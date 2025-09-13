¡Úµð¿Í¡Û£Ï£Â¤Î¥¿¥Õ¥£¡¦¥í¡¼¥º»á¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤òË¬Ìä¡¡ÂÇ·âÎý½¬Ãæ¤ÎÁª¼ê¤ØÇ®»ëÀþ
¡¡µð¿Í£Ï£Â¤Î¥¿¥Õ¥£¡¼¡¦¥í¡¼¥º»á¤¬£±£³Æü¡¢¸ÅÁã¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£
¡¡£±£¹£¹£¶Ç¯¤«¤é¶áÅ´¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢£²£°£°£´Ç¯¤«¤é£²Ç¯´Öµð¿Í¤Ç³èÌö¤·¤¿¥í¡¼¥º»á¤¬¡¢£±·³¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç°ìÎÝ¥Ù¥ó¥ÁÁ°ÉÕ¶á¤ÇÎý½¬¤ò¸«³Ø¤·¡¢ÂÇ·âÎý½¬¤ò¤¹¤ëÁª¼ê¤é¤Ø¥±¡¼¥¸Î¢¤«¤éÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¹ç´Ö¤Ë¤Ï¶¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤ÈÃÌ¾Ð¤·¡¢°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥º»á¤Ï¶áÅ´ºßÀÒ»þ¤Î£²£°£°£±Ç¯¤Ë¥·¡¼¥º¥ó£µ£µËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢²¦Äç¼£¤Ë¤è¤ëÅö»þ¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿µÏ¿¤ËÊÂ¤Ö¤Ê¤É¡¢£Î£Ð£Â¤Ç¤ÏÄÌ»»£±£¶£·£´»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£¸Ê¬£¶ÎÒ¡¢£´£¶£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£²£¶£¹ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£