お笑いコンビ、霜降り明星のせいや（33）が12日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）に相方の粗品（32）と生出演。自身の出演が発表された90年代の名作ドラマ「101回目のプロポーズ」の続編「102回目のプロポーズ」（フジテレビ系）について言及した。

せいやが「（武田）鉄矢さんと現場一緒になるんですけど。ドラマでね」と前置きした上で「ラジオでちょっとだけ話になった時に、粗品がちょっと触れようとしたの覚えてます？」と投げかけた。

粗品が「ネットで見たよ、みたいな」と言うと、せいやは「俺がまだ言ったあかんから、バツ出されすぎて」とマネジャーからかん口令を敷かれていたと明かした。

せいやが「（ドラマ出演報道は）事実無根ですって言って。制作現場が『え？』ってなって。言い過ぎやろと」と舞台裏を明かすと、粗品は「ほんまやったやんけ！ お前！ うそつくなよ！」とツッコミを入れた。

せいやは6月7日深夜放送回で、一部週刊誌で伝えられた「102回目のプロポーズ」出演報道について「あれはただのリークやから」とコメント。粗品から「ただのリークならほんまやないか」と即ツッコミが入った。せいやは笑いながら「全くそんな事実はございません。ないないない」と語った。「正味、それはほんまにまだ分からへん、現場も何も言ってない」とした上で「ただ、俺がやりますとかは言われへんし。別に何もないし」と続けた。

同作の主人公・星野光（ほしの・ひかる）役を務めるのは女優唐田えりか。そんな光に一目ぼれする青年・空野太陽（そらの・たいよう）役として、せいやが出演。さらに、光の恋人・大月音（おおつき・おと）を俳優伊藤健太郎が演じる。そして、主人公・星野光の父・達郎を演じるのは、武田鉄矢。「101回目のプロポーズ」で薫と結ばれ、今では小さいながらも自分の建築会社を経営しながら、薫との間に生まれた愛娘の幸せだけを願う父親を演じる。「101回目のプロポーズ」の達郎と純平の掛け合いをほうふつとさせる、達郎と太陽の掛け合いが本作の大きな見どころのひとつとなる。同作は地上波放送、FOD（フジテレビ・オンデマンド）で独占配信予定。詳細は後日発表。