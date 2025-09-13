Ê¬Îö´íµ¡¡Ö°Ý¿·¡×¤Ë¡ÈÌîÅÄ¤ª¤í¤·¡É¡ÖÎ©·û¡×¡Ä¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¤¦¤´¤á¤¤À¤·¤¿ÌîÅÞ¡È¤ª»³¤ÎÂç¾¡ÉÁè¤¤
¡ÖµÌ¾¸ø³«¡×¤¬È¿¡¦ÀÐÇË¤ò·ëÂ«¤µ¤»¤¿
°ìÀ£Àè¤Ï°Ç¡Ä¡Ä¡£±ÊÅÄÄ®¤¬ÍÉ¤ì¤ËÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÐÇËÌÐÁíºÛ¡Ê68¡Ë¤¬£¹·î£·Æü¡¢¼Ç¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
µ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤ÀÀÐÇË»á¤Ï
¡Ö¸å¿Ê¤ËÆ»¤ò¾ù¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤ÁíºÛ¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¹ñÌ±¤Î³§ÍÍÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ²Ì¤¿¤¹¤Ù¤ÀÕÇ¤¤òÃå¼Â¤Ë²Ì¤¿¤·¡¢¿·¤·¤¤ÁíºÛ¡¢ÁíÍý¤Ë¤½¤ÎÀè¤òÂ÷¤·¤¿¤¤¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
É½¸þ¤¤ÎÍýÍ³¤ÏÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ç°ìÄê¤Î¶èÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤¤¤¿¤¿¤á¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÏÅÞÆâ¤Î¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¤Ë¶þ¤·¤¿¤«¤¿¤Á¤À¡£Î×»þÁíºÛÁª¤Î¼Â»Ü¤¬³ÎÄêÅª¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤ê¡¢²ò»¶¤«¼Ç¤¤«¤ÎÆóÂò¤·¤«»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎ×»þ¤ÎÁíºÛÁª¤Ë¤Ï½°»²¤Î¹ñ²ñµÄ°÷295¿Í¤È47ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Áí¿ô342¤Î²áÈ¾¿ô¤¬É¬Í×¤Ç¡¢µÌ¾¸ø³«¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£¤¤¤ï¤Ð¡ÈÆ§¤ß³¨¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬µÕ¸ú²Ì¡£È¿ÀÐÇË¤Î·ëÂ«¤ò¶¯¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀÐÇË»á¤ÎÅ·Å¨¡¦ËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¡Ê84¡Ë¤¬»¿À®¤ÎÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÀãÊø¤òÂÇ¤Ä¤«¤Î¤è¤¦¤ËÎ×»þÁíºÛÁª¼Â»Ü¤ÎÎ®¤ì¤Ë·¹¤¤¤¿¡×
¤È¤ÏÀ¯³¦´Ø·¸¼Ô¡£
¼Ç¤Á°Æü¤Î£¶Æü¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê44¡Ë¤È¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¡Ê76¡Ë¤¬ÌÌ²ñ¤ËË¬¤ì¤¿¡£Á´¹ñ»æÀ¯¼£Ã´Åöµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È
¡ÖÎ×»þ¤ÎÁíºÛÁª¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¥ê¥³¡¼¥ë¤ÈÆ±µÁ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ÀÐÇË¼óÁê¤Ï²ò»¶¤â¼¤µ¤Ê¤¤¹½¤¨¤ÇÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ø16Æü¹ð¼¨¡¢30ÆüÅê³«É¼¡Ù¤ÎÁªµóÆüÄø¤Ç¾ðÊó¤¬Î®¤ì¤¿¤Û¤É¡£¤³¤ì¤Ë´íµ¡´¶¤ò¤â¤Ã¤¿¿û»á¤¬¿Ê¼¡Ïº»á¤ò°ú¤Ï¢¤ì¡¢²ò»¶²óÈò¤È¼«¤é¿È¤ò°ú¤¯¤è¤¦¿Ê¸À¤·¤¿¡×
¤³¤¦¤·¤ÆÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ï£±Ç¯¤â¤â¤¿¤º¤·¤Æ¤½¤ÎÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
±ÊÅÄÄ®¤Ï¤¹¤Ç¤ËÁíºÛÁª°ì¿§¡£ÂçÊý¤Î¸«Êý¤É¤ª¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡Ö¿Ê¼¡Ïº»ávs¡¥¹â»ÔÁáÉÄ»á¡Ê64¡Ë¡×¤Î¹½¿Þ¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â»Ô»á¤Ï¿äÁ¦¿Í½¸¤á¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¥á¥É¤Ï¤Ä¤¤¤¿ÌÏÍÍ¡£¤·¤«¤âÁíºÛÁª¤Ï¡Ö´Ê°×·¿¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¡×¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
Á°¼Ô¤È¤ÎºÇÂç¤Î°ã¤¤¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷É¼295É¼¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÞ°÷É¼295É¼¤â¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤ëÅÀ¡£¤³¤ì¤À¤ÈÅÞ°÷É¼¤ÎÂ¿¤¤¹â»Ô»á¤Ë¡ÈÊ¬¤¬¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¾õ¶·¤¬Á´¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ï½°»²¤Ç¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¡£À¯¸¢±¿±Ä¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Â¾ÅÞ¤ÈÀ§¡¹Èó¡¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£±¦´ó¤ê»×ÁÛ¤Î¹â»Ô»á¤Ë¤ÏÅÞÆâ¤Ç¤â´í¤¦¤µ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¡¢Ï¢Î©¤òÁÈ¤à¸øÌÀÅÞ¤Î°ìÉô¤«¤é¤âµñÈÝÈ¿±þ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£»²À¯ÅÞ¤äÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤Ð¡¢¶Ë±¦À¯¸¢¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢¼¡¤ÎÁªµó¤Ï¶ìÀï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¡×¡Ê±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¡Ë
³°¸òÌÌ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¹â»Ô»á¤Ï‛22Ç¯¤Ë¥í¥·¥¢¤«¤é¡ÖÌµ´ü¸Â¤ÎÆþ¹ñ¶Ø»ß¡×¤òÄÌÃ£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»Ô»á¤ÏÅö»þSNS¤Ç
¡Ò¾åÅù¤ä¤Ê¤¤¤«¤¤¤Ã¡£¾·¤«¤ì¤Æ¤â¹Ô¤«¤ó¤ï¤¤¡ª¡Ó
¤È¶¯µ¤¤Ë¸À¤¤Êü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¤¤ÁµÄ°÷¤À¤«¤é¸À¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£Ë¿¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤ÎÈë½ñ¤Ï
¡Ö¥í¥·¥¢¤Î½Ð¶ØÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï´ßÅÄÊ¸Íº¸µ¼óÁê¡Ê68¡Ë¤äÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê64¡Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥·¥¢¤«¤é¤·¤¿¤é£±¤Ä¤ÎÂÐ³°¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢´¶¾ðÅª¤ËÈ¿±þ¤·¤¿ÍÎÏµÄ°÷¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤À¤±¡£¡Ø¾åÅù¤ä¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢¹â´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Êª¸À¤¤¤¬´í¤Ê¤Ã¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤È¸ì¤ë¡£
¡ÈÌîÅÄ¤ª¤í¤·¡É¤Î¥¦¥é¤Ë¤¦¤´¤á¤¯¾®Âô°ìÏº¤Î¡È»×ÏÇ¡É
¤¿¤À¡¢Á°½Ð¤ÎÈë½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤Ë¤Ð¤«¤êÌÜ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÌîÅÞ¤âÌîÅÞ¤Ç¥ä¥Ð¥¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
²¾¤Ë¿Ê¼¡Ïº»á¤¬¼óÁê¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬Ï¢Î©Áê¼ê¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¤¬¡¢ÅÞÆâ¤Ç¤ÏÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££¹·î£¸Æü¤Ë¤Ï°¤Éô¹°¼ù»á¡Ê63¡Ë¡¢ÀÆÌÚÉð»Ö»á¡Ê51¡Ë¡¢¼éÅçÀµ»á¡Ê44¡Ë¤Î£³¿Í¤¬Î¥ÅÞÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖÁ°¸¶À¿»Ê¶¦Æ±ÂåÉ½¡Ê63¡Ë¤¬»²±¡Áª¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤ÆÌò¿¦¤ò³°¤ì¡¢Âå¤ï¤Ã¤ÆÇÏ¾ì¿¹¬¸µÂåÉ½¡Ê60¡Ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬Éü³è¤·¤¿¡£Î¥ÅÞ¤·¤¿¼éÅçµÄ°÷¤Ï¡Ø°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤Ë´ó¤é¤Ê¤¤²þ³×À¯ÅÞ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Êý¸þÀ¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ù¤È½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÞÆâ¤Ï°ìËç´ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Åìµþ°Ý¿·¤ÈÂçºå°Ý¿·¤ÎÉÔ¶¨ÏÂ²»¤â¤¢¤ê¡¢Ê¬Îö¤Î²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¡Ë
°Ý¿·¤«¤éÎ¥ÅÞ¼Ô¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯¼£É¾ÏÀ²È¤ÎÍÇÏÀ²³¤»á¤ËËÜ¥µ¥¤¥È¤¬ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢
¡ÖÁ°¸¶»á¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ë¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Æ£ÅÄÊ¸Éð»á¡Ê44¡Ë¤Ï¡¢ÇÏ¾ì¸µÂåÉ½¤ÈÈó¾ï¤Ëµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¿Í¡£¤ä¤Ï¤ê°Ý¿·¤ÏÂçºå¤ÎµÄ°÷¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ì±¼çÅÞ¤«¤éÍè¤¿Á°¸¶»á¤«¤é¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÎºÂ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡££³¿Í¤ÎµÄ°÷¤¬Î¥ÅÞ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤·°Ý¿·¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤À¾ì¹ç¤Ë¡¢Áªµó¶èÌäÂê¤Ê¤É¤Î»×ÏÇ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¼ÂºÝ¡¢ÇÏ¾ì¸µÂåÉ½¤¬ÎÓË§Àµ»á¤È£¹ÆüÌë¤Ë²ñ¿©¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë°Ý¿·¤ÎµÄ°÷¤Ï¡¢¤Þ¤À¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
°Ý¿·¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÇÂçÌîÅÞ¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ç¤â¡ÈÌîÅÄ¤ª¤í¤·¡É¤¬¤¯¤¹¤Ö¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»²±¡Áª¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ËµÕÉ÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ëÃæ¡¢µÄÀÊ¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡Ö»ö¼Â¾å¤ÎÇÔÀï¡×¤È¸«¤ë¸þ¤¤âÂ¿¤¤¡£
¡ÖÀÐÇË¼óÁê¤ÈÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¡Ê68¡Ë¤Ï¸ß¤¤¤Ë·úÀßÅª¤ËÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë´Ø·¸¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¡È¥¦¥ê¡É¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢Àè¤Î»²±¡Áª¤ÇËäË×¡£ÀÐÇË¼óÁê¤¬¿È¤ò°ú¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÌîÅÄÂåÉ½¤Ë¤â¡Ø¤ª°ú¤¼è¤ê¤ò¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÆ±¡¦±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¡Ë
½ÅÄÃ¤Î¾®Âô°ìÏº»á¡Ê83¡Ë¤Ï£Ø¤ÇÀÐÇË¼óÁê¤Î¼Ç¤¤Ë¿¨¤ì
¡Ò¼«Ì±ÅÞ¤ËÂå¤ï¤êÀ¯¸¢¤òÃ´¤¨¤ëÀ¯ÅÞ¤È¤·¤Æ¹ñÌ±¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á´ÌÌÅª¤ÊÅÞÉ÷¤Îºþ¿·¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡Ó
¤ÈÅê¹Æ¡£¡ÈÅÞ¤Î´é¡É¤ò¤¹¤²ÂØ¤¨¤ë¤è¤¦°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°½Ð¤ÎÀ¯¼£É¾ÏÀ²È¡¦ÍÇÏ»á¤Ï¡¢
¡ÖÌîÅÄ¤µ¤ó¤òÂåÉ½¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆ°¤¤¤¿¤Î¤¬¾®Âô¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÌîÅÞÀ¯¸¢¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢´Î¿´¤ÎÌîÅÄ¤µ¤ó¤¬¤½¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÌîÅÞÀ¯¸¢¤òÌÜ»Ø¤¹ÅÞ¼ó¤ò¿·¤¿¤Ë¿ø¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Î©·û¤ä°Ý¿·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤¬Âà¿ØÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÌîÅÞ¤â±¦±ýº¸±ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬É½ÌÌ²½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¤ÈÏÃ¤¹¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤Î¼Ç¤¤òµ¡¤Ë¡¢ÌîÅÞÆâ¤Ç¤â»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡È¤ª»³¤ÎÂç¾¡ÉÁè¤¤¡£À¯³¦¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¥«¥ª¥¹¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡½¡½¡£