¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û´ÝÈøÃÎ»Ê¤Ï26°Ì¡Ö25¥¥í°Ê¹ß¤ËÎÏ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¡×
¡¡¡þÎ¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¡¡ÃË½÷35¥¥í¶¥Êâ¡Ê2025Ç¯9·î13Æü¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ìÈ¯Ãå¡Ë
¡¡ÃË»Ò¤Î´ÝÈøÃÎ»Ê¡Ê°¦ÃÎÀ½¹Ý¡Ë¤Ï2»þ´Ö40Ê¬29ÉÃ¤Ç26°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×¤Þ¤Ç¤ÏÀèÆ¬½¸ÃÄ¤Î¸å¤í¤Ë¥Ô¥¿¥ê¤È¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢25¥¥í°Ê¹ß¤Ë¼ºÂ®¡£»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¡Ö25¥¥í°Ê¹ß¤ËÎÏ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¡£¥±¥¬¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤â¤Ê¤¯Íè¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ë°ÛÊÑ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Ú¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´ÝÈø¡£°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤¿ÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¡ÖÂÎ¤¬¤Ä¤ê»Ï¤á¤¿¡£µë¿å¤ÎÎÌ¤ò¼è¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¼¾ÅÙ¤â¹â¤¯¡Ö¤«¤Ê¤ê¾ø¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÂÐºö¤â¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡´ÝÈø¤Ï20Æü¤Î20¥¥í¶¥Êâ¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¡£