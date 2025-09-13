Ãº¤Î¹á¤ê¤È·Ü¤Î¼¢Ì£¿¼¤µ¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¿Æ»ÒÐ§¡ª¤¤¤±¤¹¤ÈÃº¤È¿Å¾Æ¤È ÇîÂ¿ ¤È¤ê¤È¤ê¤È
2025Ç¯9·î8Æü¡¢ÇîÂ¿±Ø¶á¤¯¤Ë¡Ö¤¤¤±¤¹¤ÈÃº¤È¿Å¾Æ¤È ÇîÂ¿ ¤È¤ê¤È¤ê¤È¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤±¤¹¤ÈÃº¤È¿Å¾Æ¤È ÇîÂ¿ ¤È¤ê¤È¤ê¤È
¥ª¡¼¥×¥ó¡§2025Ç¯9·î8Æü(·î)
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©810-0001¡¡Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À1ÃúÌÜ13-19 Å·¿ÀMARU¥Ó¥ë1³¬
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§092-401-3973
±Ä¶È»þ´Ö¡§¥é¥ó¥Á 11:30¡Á14:00¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼ 17:00¡Á24:00(LO23:00)
2025Ç¯9·î8Æü¡¢ÇîÂ¿±Ø¶á¤¯¤Ë¡Ö¤¤¤±¤¹¤ÈÃº¤È¿Å¾Æ¤È ÇîÂ¿ ¤È¤ê¤È¤ê¤È¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡£
Ãº¾Æ¤¡¦¿Å¾Æ¤¤ò¼çÌò¤Ë¡¢Î×¾ì´¶¤¢¤ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¸Ä¼¼¤òÈ÷¤¨¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¶å½£¤Î·Ü¤ÈÌîºÚ¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë°ì¸®¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¡È¹õ¡É¤È¡ÈÇò¡É¡¢Æó¤Ä¤Î´é¤ò»ý¤Ä¿Æ»ÒÐ§¤Ç¤¹¡£
¢£¹õ¤Î¿Æ»ÒÐ§ ¡½ Ãº²Ð¤¬°ú¤½Ð¤¹¡È¹á¤Ð¤·¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¡É
¡Ö¿Æ»ÒÐ§¹õ¡×¤Ï¡¢´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¢¤ë¹ü¤Ä¤¤Ò¤Í·Ü¥â¥â¾Æ¤¤ò¹ë²÷¤Ë»È¤Ã¤¿°ìÇÕ¡£
Ê¡²¬¸©»ºÊÆ¤Î¤Õ¤Ã¤¯¤é¿æ¤¾å¤²¤¿¶ä¥·¥ã¥ê¤Î¾å¤Ë¡¢Ãº²Ð¤ÇÉ½ÌÌ¤ò°ìµ¤¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¤Ò¤Í·Ü¤ò¤Î¤»¡¢º´²ì¸©¼¯Åç»Ô¤Î¼«Á³Ë¤«¤ÊÍÜ·Ü¾ì¤Ç°é¤Ã¤¿¿ÆÄ»¤ÎÇ»¸ü¤ÊÍñ¤Ç¤È¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãº²ÐÆÃÍ¤ÎÎÏ¶¯¤¤²ÐÎÏ¤¬ÈéÌÜ¤ò¥Ñ¥ê¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¯»Å¾å¤²¡¢·ÜÆùËÜÍè¤Î»ÝÌ£¤È¥³¥¯¤òÍñ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¡£
¤Ò¤È¸ýËËÄ¥¤ì¤Ð¡¢Ãº¤Î¹á¤ê¤È·Ü¤Î¼¢Ì£¿¼¤µ¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡È¹ë²÷¤Ê¿Æ»ÒÐ§¡É¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£Çò¤Î¿Æ»ÒÐ§ ¡½ ÍñÇò¤ÇÊñ¤à¤Õ¤ó¤ï¤ê¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤
°ìÊý¤Î¡Ö¿Æ»ÒÐ§Çò¡×¤Ï¡¢Æ±¤¸ÌÃÊÁ¤Ò¤Í·Ü¤Èº´²ì¸©¼¯Åç»Ô¤ÎÊ¿»ô¤¤Íñ¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»Å¾å¤²Êý¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦É½¾ð¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÏÍñÇò¤ò³è¤«¤·¤¿¤È¤¸Êý¤Ç¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¸ý¤É¤±¤È¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¡£
Ã¸¤¤Çò¤µ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃÏ·Ü¤Î»ÝÌ£¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¾åÉÊ¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿°ìÇÕ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â½Å¤¹¤®¤º¡¢¼Ì¿¿±Ç¤¨¤â¤¹¤ëÇò¤Î¿Æ»ÒÐ§¤Ï¡¢¥é¥ó¥Á¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤ä½÷À¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¡ÁÇºà¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¤É¤Á¤é¤Î¿Æ»ÒÐ§¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÇºàÁª¤Ó¤Ø¤ÎÅ°Äì¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¡£
·ÜÆù¤Ë¤ÏÌë¥á¥Ë¥å¡¼¤ÈÆ±¤¸¥Ö¥é¥ó¥É·Ü¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Íñ¤Ï·ÀÌóÍÜ·Ü¾ì¤«¤éÄ¾Á÷¡£
¼«Á³Ë¤«¤Ê´Ä¶¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿Íñ¤Ï²«¿È¤Î¥³¥¯¤¬¶¯¤¯¡¢ÎÁÍýÁ´ÂÎ¤Ë¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿©ºà¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÁ¤ï¤ë°ìÇÕ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡»³±ü¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿Íñ¤¬·è¤á¼ê
¤³¤Î¿Æ»ÒÐ§¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢º´²ì¸©¼¯Åç»Ô¤Î»³±ü¤Ë¤¢¤ë·ÀÌóÍÜ·Ü¾ì¤ÎÍñ¡£
¼«Á³Ë¤«¤ÊÅÚÃÏ¤ÇÊ¿»ô¤¤¤µ¤ì¤¿¿ÆÄ»¤¬À¸¤àÍñ¤Ï¡¢²«¿È¤Î¥³¥¯¤¬Ç»¤¯¡¢ÍñÇò¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤È»¨Ì£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¿·¤·¤¤¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¹ç¤¦Íñ¤òÃµ¤¹Ãæ¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤ÎÇ»¸ü¤µ¤ÈÀ¡¤ó¤À¸åÌ£¤Ë¹û¤ì¹þ¤ß¡¢ºÎÍÑ¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Íñ¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡Ö¹õ¡×¤È¡ÖÇò¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÌ£¤ï¤¤¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£Áª¤Ù¤ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë
¤É¤Á¤é¤Î¿Æ»ÒÐ§¤Ë¤â¿·Á¯¤Ê¤ª»É¿È¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤Á¯¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤âÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë½¼¼Â¤ÎÆâÍÆ¡£
¤µ¤é¤Ë¤ª¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄÉ²Ã¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿Æ»ÒÐ§¤ËÃº²Ð¤Ç¾Æ¤¤¤¿¤Ò¤Í·Ü¤òìÔÂô¤ËÁýÎÌ¤·¤¿¡ÖÃÏ·ÜÁý¤·¡×¤Ï¹ç·×1,500±ß(ÀÇ¹þ)¡£
¡ÖÀ¸¤ß¤¿¤ÆÍñ¡×150±ß(ÀÇ¹þ)¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Ãº²Ð¤Ç¾Æ¤¤¤¿¤Ò¤Í·Ü¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Ë¡¢Íñ¤ò½Å¤Í¤Æ¡È¤È¤í¤±¤ë¿©´¶¡É¤ò¤µ¤é¤ËÇ»¸ü¤Ë¨¡¨¡¤ª¹¥¤ß¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¼«Ê¬¤À¤±¤Î¿Æ»ÒÐ§¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£¿Æ»ÒÐ§¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª½¼¼Â¤Î¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥å¡¼
¡Ö¤È¤ê¤È¤ê¤È¡×¤Î¥é¥ó¥Á¤Ï¿Æ»ÒÐ§¤¬´ÇÈÄ¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤Ë¤â¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË¤«¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¤½¤Î½µ¤´¤È¤Ë¥á¥¤¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡Ö½µÂØ¤ï¤êÄê¿©¡×1,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡ü¿Íµ¤¤Î¥Á¥¥óÆîÈÚ¤È¿·Á¯¤Ê¤ª»É¿È¤ò°ìÅÙ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡Ö¥Á¥¥óÆîÈÚ¡õ»É¿ÈÄê¿©¡×1,200±ß(ÀÇ¹þ)
¡üºÌ¤êË¤«¤Ê³¤¤Î¹¬¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡Ö¹ë²Ú³¤Á¯Ð§¤È¥Á¥¥óÆîÈÚÄê¿©¡×1,500±ß(ÀÇ¹þ)
¤ª¹¥¤ß¤äµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥é¥ó¥Á¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post Ãº¤Î¹á¤ê¤È·Ü¤Î¼¢Ì£¿¼¤µ¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¿Æ»ÒÐ§¡ª¤¤¤±¤¹¤ÈÃº¤È¿Å¾Æ¤È ÇîÂ¿ ¤È¤ê¤È¤ê¤È appeared first on Dtimes.