¤³¤Ç¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤È¤·¤ÆÍî¸ì²È¤ÎÎÓ²È´õÎÓ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤¢¤ª¤Ý¤ó¤Ï¡¢ÅöÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÄ¹´ü´ë²è¡Ö¥ß¥ê¥ª¥ó¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×¤Î24»þ´Ö¥Ñ¥Á¥¹¥í¤Ç¡¢´õÎÓ¤Î½Ð¶Ì¤Ë°ìÊâµÚ¤Ð¤ºÇÔÂà¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤ê¡ÖËÜÅö¤Ëº¬¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈâË¤ß¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î´õÎÓ¤Ï¡ÖÉé¤±¤¿¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡©¤Ï¤¤¡¢¤Ï¤¤¡¢¤Ï¤¤¡×¤ÈÀð»Ò¤ò¤¢¤ª¤®¤Ê¤¬¤éÍ¾Íµ¤ÎÉ½¾ð¡£¡Ö²¶¤ËÉé¤±¤Æ¤ó¤¸¤ã¤ó¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÉé¤±¤¿Êý¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ó¤ò·¹¤²¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¤¢¤ª¤Ý¤ó¤â¡Ö·ù¤À¡£¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¡¢¤³¤ÎÃË¡£·ù¤ï¤ì¤ë¤è¡ª¡×¤È»ØÅ¦¡£¤À¤¬¡¢´õÎÓ¤Ï¡Ö¤â¤¦·ù¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡©·ë¹½¤Ç¤¹¡×¤È³«¤Ä¾¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Þ¥é¥½¥ó³«»Ï¸å¤â¡¢¸ý¥²¥ó¥«¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£´õÎÓ¤¬ÉÔÍø¤È´¶¤¸¤ÆÀãÂÌ¤«¤é¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ËÍú¤ÂØ¤¨¤ë¤È¡¢¤¢¤ª¤Ý¤ó¤Ï¡Ö²¿¤ä¤Í¤ó¡¢ºÇ½é¤«¤éÍú¤±¤è¡ª¤ªÁ°¤Ë¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤ë²Ë¤Ï¤Í¤§¤ó¤À¤è¡¢º£¡×¤ÈÄËÎõÈãÈ½¡£´õÎÓ¤¬¡Ö400Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ëÍî¸ì²È¤¬Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥®¥ã¥ë¤ËÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÊÖ¤¹Ãæ¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢»þÂåºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¥®¥ã¥ë¤À¤«¤é¡¢Íî¸ì¤¸¤ã¤Í¤§¤«¤é¡£Ê¸²½¤È¤«ÃÎ¤é¤Í¤§¤«¤é¡£³¤³°¤Ç¤Ï¥®¥ã¥ë¤¬Ê¸²½¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È°ì½³¤·¡¢¾¡Éé¤ò¸«¼é¤ë¸«¼è¤ê¿Þ¡¦À¹»³¿¸ÂÀÏº¤é¤ò¡Ö¤¤¤¤¤¾¡ª¤¢¤ª¤Ý¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿¡Ö¥Ñ¡¼¥é¡¼¥«¥ÁÀ¹¤êABEMAÅ¹¡×¤è¤ê¡Ë