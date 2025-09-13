超特急、移動中の過ごし方明かす メンバーほとんどが行動一致
【モデルプレス＝2025/09/13】超特急のカイ（小笠原海）、シューヤ（志村秀哉）、ユーキ（村田祐基）が5日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。移動中の過ごし方について明かした。
【写真】超特急、移動中メンバーの中でレアな過ごし方するメンバー
情報：FM大阪
【Not Sponsored 記事】
◆ユーキ、移動中は「寝落ち」
この日はリスナーから、大学院への片道2時間の通学時間の過ごし方についてアドバイスを求めるメッセージが届いた。超特急での移動の際、ユーキは「YouTube見て、寝落ちしてる」と口にし、カイも「ユーキさんいつも寝落ちしてるもんね」とこれが定番の様子。音楽を聞いたりYouTubeを見たりして過ごすのが、カイともどもよくある過ごし方だと口にした。
◆シューヤ「通学時間の過ごし方」へのアドバイス
一方シューヤは移動時間の過ごし方が違うようで「うーん、話してるかな！」と移動中も誰かとおしゃべりするタイプなのだという。しかし「超特急はでも、ほとんど寝てるじゃない、俺もそうだし。寝てるかまあ、人によってゲームするとか」とカイ。あまりいいアイデアが出ない中、シューヤから「俺（なら）、引っ越ししちゃう」という声もあがったものの、引っ越し費用の捻出のためのバイトが必要になるかもしれないという懸念も。「映画とか見るのがいいかもしれない」「知見が増える」と最後には一同でアドバイスを締めくくっていた。（modelpress編集部）
