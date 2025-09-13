¡Ú»åÅç»Ô¡¦ÃÞÁ°Á°¸¶¡Û±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¤Ç¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤ËÃ©¤êÃå¤¯¡¢¡ÖItomomo¡Ê¥¤¥È¥â¥â¡Ë¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¤ËÂçËþÂ¡Ú¥¬¥¸¥§ÄÌ»åÅçÊÔ½¸Éô¡Û
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»åÅç¤Ë½»¤à¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í¤â¤³¤¾¤Ã¤ÆÄÌ¤¦¡¢ËÜ³Ê¥Í¥Ñ¡¼¥ëÎÁÍýÅ¹¡ÖItomomo cafe & restaurant bar¡Ê¥¤¥È¥â¥â¡Ë¡×¤Ç¤¹¡ª
»åÅç¤ÇºÇ¤â¥Í¥Ñ¡¼¥ëÀ®Ê¬¤Î¶¯¤¤¾ì½ê
¢¥¡Ö¥¤¥È¥â¥â¡×¤Ï¡¢»åÅç¤Î¸¼´Ø¸ý¡¦ÃÞÁ°Á°¸¶±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¤È¤¤¤¦¹¥Î©ÃÏ¡£
¢¥Å¹Æâ¤Ï¹¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤»¤ë¶õ´Ö¡£
¢¥¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥å¡¼¡£
º£²óÍê¤ó¤À¤Î¤Ï¿Íµ¤No.1¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¡£
10¼ïÎà¤Î¥«¥ì¡¼¤«¤é¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò2¼ïÎàÁª¤Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ê¥ó¡¢¥é¥¤¥¹¡¢¥µ¥é¥À¡¢¥¿¥ó¥É¥ê¡¼¥Á¥¥ó¡¢¥·¡¼¥¯¥«¥Ð¥Ö¡¢¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Þ¤ÇÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤âËÉÙ¡ª
º£²ó¤ÏÍê¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Îñ»Ò¡Ö¥â¥â¡×¤â¤¼¤Ò¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Ê¥³¥¯¿¼¥«¥ì¡¼¤Ç¿´¤â°ßÂÞ¤âÄÏ¤Þ¤ì¤ë
¢¥¤Þ¤ºÅþÃå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥é¥À¤È¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¥Þ¥ó¥´¡¼¥é¥Ã¥·¡¼¡£
¢¥¤³¤³¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¤¦¤Þ¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡Á¡£
´ÅÌ£¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¤¤¤¤Æ¤¤¤Æ¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÌ£¡£
¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°Ã±ÂÎ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¤³¤Á¤é¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¡£
¢¥¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¡£
´Å¤ß¤È¥³¥¯¤¬¤¹¤´¤¤¡ª ¥Ð¥¿¡¼¤Î¿¼¤ß¤¬ºÝÎ©¤Ä°ìÉÊ¡£
Ãæ¿É¤òÁª¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢ºÇ½é¤Ï´ÅÌ£¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸å¤«¤é¤¸¤ï¤Ã¤È¿É¤µ¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¥Þ¥È¥ó¥«¥ì¡¼¡£
¤³¤Á¤é¤â¤Þ¤¿°ã¤¦¥³¥¯¡ª
¥Þ¥È¥ó¤Î¹á¤ê¤¬Á´ÂÎ¤òÊñ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢·ù¤Ê½¤ß¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤·¡£
¤ªÆù¤Ï½À¤é¤«¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¡Á¡ª
¢¥¥Ê¥ó¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¤â¤Á¤â¤Á¡£
¤È¤³¤í¤É¤³¤í¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢À¸ÃÏ¤¬¸ü¤á¤Ç¤â¤Á¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡Ä¡Ä¿§¤ó¤Ê¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤ª¤«¤ï¤ê¤¬1ËçÌµÎÁ¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¢¥¥¿¥ó¥É¥ê¡¼¥Á¥¥ó¡£
¿È¤¬¤·¤Ã¤È¤ê¤Ç¡¢Í¾Ê¬¤Ê»é¤¬¤Ê¤¯¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¿©¤Ù¿´ÃÏ¡£
¢¥¥·¡¼¥¯¥«¥Ð¥Ö¡£
Ì£¤ÏÇ»¤¤¤á¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Ë¹ç¤¦¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¡¢¥Ï¥Þ¤ë¿ÍÂ³½Ð¤ÎÍ½´¶¡£
¤³¤ìÁ´Éô¤¬¥»¥Ã¥È¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤À¤«¤é¶Ã¤¡£
¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÇÂçËþÂ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥È¥â¥â¡×¤ÏÅ¹°÷¤µ¤óÁ´°÷¤¬¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í¡£ ¤½¤·¤Æ»åÅç¤Ë½»¤à¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í¤âÄÌ¤¦¤È¤¤¤¦¡¢Àµ¿¿ÀµÌÃ¤ÎËÜ³ÊÇÉ¥Í¥Ñ¡¼¥ëÎÁÍýÅ¹¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢°ìÅÙÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢©819-1116
Ê¡²¬¸©»åÅç»ÔÁ°¸¶2ÃúÌÜ3-2
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00-22:00¡Ê·îÍËÄêµÙ¡Ë
(¼¹É®¼Ô: AYATAKA)