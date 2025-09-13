¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤âÏ¢¤ì¤ÆÆþ¾ì²ÄÇ½¤Ê»ÜÀß¤â¡ªGoodBBQ¡ÖßîÀ½BBQ¥»¥Ã¥È¡×
GoodBBQ¡ÖßîÀ½BBQ¥»¥Ã¥È¡×
¢§ßîÀ½BBQ¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
¡¦ßîÀ½´ï
¡¦µí¥«¥ë¥Ó
¡¦ÆÚ¸ª¥í¡¼¥¹
¡¦¸üÀÚ¤ê¥Ù¡¼¥³¥ó
¡¦¤¦¤º¤éÍñ
¡¦»ÞÆ¦
¡¦¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥Á¡¼¥º
¡¦¥¯¥é¥Ã¥«¡¼
¡¦ÌîºÚ2¼ï
¡¦¾Æ¤¤ª¤Ë¤®¤ê
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëBBQ¥½¡¼¥¹
¡ÚÎÁ¶â¡Û
ÀÇ¹þ3,900±ß/1Ì¾
¢¨4Ì¾ÍÍ¤«¤éÃíÊ¸²ÄÇ½
¡ÚÍøÍÑÊýË¡¡Û
»öÁ°Í½ÌóÀ©
¢¨3ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Þ¤¿¤Ï¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë»ÜÀß¤Ø¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤ÆÍ½Ìó
¡ÚÂÐ¾Ý»ÜÀß¡Û
¡¦ÉÍ»û¸ø±àÅ¹
¡¦Ä¹µï¸ø±àÅ¹
¡¦ÉþÉôÎÐÃÏ¥Ð¡¼¥Ù¥Ã¥¯¥Þ¥ë¥·¥§Å¹
¡¦ÂçÀôÎÐÃÏÅ¹
¡¦»³ÅÄÃÓ¸ø±àÅ¹
¢§GoodBBQ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦GoodBBQÉÍ»û¸ø±àÅ¹
GoodBBQÉÍ»û¸ø±àÅ¹
¡¦½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§¢©592-8346ÂçºåÉÜºæ»ÔÀ¾¶èÉÍ»û¸ø±àÄ®4ÃúÌÜ
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¡¡¡§080-4978-6456
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡¡¡§10:00¡Á17:00
¡¦Í½Ìó¼õÉÕ»þ´Ö¡§10:00¡Á17:00(ÄêµÙÆü¤ò½ü¤¯)
¡¦¾Ò²ðÊ¸¡¡¡¡¡¡¡§ºÇÂç280ÀÊ
¹¡¹¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤ÇBBQ¤È¥«¥Õ¥§¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤âÏ¢¤ì¤Æ¤´Æþ¾ì¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç
¡¦GoodBBQÄ¹µï¸ø±àÅ¹/
GoodBBQÄ¹µï¸ø±àÅ¹
¡¦½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§¢©546-0034¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÅì½»µÈ¶èÄ¹µï¸ø±à1-1
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¡¡¡§06-6698-3408
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡¡¡§²Ð¡ÁÆü¡¡10:00¡Á17:00/18:00¡Á21:00(Í×Í½Ìó)
ÄêµÙÆü¡§Ëè½µ·îÍËÆü
(·îÍËÆü¤¬½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤ÎÍâÆü¤¬µÙÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
»öÁ°Í½Ìó¤Ç¡¢¥Ê¥¤¥¿¡¼ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß18:00¡Á21:00¤Þ¤Ç
¡¦Í½Ìó¼õÉÕ»þ´Ö¡§10:00¡Á16:00 ÊÑ¹¹¡¦¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Î¤´Ï¢Íí¤â´Þ¤à(ÄêµÙÆü¤ò½ü¤¯)
¡¦ÍøÍÑ»þ´Ö¡¡¡¡¡§10:00¡Á13:00¡¦14:00¡Á17:00¡¦18:00¡Á21:00(1ÏÈ3»þ´Ö)
¡¦¾Ò²ðÊ¸¡¡¡¡¡¡¡§GoodBBQÄ¹µï¸ø±àÅ¹¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç¿Íµ¤Å¹¡ª
½µËö¤Ë¤Ï¥Ê¥¤¥ÈBBQ¤â³Ú¤·¤á¤ë±àÆâ¤Ë¤Ï¡¢¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ä¿¢Êª±à¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î»ÜÀß¤¬¤¢¤ë¼«Á³¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬Í»¹ç¤·¤¿¸ø±à¡£
¼ýÍÆ¿Í¿ô300Ì¾¤Î°Ù¡¢´ë¶ÈÍÍ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Îº©¿Æ²ñ¤Ê¤ÉÂç¿Í¿ô¤âÂç´¿·Þ¤Ç¤¹
¡¦GoodBBQ²Ö±àÃæ±û¸ø±àÅ¹
GoodBBQ²Ö±àÃæ±û¸ø±àÅ¹
¡¦½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§¢©578-0923¡¡ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¾¾¸¶Æî2-7-21 ¥É¥ê¡¼¥à21Á°
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¡¡¡§070-1850-1746
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡¡¡§²ÐÍË¡ÁÆüÍË¡¡10:00¡Á16:00
ÄêµÙÆü¤Ï¥É¥ê¡¼¥à21¤ÈÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Í½Ìó¼õÉÕ»þ´Ö¡§10:00¡Á16:00(ÄêµÙÆü¤ò½ü¤¯)
¡¦ÍøÍÑ»þ´Ö¡¡¡¡¡§10:30¡Á13:00¡¦13:30¡Á16:00(2»þ´ÖÈ¾1ÏÈ)
¡¦¾Ò²ðÊ¸¡¡¡¡¡¡¡§¡Ö¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÄ®¡×ÅìÂçºå¡ª
²Ö±àÃæ±û¸ø±àÆâ¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤óOK¤ÊBBQ¾ì¡ª
¼ê¤Ö¤é¤ÇÍè¤é¤ì¤ë¤¿¤á°ìÆü¸ø±à¤ò¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸ø±àÆâ¤Ë¤Ï»Ò¶¡Ã£¤¬³Ú¤·¤á¤ë»ÜÀß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤äÎ®¤ì¤Î¹¾ì¤Ç¿åÍ·¤Ó¤â¤Ç¤¡¢¶á¤¯¤Ë¤Ï¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤Ê¤É¤â¤¢¤ê
Âç¿Í¤«¤é»Ò¶¡¤Þ¤Ç°ìÆüÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª
¡¦GoodBBQÉþÉôÎÐÃÏ¥Ð¡¼¥Ù¥Ã¥¯¥Þ¥ë¥·¥§Å¹
GoodBBQÉþÉôÎÐÃÏ¥Ð¡¼¥Ù¥Ã¥¯¥Þ¥ë¥·¥§Å¹
¡¦½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§¢©561-0873¡¡ÂçºåÉÜËÃæ»ÔÉþÉôÎÐÃÏ1-1
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¡¡¡§06-6865-6066
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡¡¡§10:00¡Á16:30
ÄêµÙÆü¡§²ÐÍËÆü
¡¦Í½Ìó¼õÉÕ»þ´Ö¡§10:00¡Á16:00(ÄêµÙÆü¤Ï½ü¤¯)
¡¦ÍøÍÑ»þ´Ö¡¡¡¡¡§10:00¡Á16:30(3»þ´Ö1ÏÈ)
¡¦¾Ò²ðÊ¸¡¡¡¡¡¡¡§ÂçºåÉÜËÃæ»Ô¤Ë¤¢¤ë¸ø±à¡£
Åìµþ¥É¡¼¥à33¸ÄÊ¬¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ë¤Ï
ÎÐË¤«¤Ê¼«Á³¤Ë²Ã¤¨²ÈÂ²¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£
ÆüËÜ¤ÎÅÔ»Ô¸ø±à100Áª¤äÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¸ø±à100Áª¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ëÂç¿Íµ¤¸ø±à¡£
ÅöBBQ¾ì¤ÏºÇÂç500Ì¾¼ýÍÆ¤Ç¹Ô³Ú¡¢±óÂ¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¦GoodBBQÂçÀôÎÐÃÏÅ¹
GoodBBQÂçÀôÎÐÃÏÅ¹
¡¦½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§¢©591-8012¡¡ÂçºåÉÜºæ»ÔËÌ¶è¶â²¬Ä®128
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¡¡¡§050-5212-8846
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡¡¡§·î¡¦¿å¡ÁÆü¡¡10:00¡Á17:00
¡¦Í½Ìó¼õÉÕ»þ´Ö¡§9:00¡Á17:00(ÄêµÙÆü¤ò½ü¤¯)
¡¦ÍøÍÑ»þ´Ö¡¡¡¡¡§10:00¡Á13:00¡¦14:00¡Á17:00(3»þ´Ö1ÏÈ)
¡¦¾Ò²ðÊ¸¡¡¡¡¡¡¡§¼«Á³Ë¤«¤Ê¸ø±à¤Ç¼ê·Ú¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ëGoodBBQ¡£
ÂçÀôÎÐÃÏ¸ø±à¤Ë¤Ï»Íµ¨¤òºÌ¤ë200¼ïÎà¡¢32ËüËÜ¤Î²ÖÌÚ¡¢»Ò¶¡¸þ¤±¤ÎÍ·¶ñ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ËÂç¿Íµ¤¡ª
ÀÐ¤ÎÂç·¿³ê¤êÂæ¤¬¿Íµ¤NO1¡ª²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È°ìÆüÃæÍ·¤Ù¤Þ¤¹¡£
¼ÇÀ¸¤äÀô¡¢ËÉÙ¤ÊÍ·¶ñ¤Ç»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç°ìÆüÃæÍ·¤Ù¤ë¸ø±à¡ª
ÂçÀôÎÐÃÏ¤Ç¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¡£
ÌÚ¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
ÌÚ¤«¤²¤ä¿á¤È´¤±¤ëµ¤»ý¤Á¤¤¤¤É÷¤ÎÃæ¿©¤Ù¤ë¤ªÆù¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡£
¤ªÍ§Ã£¤ä¤´²ÈÂ²¡¢¤ªÏ¢¤ìÍÍ¤È»×¤¦Â¸Ê¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¸ø±à¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê³ê¤êÂæ¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç°ìÆüÃæÍ·¤Ù¤ëÍ·¶ñ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£
¤Þ¤¿¼«Á³¤âË¤«¤Ç¼ÇÀ¸¤äÀô¤Ë°Ï¤Þ¤ì
·Ê¿§¤â¤¤ì¤¤¤ÊÀ¶¡¹¤·¤¤¸ø±à¤Ç¤¹¡£
¡¦GoodBBQ»³ÅÄÃÓ¸ø±àÅ¹
GoodBBQ»³ÅÄÃÓ¸ø±àÅ¹
¡¦½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§¢©573-0168¡¡ÂçºåÉÜËçÊý»Ô»³ÅÄÃÓ1-1
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¡¡¡§050-5213-8695
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡¡¡§·î¡¦ÌÚ¡ÁÆü¡¡10:00¡Á17:00(²Ð¡¦¿åÍËÆüÄêµÙÆü)
¡¦Í½Ìó¼õÉÕ»þ´Ö¡§9:30¡Á16:00(ÄêµÙÆü¤ò½ü¤¯)(ÅöÆüÍøÍÑ¤Ï12»þËø)
¡¦ÍøÍÑ»þ´Ö¡¡¡¡¡§¡Ú10:00¡Á13¡§00¡Û¡Ú14:00¡Á17:00¡Û (3»þ´Ö1ÏÈ)
¡¦¾Ò²ðÊ¸¡¡¡¡¡¡¡§»³ÅÄÃÓ¸ø±à¤Ï¼«Á³¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢½Õ²Æ½©Åß¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²Ö¡¢¿¢Êª¤¬ºé¤½©¤Ë¤Ï¹ÈÍÕ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
µ¨Àá¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¹¥¤¤â¼«Á³¹¥¤¤âËþÂ¡ªËçÊýÈ¬·Ê¡Ö»³ÅÄÃÓ¤Î·î¡×¤Ï¿åÌÌ¤Ëµ±¤¯Í©¸¼¤ÎÀ¤³¦¡£
ÁÇÅ¨¤Ê¸ø±à¤Ë¤¢¤ëGoodBBQ¤ÏÊÞÁõ¤µ¤ì±«¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¤âÂç¿Íµ¤¡ª
¼ê·Ú¤ÇËÜ³ÊÅª¤ÊBBQ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¸å¤Ï¸ø±à¤ÎÍ·¶ñ¤äÀî¤Ç¤Î¿åÍ·¤Ó¤Ç½ªÆü¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¡ª¸ø±àÆâ¤Ë¤ÏÍ·¶ñ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡£
Àî¤âÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²Æ¾ì¤Ï¿åÍ·¤Ó¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤´²ÈÂ²¤Ç¡¢Í§Ã£Æ±»Î¤Ê¤É°ìÆüÃæÍ·¤Ó¿Ô¤¯¤»¤ë¸ø±à¤Ç¤¹¡£
