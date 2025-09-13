ÈÄÌîÍ§Èþ¤Ï¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÉ×¤Î²Ô¤®¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¥»¥ì¥ÖÀ¸³è¡Ä³¤³°Å¸³«¤ÇÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡È¾®ÅèÍÛºÚÄ¶¤¨¡É
¡¡ÈÄÌî¤Ï¡¢¸½ºßÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ØÝ¯°æ¡¦ÍµÈ THEÌë²ñ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¹¤µ220Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î3LDK¤Ç²ÈÄÂ¤Ï110Ëü±ß°Ê¾å¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¶Ã¤¯¤³¤È¤Ë²ÈÄÂ¤äÍÜ°éÈñ¤Ê¤É¤Ï¡¢21Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿É×¤ÇÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Î¹â¶¶Ô÷ÆóÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤ÈÀÞÈ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¹â¶¶Åê¼ê¤Î25Ç¯¤Î¿äÄêÇ¯Êð¤Ï5800Ëü±ß¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈÄÌî¤â¤½¤ì¤ÈÆ±Åù¤«¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¸½ºß¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ê¤É¤Î²ñ¼Ò¤ò2¼Ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÈÄÌî¤Ï¡¢¡Ø½µ6Æü»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤Ï¤ä¥ï¡¼¥«¥Û¥ê¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡ÈÄÌî¤Ï4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRosy luce¡Ê¥í¡¼¥¸¡¼¥ë¡¼¥Á¥§¡Ë¡×¤¬Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì¤ÎEC¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à´ë¶È¡ÖAnyMind Group¡Ê¥¨¥Ë¡¼¥Þ¥¤¥ó¥É¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡×¤È¶ÈÌ³Äó·È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
¡ÖÈÄÌî¤Ï¼«¤é¹©¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÀ¸ÃÏ¤ÎÊÁ¡¢ÁÇºà¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ä¥â¥Ç¥ëÁªÄê¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜµ¤¤Ç»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ê¥ë¤Î¤Ä¤¤¤¿T¥·¥ã¥Ä¤¬1Ëü7600±ß¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤¬1Ëü±ßÂæ¸åÈ¾¤«¤é3Ëü±ßÂæ¤È·è¤·¤Æ¤ª¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê½÷À½µ´©»ïµ¼Ô¡Ë
¢£Â¿³Û¤ÎÇäµÑ±×¤òÆÀ¤¿¾®Åè¤ò¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¡©
¡¡¥¢¥Ñ¥ì¥ë»ö¶È¤ò»Ï¤á¤ë½÷À·ÝÇ½¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢À®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Û¤ó¤Î¤Ò¤È°®¤ê¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é²ÚÎï¤Ê¤ëÅ¾¿È¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤¬ÈÄÌî¤ÎAKB»þÂå¤Î¸µÆ±Î½¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡Ê37¡Ë¤À¤í¤¦¡£¾®Åè¤ÏAKB48Â´¶È¸å¤Î18Ç¯¤Ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHer lip to¡×¤òÁÏ¶È¡£ºòÇ¯¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¾å¾ì´ë¶È¡Öyutori¡×¤Ë¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î³ô¼°51¡ó¤ò¤ª¤è¤½17²¯±ß¤ÇÇäµÑ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¤ä¼«¿È¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë»ö¶È¤¬ÇäµÑÀè¤Îyutori¤Î¼çÎÏ»ö¶È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾®Åè¤ÎÀ®¸ù¤ò¡¢ÈÄÌî¤Ï¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÈÄÌî¤ÎÇä¤ê¾å¤²µ¬ÌÏ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¾®Åè¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤³°Å¸³«¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦½÷À½µ´©»ïµ¼Ô¡Ë
¡¡ÈÄÌî¤Ï¡¢¸µAKB¤ÎÀèÇÚ·Ð±Ä¼Ô¤Î¾®Åè¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£
