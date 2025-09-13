À¤³¦Î¦¾å¤ÇÈá·à¡Ö¤³¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤éÉÝ¤¤¡×¡¡¥È¥Ã¥×¢ª9°ÌÅ¾Íî¡¢¶¥Êâ3ÅÙÌÜ¥ì¥Ã¥É¤Ç·Ù¹ð3Ê¬30ÉÃÂ»ß¤á
ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤¬³«Ëë
¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤¬13Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£Åìµþ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï1991Ç¯°ÊÍè¡¢34Ç¯¤Ö¤ê¡£ºÇ½é¤Î·è¾¡¼ïÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢ÃË»Ò35¥¥í¶¥Êâ¤È½÷»Ò35¥¥í¶¥Êâ¤¬¹ñÎ©¶¥µ»¾ìÈ¯Ãå¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Áö¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¶¥Êâ¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¡£Î¾Â¤¬¶õÃæ¤ËÉâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡Ö¥í¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥³¥ó¥¿¥¯¥È¡×¤È¤Ê¤ë¡£¤â¤¦1¤Ä¤ÏÁ°Â¤¬ÀÜÃÏ¸å¡¢¿âÄ¾¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÉ¨¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¥Ù¥ó¥È¡¦¥Ë¡¼¡×¤À¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Ï¿³È½¤¬ÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¡¢È¿Â§¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¡£3²ó½Ð¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¾¡¼¥ó¤Ç3Ê¬30ÉÃ¤ÎÂÔµ¡¡£4²óÌÜ¤Ç¼º³Ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÃË»Ò¤ÇÀîÌî¾¸×¡¢¾¡ÌÚÈ»¿Í¤ÈÀèÆ¬½¸ÃÄ¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¥¦¥ë¥¿¡¼¥É¡Ê¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¡Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¤ËÌö¤ê½Ð¤¿28¥¥íÉÕ¶á¤Ç¡¢ÄËº¨¤Î3ÅÙÌÜ¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¾¡¼¥ó¹Ô¤¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤«¤éÂç¤¤¯¸åÂà¤·¤¿¡£
¡¡ÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤Ë¥Í¥Ã¥È¤âÁûÁ³¡£¡Ö¶¥Êâ¤Ï¤³¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤éÉÝ¤¤¤ó¤è¡×¡Ö¥¦¥ë¥¿¡¼¥É¤â¤¦Áö¤Ã¤È¤ë¤ä¤Ê¤¤¤«¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¿©¤é¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤À¤«¤é¶¥Êâ¤ÏÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¡ÌÚÈ»¿Í¡Ê¼«±ÒÂâÂÎ°é³Ø¹»¡Ë¤¬2»þ´Ö29Ê¬16ÉÃ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¡£¥¦¥ë¥¿¡¼¥É¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¥À¥ó¥Õ¥£¡¼¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¤«¤é¤«¤é4Ê¬13ÉÃº¹¤Î9°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë