Ç¤Î¡Ø8½µÎðµ¬À©¡Ù¤Ï¤Ê¤¼É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡©Ç¹¥¤¤Ê¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤2¤Ä¤ÎÏÃ
8½µÎðµ¬À©¤È¤Ï²¿¤«¡©
8½µÎðµ¬À©¤È¤Ï¡¢À¸¸å8½µ´Ö¡Ê56Æü¡Ë¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¸¤¤äÇ¤ÎÈÎÇä¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëË¡Åª¤Êµ¬À©¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²¤ÊÆ½ô¹ñ¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Êµ¬À©¤¬¤¢¤ê¡¢Æ°Êª¤ÎÊ¡»ã¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¹ñºÝÅª¤ÊÄ¬Î®¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¬À©¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍÄ¤¤»þ´ü¤ËÊìÇ¤«¤é°ú¤Î¥¤µ¤ì¤¿»ÒÇ¤¿¤Á¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ï»ÒÇ¤¬³Ø¤Ö¤Ù¤¤³¤È¤ä¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ù¤Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤½¤ÎÇ¤Î°ìÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê´ðÈ×¤È¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¤³¤ì¤ÏÆ°Êª°¦¸î´ÉÍýË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥Ö¥êー¥Àー¤Ê¤É¤ÎÂè°ì¼ïÆ°Êª¼è°·¶È¼Ô¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëË¡Î§¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤êµ¬À©¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¾¦¶ÈÅª¤ÊÈÎÇä¤Î¤ß¤Ç¡¢¸Ä¿Í´Ö¤Ç¤Î¾ùÅÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄ¾ÀÜÅª¤Êµ¬À©¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨»ÒÇ¤Î·ò¹¯¤È¹¬Ê¡¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ÐÏ©¤ÇÇ¤ò·Þ¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢8½µÎð¤òÌÜ°Â¤È¤¹¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
1.½½Ê¬¤ÊÌÈ±Ö¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤
À¸¸å8½µÎð¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢»ÒÇ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊì¿Æ¤«¤éÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤ÎÎÏ¤òÄ¾ÀÜ¼õ¤±¼è¤ë¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê»þ´ü¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»þ´ü¤Î»ÒÇ¤ÏÊìÆý¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö½éÆý¡×¤«¤é¡¢°Ü¹Ô¹³ÂÎ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉÂµ¤¤ÈÀï¤¦¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÀ®Ê¬¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¹³ÂÎ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»ÒÇ¤Ï¤Þ¤À¼«ÎÏ¤ÇÌÈ±Ö¤ò½½Ê¬¤Ëºî¤ì¤Ê¤¤»þ´ü¤Ç¤â¡¢´¶À÷¾É¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½éÆý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊìÆý¤Ï»ÒÇ¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜ¤äÌÈ±Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¤½¤Î¤¿¤áÎ¥Æý¤Î»þ´ü¤Þ¤Ç¤Ï»ÒÇ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÊìÆý¤ò°û¤à¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·Áá´ü¤ËÊìÇ¤«¤éÎ¥¤µ¤ì¤¿»ÒÇ¤Ï¡¢ÊìÆý¤¬°û¤á¤º¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¾õÂÖ¤Ç¿·¤·¤¤´Ä¶¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¡¢ÇÉ÷¼Ù¤Ê¤É¤Î´¶À÷¾É¤Ë¤«¤«¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥±ー¥¹¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¡¢8½µÎð¤Þ¤Ç¤Ï»ÒÇ¤òÊìÇ¤Î¸µ¤«¤é°ú¤Î¥¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
2.ÌäÂê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë
À¸¤Þ¤ì¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¯¿Æ·»Äï¤«¤é°ú¤Î¥¤µ¤ì¤¿»ÒÇ¤Ï¡¢¿´¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÌäÂê¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ºÇ¤Î¼Ò²ñ²½´ü¡Ê¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤Ë´·¤ì¤¿¤ê¡¢Ç¤È¤·¤Æ¤Î¼Ò²ñÀ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë´ü´Ö¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤ËÀ¸¸å2～9½µÎðº¢¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î´Ö¤Ë»ÒÇ¤ÏÊìÇ¤ä·»ÄïÇ¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ç¤È¤·¤Æ¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÍ·¤Ó¤òÄÌ¤·¤Æ³ú¤àÎÏ¤Î²Ã¸º¤ò³Ð¤¨¤¿¤ê¡¢Â¾¤ÎÇ¤È¤ÎÅ¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥´¶¤ò³Ø¤ó¤À¤ê¡¢¿Í¤Î¤¤¤ë´Ä¶¤Ë´·¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ï»ÒÇ¤¬¾Íè¡¢¿Í´Ö¤äÂ¾¤ÎÆ°Êª¤È²º¤ä¤«¤ËÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤³¤Î½ÅÍ×¤Ê»þ´ü¤ËÊìÇ¤ä·»Äï¤«¤é°ú¤Î¥¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¿Í´Ö¼Ò²ñ¤ËÆëÀ÷¤á¤º¡¢²áÅÙ¤Ë²²ÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¹¶·âÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢³ú¤ßÊÊ¤äÌäÂê¹ÔÆ°¤òÊú¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤êÇ¤Î·òÁ´¤Ê¿´¤ÎÀ®Ä¹¤È¼Ò²ñÀ¤ò°é¤à¤¿¤á¤Ë¤â¡¢8½µÎð¤Þ¤Ç¤Ï¿Æ¸µ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
8½µÎðµ¬À©¤Ï¡¢Ç¤Î·ò¹¯¤È¹¬Ê¡¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÂçÀÚ¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î´ü´Ö¤Ï»ÒÇ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤Î´ðÈ×¤òÃÛ¤¯ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤òÊìÇ¤ä·»ÄïÇ¤È²á¤´¤¹¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÌÈ±ÖÎÏ¡¢¼Ò²ñÀ¡¢Àº¿ÀÅª°ÂÄê¤Ï¡¢ÂåÂØÉÔ²ÄÇ½¤Ê²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤¦¤·¤¿Ç¤Î¹¬Ê¡¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢·Þ¤¨¤ëÂ¦¤Î¿Í´Ö¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿Í´Ö¤¬¤³¤Îµ¬À©¤Î½ÅÍ×À¤òÍý²ò¤·¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ç¤¬¹¬¤»¤ËÊë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¶á¤Å¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌî½¡)