8½µÎðµ¬À©¤È¤Ï²¿¤«¡©

8½µÎðµ¬À©¤È¤Ï¡¢À¸¸å8½µ´Ö¡Ê56Æü¡Ë¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¸¤¤äÇ­¤ÎÈÎÇä¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëË¡Åª¤Êµ¬À©¤Ç¤¹¡£

ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²¤ÊÆ½ô¹ñ¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Êµ¬À©¤¬¤¢¤ê¡¢Æ°Êª¤ÎÊ¡»ã¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¹ñºÝÅª¤ÊÄ¬Î®¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¬À©¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍÄ¤¤»þ´ü¤ËÊìÇ­¤«¤é°ú¤­Î¥¤µ¤ì¤¿»ÒÇ­¤¿¤Á¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£

¼Â¤Ï¤³¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ï»ÒÇ­¤¬³Ø¤Ö¤Ù¤­¤³¤È¤ä¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ù¤­Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤½¤ÎÇ­¤Î°ìÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê´ðÈ×¤È¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¤Ê¤ª¤³¤ì¤ÏÆ°Êª°¦¸î´ÉÍýË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥Ö¥êー¥Àー¤Ê¤É¤ÎÂè°ì¼ïÆ°Êª¼è°·¶È¼Ô¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëË¡Î§¤Ç¤¹¡£

¤Ä¤Þ¤êµ¬À©¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¾¦¶ÈÅª¤ÊÈÎÇä¤Î¤ß¤Ç¡¢¸Ä¿Í´Ö¤Ç¤Î¾ùÅÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄ¾ÀÜÅª¤Êµ¬À©¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¤È¤Ï¤¤¤¨»ÒÇ­¤Î·ò¹¯¤È¹¬Ê¡¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ÐÏ©¤ÇÇ­¤ò·Þ¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢8½µÎð¤òÌÜ°Â¤È¤¹¤ë¤Ù¤­¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

Ç­¤Î¡Ö£¸½µÎðµ¬À©¡×¤Ê¤¼É¬Í×¡©ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤2¤Ä¤ÎÏÃ

1.½½Ê¬¤ÊÌÈ±Ö¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤

À¸¸å8½µÎð¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢»ÒÇ­¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊì¿Æ¤«¤éÀ¸¤­¤ë¤¿¤á¤ÎÎÏ¤òÄ¾ÀÜ¼õ¤±¼è¤ë¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê»þ´ü¤Ç¤¹¡£

¤³¤Î»þ´ü¤Î»ÒÇ­¤ÏÊìÆý¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö½éÆý¡×¤«¤é¡¢°Ü¹Ô¹³ÂÎ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉÂµ¤¤ÈÀï¤¦¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÀ®Ê¬¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î¹³ÂÎ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»ÒÇ­¤Ï¤Þ¤À¼«ÎÏ¤ÇÌÈ±Ö¤ò½½Ê¬¤Ëºî¤ì¤Ê¤¤»þ´ü¤Ç¤â¡¢´¶À÷¾É¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

½éÆý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊìÆý¤Ï»ÒÇ­¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜ¤äÌÈ±Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¤½¤Î¤¿¤áÎ¥Æý¤Î»þ´ü¤Þ¤Ç¤Ï»ÒÇ­¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÊìÆý¤ò°û¤à¤Ù¤­¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£

¤·¤«¤·Áá´ü¤ËÊìÇ­¤«¤éÎ¥¤µ¤ì¤¿»ÒÇ­¤Ï¡¢ÊìÆý¤¬°û¤á¤º¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¾õÂÖ¤Ç¿·¤·¤¤´Ä¶­¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¡¢Ç­É÷¼Ù¤Ê¤É¤Î´¶À÷¾É¤Ë¤«¤«¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥±ー¥¹¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¡¢8½µÎð¤Þ¤Ç¤Ï»ÒÇ­¤òÊìÇ­¤Î¸µ¤«¤é°ú¤­Î¥¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£

2.ÌäÂê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë

À¸¤Þ¤ì¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¯¿Æ·»Äï¤«¤é°ú¤­Î¥¤µ¤ì¤¿»ÒÇ­¤Ï¡¢¿´¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÌäÂê¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤ºÇ­¤Î¼Ò²ñ²½´ü¡Ê¼þ°Ï¤Î´Ä¶­¤Ë´·¤ì¤¿¤ê¡¢Ç­¤È¤·¤Æ¤Î¼Ò²ñÀ­¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë´ü´Ö¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤ËÀ¸¸å2～9½µÎðº¢¤Ç¤¹¡£

¤½¤·¤Æ¤³¤Î´Ö¤Ë»ÒÇ­¤ÏÊìÇ­¤ä·»ÄïÇ­¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ç­¤È¤·¤Æ¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£

¤¿¤È¤¨¤ÐÍ·¤Ó¤òÄÌ¤·¤Æ³ú¤àÎÏ¤Î²Ã¸º¤ò³Ð¤¨¤¿¤ê¡¢Â¾¤ÎÇ­¤È¤ÎÅ¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥´¶¤ò³Ø¤ó¤À¤ê¡¢¿Í¤Î¤¤¤ë´Ä¶­¤Ë´·¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£

¤³¤³¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ï»ÒÇ­¤¬¾­Íè¡¢¿Í´Ö¤äÂ¾¤ÎÆ°Êª¤È²º¤ä¤«¤ËÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£

¤·¤«¤·¤³¤Î½ÅÍ×¤Ê»þ´ü¤ËÊìÇ­¤ä·»Äï¤«¤é°ú¤­Î¥¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¿Í´Ö¼Ò²ñ¤ËÆëÀ÷¤á¤º¡¢²áÅÙ¤Ë²²ÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¹¶·âÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢³ú¤ßÊÊ¤äÌäÂê¹ÔÆ°¤òÊú¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¤Ä¤Þ¤êÇ­¤Î·òÁ´¤Ê¿´¤ÎÀ®Ä¹¤È¼Ò²ñÀ­¤ò°é¤à¤¿¤á¤Ë¤â¡¢8½µÎð¤Þ¤Ç¤Ï¿Æ¸µ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤È¤á

8½µÎðµ¬À©¤Ï¡¢Ç­¤Î·ò¹¯¤È¹¬Ê¡¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÂçÀÚ¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£

¤³¤Î´ü´Ö¤Ï»ÒÇ­¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤Î´ðÈ×¤òÃÛ¤¯ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤òÊìÇ­¤ä·»ÄïÇ­¤È²á¤´¤¹¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÌÈ±ÖÎÏ¡¢¼Ò²ñÀ­¡¢Àº¿ÀÅª°ÂÄê¤Ï¡¢ÂåÂØÉÔ²ÄÇ½¤Ê²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤½¤·¤Æ¤³¤¦¤·¤¿Ç­¤Î¹¬Ê¡¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢·Þ¤¨¤ëÂ¦¤Î¿Í´Ö¤Ë¤â¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¿Í´Ö¤¬¤³¤Îµ¬À©¤Î½ÅÍ×À­¤òÍý²ò¤·¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ç­¤¬¹¬¤»¤ËÊë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¶á¤Å¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£


