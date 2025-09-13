

鎌倉パスタは、今後、年15店舗のペースで拡大していく予定だ（撮影：尾形文繁）

【写 真】定番メニューの「厚切りベーコンのカルボナーラ鎌倉風」など和の素材を合わせた独自メニューを見る

パスタは海外にルーツを持つが、日本の国民食の一つといえる。ナポリタンは日本オリジナルのメニューであるし、たらこスパゲッティ、きのこスパゲッティなど和素材を使ったメニューも幅広く食べられている。このようにパスタには、さまざまな食材と合わせられる柔軟性があり、専門チェーンも多く生まれている。

国内のパスタ・イタリアンレストランチェーンに目を向けると、断トツのトップがサイゼリヤで、国内1038店、海外531店（2024年8月期）を展開している。

参入障壁が低いからこそ生き残りは難しい

大手では、ほかに、2019年にゼンショーホールディングスの傘下に入ったジョリーパスタや、ドトール・日レスホールディングスが運営する洋麺屋五右衛門などがしのぎを削る状況だ。

そんな競合ひしめく市場において、店舗数を伸ばしてきているのがサンマルクホールディングスが展開する鎌倉パスタだ。2025年3月期は7店純増の207店舗を展開している。

「パスタは比較的、参入障壁が低い業態。だからこそ生き残るのは難しい。店舗数を伸ばしているのは、真似できない独自性があるブランドです。当社の強みは生麺。それから味・雰囲気・サービスの3点を重視しています」と鎌倉パスタの斎木健作社長は言う。



鎌倉パスタの斎木健作社長。アルバイトでも店舗が回る「仕組みづくり」と「自動化」に注力している（撮影：尾形文繁）

コンセプトは「ちょっとリッチな生パスタ専門店」。「郊外のロードサイド、広さ100坪、座敷があって庭付き」というのがもともとの店舗モデルだ。創業地である岡山をはじめ、関西にはこのタイプの店舗が多い。

近年は郊外ショッピングセンター内や駅ビルに店舗を増やしている。今回訪ねた中野セントラルパーク店はビル内の店舗だが、公園に面してテラスが設えられており、席間もゆったりとしている。客層のボリュームゾーンは20代〜50代女性やファミリー層。ベビーカーを押している友達同士のランチを想定しているそうだ。

生麺と店内焼き上げのパンがウリ

鎌倉パスタの強みである生麺は水分量が多く、舌触りが滑らかで、弾力のあるもちもち感が特徴。麺がソースをよく吸ってくれるので、アルデンテ感を楽しむ乾麺のパスタとはまた異なるおいしさがある。また茹で時間が短いので早く提供されるのも利点だ。

その生麺に、主に和の素材を合わせることで独自性を出している。定番メニューはカルボナーラシリーズ。真ん中に卵黄をのせたインパクトあるビジュアルは最近の流行りだが、同ブランドでは創業当時から続けている。その他、うにを使った値段的にも高級なパスタや、「牛肉と野菜のすき焼き風パスタ」など、和を前面に押し出したものも人気だ。



定番メニューの「厚切りベーコンのカルボナーラ鎌倉風」（1210円）。和のブランドだけあって、味はあっさりめ（撮影：尾形文繁）

旬の食材を取り入れながら、少なくとも年に4回は新メニューを開発。メニュー開発の軸となっているのが「お客様アンケート」だそうだ。メニュー開発会議は毎週1回行われており、斎木社長も毎回参加。ブランドコンセプトと味が一致しているかを確認している。

さらに特徴として挙げられるのが、店内で仕込み、焼き上げているパンの提供だ。パスタには495円追加でパン食べ放題をつけることができる。ベーカリーカフェの「サンマルクカフェ」などを展開する、グループのカラーが出ている。



パンは店内で生地醗酵から成型までを行っている。495円で追加できる食べ放題が人気（撮影：尾形文繁）

単価は1500円で、10年前に比べて200円値上げした。「食材には妥協しないので、原価率は上がっています。価格転嫁した分については、自社価値をより伝えられるよう工夫しています」（斎木社長）。

サービス面では、外食業界で接客ロボットの導入なども進む中、あえて「人」にこだわる方針だ。店舗の従業員はすべてアルバイト。パンの仕込みから焼き上げを含む調理だけで回るよう仕組みを作り上げた。

接客では声がけの回数と質を重視。接客担当が迷わなくて済むよう、声がけの言葉はあらかじめ決めている。

例えば料理提供時には「生麺はソースを吸いやすいので、お早めにお召し上がりください」と一言。パンの焼き上がり時には鈴を鳴らし「クロワッサン焼き上がりました」と呼びかける。



公園に面したテラスがセレブ感を演出。子連れ客がゆっくりできるよう、キッズスペースも備えている（撮影：尾形文繁）

現時点では、接客ロボットの導入は考えていない。斎木社長は、「人材の応募動機に『サービスがしたい』という声が多くあります。お客さんとの接点があるからうちを選んでくれているようです。また将来ベーカリーを始めたいという人も応募してきてくれます」と言う。

今後も深刻化が予測される人手不足には、効率化により従業員が接客に集中できるようにする。食材の加工は工場で行い、仕込みの工程を省略。パン生地の仕込みなどは時間も労力もかかるイメージだが、今は生地の進化により効率化が進んだ。アルバイトが開店2時間前にくれば間に合うのだという。

店舗拡大に必要な業態開発

出店計画では、2026年3月期に211店舗とし、向こう3年で250店舗を目標としている。

そのために注力するのが、業態開発だ。チェーン店は200店舗を超えると、地域によっては自社内での競合が起こる可能性がある。別業態の開発はその対策となる。

鎌倉パスタからのスピンオフとして生まれたのが「てっぱんのスパゲッティ」（8店舗）と「おだしもん」（5店舗）だ。前者は1人でガッツリ食べたい層をターゲットとしたブランドで、1人前300gのボリューム感が特徴。これは一般的な大盛りに当たる量だ。

1人メシ、そして「鉄板で食べる」ワイルドなスタイルから、メインの客層は男性をイメージしているかと思いきや、狙いはあくまで女性だ。注文時「大盛り」と頼みにくい人も、気兼ねなくたくさん食べられるように、との意図だという。

「おだしもん」は和の出汁を使ったパスタ、豆腐の食べ放題などヘルシー志向を狙ったブランド。さらに和スイーツなど、喫茶メニューも充実させている。

「てっぱんのスパゲッティ」は10坪程度のスペースで出店でき、1人客なので回転も早い。またとくに「おだしもん」の方はティータイムのほかモーニングも予定しており、アイドルタイムを活用した二毛作、三毛作を狙っていきたいという。

「地方都市を含めて、10坪ほどのスペースで、オフィスビルなども入れれば、出店の余地はまだあります。お客様の声を軸にしながら、他の業態も開発していきます」

地域の特色を生かした「ご当地店舗」

地域との連携も強化している。生産者との協力で地域別の限定メニューを展開するほか、インテリアに地元の材木や廃材を使うなど地域の特色を生かした「ご当地店舗」だ。

これには地産地消やエコにも役立つメリットもある。また、店舗ごとの独自性を出すことで、客を飽きさせずブランドの魅力維持になるとも考えている。

以上、鎌倉パスタの戦略について分析してきた。同ブランドはFCでなく全店直営だ。そして仕組み化、機械化によってアルバイトで回せる店舗オペレーションが、接客を重視した店舗運営を可能にしている。この特徴は、将来的な店舗拡大のポイントともなりそうだ。

（圓岡 志麻 ： フリーライター）