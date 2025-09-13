µð¿Í¡¡ËÜÎÝÂÇ²¦£´ÅÙ¤ÎºÇ¶¯½õ¤Ã¿Í¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤ËÅÐ¾ì¡ª£µ£·ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¼ã¡¹¤·¤¤»Ñ¡¡Æó²¬¥Ø¥Ã¥É¤ÈÃÌ¾Ð¡¡¤¤¤Æ¤Þ¤¨ÂÇÀþ¤ÎÃæ¼´¤È¤·¤Æ¤â³èÌö
¡¡¡Öµð¿Í¡Ýºå¿À¡×¡Ê£±£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¶áÅ´¡¢µð¿Í¤Ç³èÌö¤·¤¿¥¿¥Õ¥£¡¦¥í¡¼¥º»á¤¬»î¹çÁ°Îý½¬¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¾ì¡£°¤Éô´ÆÆÄ¡¢Æó²¬¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤é¤ÈÃÌ¾Ð¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥º»á¤Ï£Î£Ð£ÂÄÌ»»£´£¶£´ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¶áÅ´¡¢µð¿Í¤Ç·×£´ÅÙ¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤À¡££²£°£°£±Ç¯¤Ë¤Ï£Í£Ö£Ð¤â³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥É¥ì¥Ã¥É¥Ø¥¢¤â·òºß¤Ç¡¢£µ£·ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¼ã¡¹¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¥í¡¼¥º»á¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¸½Ìò»þÂå¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿¼óÇ¾¿Ø¤Èµì¸ò¤ò²¹¤á¤Æ¤¤¤¿¡£