Image: 株式会社リトルマートコーポレーション

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

ゴルフは楽しいスポーツですが、自宅でできる練習が限られるのがネック。忙しいと上達する機会も減りますよね。

そんな悩めるゴルファーの皆さんに向けて今回は、自宅で本格的なアプローチ＆パター練習が可能になる「BLACK MAT GLIDE」の体験レポートをお届けします。スコア100前後でグリーン周りを苦手とする筆者はまさに本製品のターゲットど真ん中のため、リアルな感想をお伝えできるかと！

練習不足だけどスコアアップしたい人はぜひ参考にしてみてください。

アプローチからパットまで！“寄せワン”を極める新発想ショートゲームマット 4,990円 【アプローチマット：超早割 16%OFF】 詳細をチェック

パターは長めの距離が練習できるのがいい

Photo: Yama3

パットイズマネーと言われるぐらいスコアに占める割合が多いのがパター。実際のラウンドでは起伏などもあるので簡単には行きませんが、少ない打数にするためにはまず距離感が重要。

「BLACK MAT GLIDE」は外したくない1m前後（3フィート）だけでなく、入ると嬉しい2〜3m（6〜9フィート）の練習ができるロングマットなのが気に入りました。

Photo: Yama3

部屋のサイズ的に全部伸ばせない場合は一部を畳めばOK。9フィートの距離は使えなくなりますが、約2mも外しやすい距離なので練習には十分かと。

Photo: Yama3

視覚的に良いパットと悪いパットが分かりやすいのもいいですね。カップを少し越えるような距離感調整もしやすくて助かりました。

ちなみにマットはしっかりと目が詰まった絨毯のような質感。転がりは気持ち重めのグリーンといった印象でしたが回転はスムーズでしたよ。

Photo: Yama3

ボールを置くポイントにはスクエアに構えやすいガイドも。黒背景にオレンジの差し色で視覚的にも集中しやすい配色です。

本格的な人口芝でアプローチ練習

Photo: Yama3

続いてはアプローチマットにトライ。見て分かるとおり、フェアウェイとラフがコンパクトにまとまっており、さらに向きを変えるだけで順目・逆目も再現できるという優れモノ。

Photo: Yama3

ラフの長さはボールが半分埋まる程度。沈め方を調整すればいろんな状況を練習できますよ。

Photo: Yama3

裏面はフローリングでも簡単に滑らない仕様のため、手でしっかり力を入れてもほんの少し動く程度でした。アプローチぐらいの強さであれば十分な摩擦力だと思います。

ウレタンボールでガンガン練習OK

Image: 株式会社リトルマートコーポレーション

本製品にはウレタンボールも10個付属するので、音や部屋への傷を気にせずガンガン練習できるのも助かるポイントでした。

もちろん打感などは本物に及びませんが、スイングの練習と割り切れば十分です。

逆目ラフでの練習

フェアウェイを外しがちな筆者にとって頻度が高いラフからのショット。逆目で抵抗がかかる感じなど見た目以上にリアルに近く、ちょっと感動しました。

Photo: Yama3

スコアの4割前後を占めるショートゲーム練習がスキマ時間でも本格的かつサクッとできるのは素晴らしいと思います。強いてデメリットを挙げるとすれば、完全な状態で使うには約3m+クラブを振るためのスペースが必要という点ぐらいでしょうか。

アプローチマット単体なら16％OFFの4,990円〜、パターマットとセットは25％OFFの11,880円〜（いずれも税・送料込）と先行セールで値引きになっていたので、ショートゲームを上達したい人はぜひチェックしてみてください。

アプローチからパットまで！“寄せワン”を極める新発想ショートゲームマット 4,990円 【アプローチマット：超早割 16%OFF】 詳細をチェック

＞＞アプローチからパットまで！“寄せワン”を極める新発想ショートゲームマット

Source: machi-ya

本記事制作にあたり株式会社リトルマートコーポレーションより製品貸与を受けております。