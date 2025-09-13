通勤やお出かけ何着る？→【ハニーズ】で解決！ 大人にドンピシャ♡「高見えブラウス」

きちんと感も上品さも備えたい、お仕事やちょっとかしこまったシーンのお出かけ。「何を着よう？」と迷ったら、【ハニーズ】の「高見えブラウス」がおすすめです。さりげなく華やかな印象を与えるボウタイブラウスと、フェミニンムードをまとえるフリルブラウスをご紹介。ミドル世代に似合う高見えブラウスは、コーデに迷ったときの即戦力になるかも。

迷わずおしゃれが決まる！ 高見えボウタイブラウス

【ハニーズ】「7分袖ボウタイブラウス」\2,680（税込）

ボウタイとアシンメトリーなケープデザインが、上品な華やかさを与えるブラウス。リボンを結ぶ必要がないので、不器用さんや時間がない朝の救世主になりそう。流れるようなドレープが優美な雰囲気を演出し、高見えしそう。大人の高見えコーデが楽しめそうです。全4色展開。

お呼ばれシーンにもぴったりなクラシカルスタイル

ボウタイとケープ風デザインが際立つ、タックインスタイルがおすすめ。写真のようにドット柄スカートを合わせた、エレガントなクラシカルスタイルは、いつもよりおしゃれしたいお呼ばれシーンにもぴったり。一枚で安心して着用できそうな7分袖なのも、ミドル世代に嬉しいポイントです。

コーデを格上げできそうなラッフルフリルブラウス

【ハニーズ】「フリルブラウス」\2,680（税込）

ほどよい甘さのラッフルフリルが目を引く、大人コーデと相性が良さそうなブラウス。なめらかで落ち感のある素材や、キラリと光るゴールドボタン、ボタンを隠した比翼仕立ても高見えをサポート。通勤やお出かけコーデに使えるアイテムを探している、ミドル世代にぴったりの商品です。全5色展開。

いつものスーツスタイルを華やかにブラッシュアップ

セットインスリーブでスッキリと着こなせそうなブラウスは、ジャケットを羽織りやすそうなのも魅力。フロントのラッフルフリルのおかげで、シンプルすぎて地味見えしがちなスーツスタイルもグッと垢抜けた印象に。タックインもしやすそうなので、パンツにもスカートにも合わせやすそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i