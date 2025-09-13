女優・上白石萌音（２７）と共演俳優の２ショットが幸せいっぱいだ。

女優の嵐莉菜が１３日までにインスタグラムを更新。出演した日本テレビ系ドラマ「ちはやふる―めぐり―」で共演した上白石と俳優の森永悠希を撮影した写真をアップした。 「尊い２人の写真を追加。最終回のあのシーンを思い出す…」と投稿。森永が指輪の箱をパカーンと開け、上白石は両手で口を押えてビックリ。別の写真では、上白石が左手をカメラに見せながら森永と寄り添った。

１０日に放送された最終回のラスト。上白石演じる元競技かるた部顧問・大江奏が左手薬指にリングをつけた姿が映し出された。

フォロワーは「やっぱりこのふたり結婚したのかー！」「渡すシーンなかったから見れて嬉（うれ）しすぎるうううう」「やばーーーーーーーい！！！！」「この二人の関係、めっちゃ好きです」「やっとあの二人が結婚しました。おめでとう御座います」「末永くお幸せに」「直接的にこのシーンなくて 指輪チラ見せで表現してたのがよかった」「森永くん、マジで上白石萌音ちゃんにアタックしちゃえ！！」と興奮が止まらなかった。