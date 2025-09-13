ÅÚ±º±Ø¼þÊÕ¤Î¿Íµ¤°û¿©Å¹¤¬½¸·ë¡ª¥×¥ì¥¤¥¢¥È¥ìÅÚ±º¡ÖTSUCHIURA Cheers Festival 2025¡×
¥×¥ì¥¤¥¢¥È¥ìÅÚ±º¡ÖTSUCHIURA Cheers Festival 2025¡×
¡¦³«ºÅÆü»þ¡¡¡¡¡¡¡§ 10·î25Æü(ÅÚ) 11:00¡Á20:00
10·î26Æü(Æü) 11:00¡Á19:00
¡¦²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¥×¥ì¥¤¥¢¥È¥ìÅÚ±º6F ²°¾å
¡¦Æþ¾ìÎÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÌµÎÁ¡¡¢¨¤´°û¿©¤ÎÂå¶â¤Ï³Æ¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ç¤¹¡£
½êºßÃÏ¡¡¡§°ñ¾ë¸©ÅÚ±º»ÔÍÌÀÄ®1-30
¡Ö¥×¥ì¥¤¥¢¥È¥ìÅÚ±º¡×¤Ç¤Ï¡¢°ñ¾ë¤Î½©¤òËþµÊ¤Ç¤¤ëÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖTSUCHIURA Cheers Festival 2025¡×¤ò2025Ç¯10·î25Æü(ÅÚ)¡¦26Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µÅÚ±º¤Î¿©Ê¸²½¤È°ñ¾ë¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃÏ¼ò¤¬³Ú¤·¤á¤ëº×Åµ¤Ç¤¹¡£
´¥ÇÕ¤Î¡ÈCheers¡É¤È±þ±ç¤Î¡ÈCheers¡É¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢°ñ¾ë¡¦ÅÚ±º¤Î¼ò¤È¿©¤ÎÊ¸²½¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤ä¡¢ÅÚ±º±Ø¼þÊÕ¤Î¿Íµ¤°û¿©Å¹¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è½Ð¿È¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä³Ø¹»¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¼ò¤¬°û¤á¤Ê¤¤Êý¤ä¤´²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
