日本車の魅力を届ける！トヨタ博物館「What s JDM？―世界が熱中する80-90年代の日本車―」

トヨタ博物館は、2025年10月3日(金)から2026年4月5日(日)まで、「What’s JDM？―世界が熱中する’80-’90年代の日本車―」を開催します。

トヨタ博物館「What’s JDM？―世界が熱中する’80-’90年代の日本車―」

期間： 2025年10月3日(金)〜2026年4月5日(日)

場所： トヨタ博物館 文化館2階 企画展示室

構成： 1980〜90年代の日本車人気を3つのテーマ、約10台の車両で紹介

今回の企画展では、多くのファンを魅了し続けている1980〜90年代の日本車約10台を「当時の最新技術」「独自のデザイン」「小さな高性能」の3つのテーマに分けて紹介します。

展示車両は日本車の魅力をより伝えるべく、同館所蔵のものに加え、国内自動車メーカー7社と日本自動車博物館のご協力を得て、特別に提供いただきます。

＜展示車両(テーマ別)＞

●テーマ：当時の最新技術

車両名：・ダイハツ シャレード デトマソ(1984年) ※1/12まで展示

・トヨタ スプリンター トレノ(1986年)

・ニッサン スカイライン GT-R (1989年)

・アンフィニ RX-7(マツダ)(1991年) ※1/6-13は展示しない

・スバル インプレッサ WRX STi(1994年)

・三菱 ランサーエボリューション VI

トミー・マキネン エディション(2000年)

・ホンダ インテグラ Type-R(1998年) ※1/12まで展示

・ホンダ シビック Type-R(1996年) ※1/14から展示

●テーマ：独自のデザイン

車両名：・ニッサン PAO キャンバストップ(1989年)

・ニッサン フィガロ(1991年) ※1/14から展示

●テーマ：小さな高性能

車両名：・ダイハツ ミラ TR-XX(1987年) ※1/12まで展示

・スズキ セルボ・モード(1990年) ※1/12まで展示

・ホンダ ビート(1991年) ※1/14から展示

・オートザム AZ-1(マツダ)(1993年) ※1/14から展示

・スズキ カプチーノ(1995年) ※1/14から展示

※期間中、展示車両は入れ替えを行う予定です。

トヨタ スプリンター トレノ(1986年)

ニッサン スカイライン GT-R(1989年)

アンフィニ RX-7(1991年)【画像提供：マツダ株式会社】

＜展示車両協力＞

Honda Collection Hall、株式会社SUBARU、スズキ株式会社、ダイハツ工業株式会社、日産自動車株式会社、日本自動車博物館、マツダ株式会社、三菱自動車工業株式会社(50音順)

2. 関連イベント「Classic Car Meeting 〜’80-’90年代の日本車〜」

日時：2025年11月29日(土) 10:00-16:00

場所：P2駐車場、文化館1階ホール

概要：1980〜90年代の日本車のオーナーミーティングを開催します

詳細は9月末に同館HPにて案内

3. 特別展示「ラリーで活躍した1980-90年代の日本車」

期間 ：2025年9月9日(火)〜10月26日(日)

場所 ：クルマ館1階 エントランス

展示車両：トヨタ セリカ TA64型(1985年)、トヨタ セリカ GT-FOUR ST165型(1990年)＜WRCサファリラリー優勝車＞

4. その他のイベント

【走行披露】

(1) バス・乗合自動車

日時：2025年11月16日(日) 11:00-11:30／14:00-14:30

車両：フォード モデルT デポ ハック(1914年)、トヨタ ボンネットバス(1963年)、トヨタ ライトバス(1963年)

(2) 1980-90年代の日本車

日時：2025年11月23日(日) 11:00-11:30／14:00-14:30

車両：3台 企画展会場にて人気投票を行い、11月初旬頃に同館HP・SNSで走行車両を案内

※場所は(1)(2)ともにP1駐車場

※雨天中止、予告なく車両が変更になる場合があります。

【クルマの図書室】

(1) 「のりもの絵本のおはなし会」

日時 ：2025年10月26日(日) 13:30-14:10／15:00-15:40

場所 ：クルマの図書室 (文化館3階)

内容 ：長久手市ボランティアグループ 朗読の会 吾亦紅(われもこう)さん

による絵本の読み聞かせを行います。

「10/27読書の日」に合わせ、

親子に読書の楽しさを伝えます。

参加方法：自由参加、参加費無料

(2) 自動車カタログ語り隊 -雑誌とカタログで巡る’80-’90年代の日本車-

日時 ：2025年12月13日(土) 15:00-16:00

場所 ：クルマの図書室(文化館3階)

内容 ：1980〜90年代のクルマ好きが集い、図書室にある

資料(雑誌・カタログ)を使って、

この時代の魅力について語りあっていただきます。

参加方法：自由参加、参加無料

【モノづくり・お仕事体験】

クルマづくりに関わる体験イベントを行います。

日時 ： 2025年11月21日(金)、22日(土) 10:30-16:00

場所 ： 文化館1階ホール

体験名 ： (1)ミニカープログラミング (2)タイヤ交換 (3)ミニカーづくり

対象者 ： 小学生((2)は幼児も参加可)

応募方法： 同館HP内の専用リンクからご応募ください。

※協力 ： トヨタ技術会

■トヨタ博物館の案内

所在地 ：〒480-1118 愛知県長久手市横道41-100

・地下鉄東山線「藤が丘」駅よりリニモに乗り換え

「芸大通」駅下車、徒歩5分

・名古屋瀬戸道路「長久手IC」より西へ0.4km(グリーンロード沿い)

TEL ：0561-63-5151

FAX ：0561-63-5159

開館時間：9:30〜17:00(入館受付は16:30まで)

休館日 ：月曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始12/25-1/3

入場料 ：大人1,200円 シルバー(65歳以上)700円 中高生600円 小学生400円

※消費税込み／団体割引あり

