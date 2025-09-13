やさしくて自分のことを大切にしてくれる夫。そんな夫がまさか浮気なんてするはずないと思っていませんか？ もし愛妻家の夫に裏切られたら、大きなダメージを受けてしまいますよね……。今回は、愛妻家の夫が泣きながら浮気を認めた話をご紹介いたします。

泣いて謝罪

「最近の夫の挙動があやしかったので、冗談で『浮気してたりしないよね？』と言うと、急に動揺し始めたんです。さらに大粒の涙をこぼして泣き始めたから、焦った私は『どうしたの!?』『なにかつらいことでもあったの？』と聞くと、『ごめん……』『本当にごめん！』と謝ってきた夫。どうやら本当に夫は浮気していたようです……。泣いて謝るくらいなら浮気なんてしないでほしかったし、愛妻家の夫だと思っていただけにかなりショックでしたね。私は一度でも浮気されたら許せないタイプなので、夫のことはまだ好きだったけど離婚を決めました」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年6月）

▽ 夫の浮気を疑いながらも、心のどこかで「まさかうちの夫に限って……」という気持ちがあるため、浮気したことを白状されるとショックですよね。たった一度でも裏切られたことに変わりありません。ただ好きなのに離婚するのは、とてもつらいですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。