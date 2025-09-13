ビールで多層的で重厚な一面を表現！世嬉の一酒造『Uematsu Nobuo presents 俺のビール SYMPHONY(シンフォニー)』

世嬉の一酒造が手掛ける「いわて蔵ビール」と、同市のブルワリー「ノイモンドブルーイング」は、「ファイナルファンタジー」の作曲などで知られる音楽家・植松伸夫さんとコラボレーションしたオリジナルクラフトビール『Uematsu Nobuo presents 俺のビール SYMPHONY(シンフォニー)』を醸造、限定1,000本を2025年9月18日(木)から同社通販サイトにて販売開始します。

世嬉の一酒造『Uematsu Nobuo presents 俺のビール SYMPHONY(シンフォニー)』

植松氏の楽曲が持つ、多層的で重厚な一面を表現したビール。

一人でじっくりと味わいたい時に飲むビール。

ビールスタイル： ベルジャンアビィエール

原材料 ： 麦芽・ホップ

アルコール度数： 7％

販売本数 ： 1,000本

価格 ： 330mlボトル 800円(税込)

