¡¡£Ô£Â£Ó¤ÎÌîÂ¼ºÌÌé»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£±£²Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö²Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¶õ´Ö¡¡¤È¤Ã¤Æ¤âåºÎï¤Ç¤·¤¿¡Á¡¡¤ß¤½¤Á¤ã¤ó¤È¤ª»¶Êâ¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿Æü¡×¤È¿Íµ¤£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å£ò¡¦¤ß¤½¤È¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¸ª¤Ë¥ê¥Ü¥ó¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç²Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ä¡¢£·£µ¥¥í¤«¤é£³£°¥¥í¸ºÎÌ¤ä¡¢Çú¿©¤Ã¤×¤ê¤¬ÏÃÂê¤ÎÈþ¿Í£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å£ò¡¢¤ß¤½¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ª²Ö¤è¤ê¡¢¤Î¤à¤Á¤ã¤ó¤ÎÊý¤¬µ±¤¤¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÉ±¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¹¤®¤ë♥¡×¡Ö¾Ð´é¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤¯¤ÆÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹♥¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£