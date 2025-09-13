Æ£ÀîÄ¹´üÀ¯¸¢¤ÇÉÁ¤¯ºå¿À¡ÖV10¹½ÁÛ¡×¤ÎÌîË¾¡Ä´ÆÆÄ¤«¤é¾Íè¤ÏÊÔÀ®¥È¥Ã¥×¤Ë¡Ú´ÆÆÄ Æ£Àîµå»ù ²¾ÌÌ¤Î±ü¤ÎËÜÀ¡Û#5
¡¡µåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¡¢2°Ì°Ê²¼¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÆÈÁöV¤òÃ£À®¤·¤¿Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¤Ï¡¢Í¥¾¡»þ¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¤³¤¦À¼¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡Ö3·î¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥«¥Ö¥¹¤òÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡£ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¤¤Þ¡¢ºÇ¤âÇ®¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£100¼þÇ¯¤Þ¤Ç10Ç¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎÅÁÅý¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¡¡Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤³¤ÎÌò³ä¤¬¤¢¤ë´Ö¤ÏÁ´¤¦¤·¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿»Ø´ø´±¤¬¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤à¤³¤¦10Ç¯¤Î²«¶â»þÂå¹½ÃÛ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÌðÌîà¢Âç´ÆÆÄ»þÂå¤Î2019Ç¯¤«¤é7Ç¯Ï¢Â³A¥¯¥é¥¹¡£Á°Ç¤¤Î²¬ÅÄ¾´ÉÛ´ÆÆÄ»þÂå¡Ê23¡Á24Ç¯¡Ë¤Ï23Ç¯¤ËÍ¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ë¤¤ÆÅêÂÇ¤È¤âÀïÎÏ¤Ï½¼¼Â¤Î°ìÅÓ¡£
¡¡²«¶â»þÂåÅþÍè¤Î¸½¼ÂÌ£¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¼ê¤Ç¤Ï¡¢ºÍÌÚ¹À¿Í¡Ê26¡Ë¡¢Â¼¾åðó¼ù¡Ê27¡Ë¤Î¥À¥Ö¥ë¥¨¡¼¥¹¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÂçÃÝ¹ÌÂÀÏº¡Ê30¡Ë¡¢°ËÆ£¾»Ê¡Ê29¡Ë¡¢¹â¶¶ÍÚ¿Í¡Ê29¡Ë¡¢°Ë¸¶ÎÍ¿Í¡Ê25¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤òÃ´¤¤¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤âÏ¢Â³»î¹çÌµ¼ºÅÀµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿ÀÐ°æÂçÃÒ¡Ê28¡Ë¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î´äºêÍ¥¡Ê34¡Ë¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢µÚÀî²íµ®¡Ê24¡Ë¡¢ÅòÀõµþ¸Ê¡Ê26¡Ë¤é¥¿¥ì¥ó¥ÈÂ·¤¤¤À¡£
¡¡Ìî¼ê¤âÃæ¼´¤Îº´Æ£µ±ÌÀ¡Ê26¡Ë¡¢¿¹²¼æÆÂÀ¡Ê25¡Ë¤¬Âç¤¤¯À®Ä¹¡£¹ñÆâFA¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¶áËÜ¸÷»Ê¡Ê30¡Ë¤ÏÄ¹´ü·ÀÌó¤Ç¤Î»ÄÎ±¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢ÉÔÆ°¤Î2ÈÖ¡¦ÃæÌîÂóÌ´¡Ê29¡Ë¡¢ºò¥ª¥Õ5Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À5ÈÖ¡¦Âç»³ÍªÊå¡Ê30¡Ë¡¢ÀµÊá¼ê¤ËÄêÃå¤·¤¿ºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Ê31¡Ë¤é¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤¹¤ë¡£
²«¶â»þÂå¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê
¡Ö¤¤¤º¤ìº´Æ£µ±¡¢ºÍÌÚ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¹¤ë¤Ë¤»¤è¡¢ºå¿À¤¬V2¡¢V3¤òÃ£À®¤¹¤ë¤À¤±¤Î¥Á¥«¥é¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤Ï¡¢Â¾µåÃÄ¤ÎÊÔÀ®Ã´Åö¤À¡£
¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë5µåÃÄ¤ÎÀïÎÏ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤à¤³¤¦3Ç¯´Ö¤ÏÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¨¤ë¡£¤³¤Î¥ª¥Õ¡¢µð¿Í¤Ï²¬ËÜÏÂ¿¿¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏÂ¼¾å½¡Î´¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¬·èÄêÅª¡£¥»³¦¶þ»Ø¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤¬Â·¤Ã¤ÆÅÏÊÆ¤¹¤ë¤¦¤¨¡¢µð¿Í¡¢DeNA¡¢¹Åç¡¢ÃæÆü¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï¤è¤Û¤É¤ÎFAÁª¼ê¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¬²ÃÆþ¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ºå¿À¤ò¾å²ó¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡3Ç¯·ÀÌó¤ÎÆ£Àî´ÆÆÄ¤ÎÇ¤´ü¤Ï27Ç¯¤Þ¤Ç¡£¾¡¤ÁÂ³¤±¤ì¤ÐÄ¹´üÀ¯¸¢¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ë¡£»ØÆ³¼Ô·Ð¸³¥¼¥í¤«¤é¤ÎÂ×´§¤Ç¿Æ²ñ¼Ò¡¢µåÃÄÆâ¤ÎÉ¾²Á¤â¤¦¤Ê¤®¾å¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥³¡¼¥Á·Ð¸³¤¬¤¢¤ëµåÃÄOB¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤ò3Ç¯Ì³¤á¤¿¸å¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥ÈÆþ¤ê¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¸½Ìò°úÂàÄ¾¸å¤Î21Ç¯¤ËµåÃÄËÜÉôÉÕSA¡Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ë¤Ë½¢Ç¤¡£ÖºÂ¼µåÃÄËÜÉôÄ¹¤Î²¼¤ÇÊÔÀ®¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ê¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼»þÂå¤Ë¤ÏÊÆµåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¡¢°éÀ®¡¢ÊÔÀ®¡¢·ò¹¯´ÉÍý¡¢¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤Ê¤É¤Î¡Ø¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¶ÈÌ³¤òÈ©¤ÇÂÎ´¶¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤ò½Å»ë¤·¤Æ¥Á¡¼¥àÎÏ¤òÄì¾å¤²¤·¡¢Áª¼ê¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¼çÎÏ¤Ë¸Î¾ã¼Ô¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¥á¥¸¥ã¡¼·Ð¸³¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÏÖºÂ¼µåÃÄËÜÉôÄ¹¤Î¶¯ÎÏ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¤â¤È¡¢ÊÔÀ®ÌÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÈ¯¸ÀÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¿ÍÈ¯·¡¡¢¥Á¡¼¥à¶¯²½¤Ë¤ª¤¤¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥«¥¦¥È¡¢¥¹¥³¥¢¥é¡¼ÂÎÀ©¤Î»ýÂ³¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢½õ¤Ã¿Í³ÍÆÀ¤Ë´Ø¤ï¤ë¹ñºÝÉôÌç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²þ³×¤¬µÞÌ³¤À¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤Ã¤Ñ¤é¤Ç¤¹¡×
¡¡º£µ¨¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ï°éÀ®´Þ¤á¤Æ11¿Í¤ÎÂç½êÂÓ¡£¤·¤«¤·¡¢°ì·³ÀïÎÏ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¡¢¥Í¥ë¥½¥ó¡¢¥É¥ê¥¹¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤âÅê¼ê¤À¡£
¡Öº£µ¨¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ï¡¢12µåÃÄ¤ÇÍ£°ì¥¼¥í¡£¤½¤â¤½¤â»ÙÇÛ²¼¤Î½õ¤Ã¿ÍÌî¼ê¤¬¡¢Æó·³Êë¤é¤·¤¬Â³¤¯¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹°ì¿Í¤À¤±¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤»¤è¡¢ºå¿À¤Ï½õ¤Ã¿ÍÌî¼ê¤Î¼ºÇÔ¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë³èÌö¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢19¡Á22Ç¯¤ËºßÀÒ¤·¤¿¥Þ¥ë¥Æ¡ÊÄÌ»»39ËÜÎÝÂÇ¡Ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï27Ç¯¤«¤é»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡ÊDH¡ËÀ©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢Ä¹ÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤ëÌî¼ê¤Î³ÍÆÀ¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ë¤Ê¤ë¡£´ÆÆÄºßÇ¤Ãæ¤Ë¹ñºÝÉôÌç¤Î¥Æ¥³Æþ¤ì¤ËÃå¼ê¤·¤Ä¤Ä¡¢´ÆÆÄÂàÇ¤¸å¤ÏGM¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î·ª»³±Ñ¼ù¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCBO¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¡¢±¿±ÄÉôÌç¤ÎºÇ¹âÀÕÇ¤¼Ô¤ËÅ¾¿È¡£²«¶â»þÂå¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢ÊÔÀ®¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£Æ£Àîµå»ù¤Î¡ÖV10¹½ÁÛ¡×¤ÏÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¡£¡¡¡Ê¤ª¤ï¤ê¡Ë