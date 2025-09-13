5本指に分かれた設計と極厚低反発クッションが気持ちいい！【アルファックス】のルームサンダルがAmazonにて販売中！
洗濯機で丸洗い可能！極厚低反発クッションが気持ちいいい！【アルファックス】のルームサンダルがAmazonにて販売中！
アルファックスのルームサンダルは、究極の「気持ちよさ」を追求した室内用低反発5本指スリッパである。ふんわりとした極厚クッションと、足指を広げる設計により、包み込まれるような安心感と解放感を同時に実感できる。
5本指に分かれた設計により、足指をグイーンと広げて解放感を感じられる。指通りがなめらかなふんわりとしたパイル生地が、足指の間を優しく刺激し、心地よさを提供する。
長時間の立ち仕事や歩行で疲れた足をいたわり、リラックス効果をもたらす。また、このルームサンダルは、洗濯機で丸洗い可能である。汚れても手軽に洗って、いつでも清潔な状態を保つことができる。
底つき感のない1.5センチの極厚低反発クッションが足裏にフィットして優しく包み込む。
足への圧迫感がない幅広設計を採用しているため、窮屈さを感じることなく快適に着用できる。お風呂上がりや、ペディキュアを塗る際のネイルケア時にも便利だ。
