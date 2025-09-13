【山粼武司 これが俺の生きる道】#25

俺が若手の頃、星野仙一監督から最も「愛のムチ」を受けていたのは捕手の中村武志さんだったと思う。2年先輩で、俺が入団したときはすでに正捕手候補として一軍でプレーしていた。

同じ捕手では太刀打ちできない存在。ライバルという立場にすらなかったが、俺が一軍に上がれるようになってからは中村さんが「オオタケ」、俺は「コタケ」と呼ばれた。一緒にキツイ練習を乗り越えてきた先輩でもあった。

なかでも過酷だったのが1989年2月、豪州・ゴールドコーストでの春季キャンプだった。

最近の日本のような暑さで、日中の気温は40度を超える。帽子をかぶっていても、頭がヤケドのような状態になって頭皮が脱皮したみたいにベロンとめくれたこともあった。高木守道監督のときも同じゴールドコーストでキャンプをしたが、暑すぎて練習開始を夕方に変更したほどだった。

中村さんとは全体練習の後、炎天下で1時間半以上、コーチからノックを受けるという地獄のような時間を共に過ごした。

練習後半、俺の体に異変が起きた。なぜか寒けがしたのだ。恐る恐る中村さんにこう尋ねた。

「中村さん、なんか寒くないですか？」

日中のグラウンド上は気温50度近くにもなる。普通ならありえない。不思議なことに、中村さんも同じことを感じていた。

「実は俺もそう思ってたんだ。これはヤバいぞ、死ぬかもしれん。水飲むぞ」

慌てて2人で1.5リットルのペットボトルの水をガブ飲みすると、体から一気に汗が噴き出し、体の体温が戻るのを感じた。

「暑いなあ！」

「暑いですね！」

完全な脱水症状だった。高校時代は練習中に水分補給することが許されなかったが、プロになってもこんな目に遭うとは……。

以降も中村さんとは「今日の練習をどうやって切り抜けようか」と話し合うようになった。

毎日トレーナー室でアリナミン（疲労回復薬）を手に取り、「今日は何錠いく？」「俺は20錠いっときます！」と言って、口に放り込んだこともあった（絶対に真似しないでください）。

そんな厳しい練習や規則で憂鬱な一軍生活の気分を晴らしてくれたのは「追加報酬」だった。野球協約が定める一軍最低保証年俸は当時840万円で、俺の年俸は460万円（88年オフ更改の金額）。840万円と年俸額の差額（380万円）が登録日数分だけ加算される。俺の場合は1日約2万5000円だった。

試合がなくても試合に出なくても、一度登録された日から抹消されるまでカウントされる。その「日当」がシーズンオフにまとめて入金されるから、それがうれしくてね。

活躍して金を稼ぐというより、追加報酬がもらえたことがとにかくうれしかった。裏を返せば、当時の俺はまだそんなレベルの選手だったのだ。（つづく）

（山粼武司／元プロ野球選手）

