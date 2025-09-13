2025年9月13日放送の「ぶらり途中下車の旅」は東武スカイツリーラインの旅。

旅人は、前田公輝。

東武スカイツリーライン

2012年3月17日に業平橋駅が「とうきょうスカイツリー駅」に改称。

それに合わせるような形で、東武伊勢崎線の一部・浅草駅〜東武動物公園駅間の愛称は「東武スカイツリーライン」となりました。

今週の旅人：前田公輝

1991年4月3日生まれ 神奈川県出身。

6歳の時、ホリプロ・インプルーブメント・アカデミー1期生として芸能界入り。2008年に映画「ひぐらしのなく頃に」で主演を務めその後数々の作品に出演。2022年には朝ドラにも出演し活躍中。

ホビー足漕ぎカヤック「水上人力車」は、去年11月から始まった新しいサービス。乗船時間は30分からお客さんの希望に合わせて、アレンジが可能。スカイツリーの麓、北十間川から隅田川へ、水上回遊が楽しめます。

【最寄駅】

東武スカイツリーライン「とうきょうスカイツリー駅」から徒歩4分

都営浅草線「本所吾妻橋駅」から徒歩5分

【所番地】東京都墨田区向島1-23小梅橋船着場

【電話番号】03-5830-8845

【営業時間】<水・土・日>11:00〜18:00 ※時間変動あり Instagramをご確認ください

（※予約の有無によって営業日時に変動あります）

【ホームページ】https://hobie-base-portal.com/store/tower-view-sumida/

【Instagram】

＜東京力車＞

https://www.instagram.com/tokyorickshaw_japan/

＜水上人力車・ホビー＞

https://www.instagram.com/tokyorickshaw_hobie/

胡麻団子 蓉 (曳舟駅）

ご主人の手作りによる胡麻団子は、岩塩こしあん、ごまあん、柚子餡、ピーナツバター、そして季節限定の杏仁餡の全部で五種類。テイクアウトの容器として、オシャレな竹のわっぱが用意されています。

【最寄駅】

東武スカイツリーライン「曳舟駅」から徒歩2分

京成押上線「京成曳舟駅」から徒歩７分

【所番地】東京都墨田区東向島2-28-3 ニュー曳舟荘101

【営業時間】

＜水・木・金＞11:00〜17:00

＜土＞10:00〜18:00

【定休日】日・月・火 ※詳しくはインスタグラムをご覧ください

【Instagram】https://www.instagram.com/gomadango_yo/

キラキラ橘商店街で見つけた築100年の古いふとん屋さんの建物。画家の海野貴彦さんが、自らの手で改装し、現在は知り合いの作家たちの作品を集め展示販売中。懐かしさあふれる空間で映える個性的な作品に引き込まれます。

【最寄駅】

東武スカイツリーライン「曳舟駅」から徒歩15分

京成押上線「京成曳舟駅」から徒歩10分

【所番地】東京都墨田区京島3-20-5

【営業時間】昼頃〜気が済むまで ※詳しくはインスタグラムをご覧ください

【Instagram】https://www.instagram.com/kainotakahiko_shop_nanzo/

元々、お蕎麦屋さんだったご主人。どうしてもカレーうどん専門店をやりたいと、2年前お店を始めました。現在も試行錯誤という中で提供するメニューは4種類。圧巻は、食べる食前にトマトのかき氷をかける「冷やしかれーうどん」。

【最寄駅】東武スカイツリーライン「梅島駅」から徒歩11分

【所番地】東京都足立区梅田7-9-1

【電話番号】080-4941-0052

【営業時間】11:30〜14:00

【定休日】木

ロビン アウトドア べース（梅島駅）

店長が全国から選び抜いたという6000点のアウトドアグッズが並びます。1点1点、職人さんがこだわり細部まで丁寧に作られた逸品が揃っています。

【最寄駅】東武スカイツリーライン「梅島駅」から徒歩11分

【所番地】東京都足立区梅田3-17-13

【電話番号】070-9029-7878

【営業時間】12:00〜19:00（※木曜日のみ15:00〜20:00）

【定休日】火・水

【ホームページ】https://robinoutdoor.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/robin_outdoor_base/

装飾金物と呼ばれる金属製品を手掛ける会社が、一般の人たちにも溶接の楽しさを体験してもらおうと始めました。旅人が作ったのは、スマホスタンド。火花を散らしながらの作品作りは思わず時間を忘れます。

【最寄駅】東武スカイツリーライン「獨協大学前駅」から徒歩20分

【所番地】埼玉県草加市松江2-11-1

【電話番号】048-931-7399

【営業時間】9:00〜18:00

【定休日】土・日・祝

【ホームページ】https://www.inuifusion.co.jp/workshop/

【Instagram】https://www.instagram.com/tantetsukoubou_inui/