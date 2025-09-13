ÍÍ¡¹¤Ê°ñ¾ë¤ÎÃÏ¼ò¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¡ª¥¢¥È¥ì¼è¼ê¡ØSAKE MEETING 2025½©¡Ù
¥¢¥È¥ì¼è¼ê¤Ç¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©Æâ¤«¤é18¤Û¤É¤Î¼òÂ¢¤¬¼è¼ê¤Ë½¸·ë¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°ñ¾ë¤ÎÃÏ¼ò¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¡ØSAKE MEETING 2025½©¡Ù¤ò2025Ç¯10·î4Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ¡£
¥¢¥È¥ì¼è¼ê¡ØSAKE MEETING 2025½©¡Ù
½êºßÃÏ¡¡¡§°ñ¾ë¸©¼è¼ê»ÔÃæ±ûÄ®2-5
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü¡¿10:00¡Á21:00 ÅÚÆü½Ë¡¿0:00¡Á20:00
¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢°ìÉô±Ä¶È»þ´Ö¤Î°Û¤Ê¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥È¥ì¼è¼ê¤Ç¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©Æâ¤«¤é18¤Û¤É¤Î¼òÂ¢¤¬¼è¼ê¤Ë½¸·ë¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°ñ¾ë¤ÎÃÏ¼ò¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¡ØSAKE MEETING 2025½©¡Ù¤ò2025Ç¯10·î4Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£°ñ¾ë¤Î¤ª¼ò¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¡ÖSAKE MEETING 2025½©¡×³«ºÅ³µÍ×
¥¢¥È¥ì¼è¼ê4F¡Ø¤¿¤¤¤±¤óÈþ¤¸¤å¤Ä¾ìVIVA¡ÙÆâ¤Ç¡¢°ñ¾ëÁ´°è¤«¤é½¸·ë¤·¤¿18¤Û¤É¤Î¼òÂ¢¤«¤é¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤ª¼ò¤òÁª¤ó¤Ç¡¢°û¤ßÈæ¤Ù¤¬½ÐÍè¤ë¡ØSAKE MEETING¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¼òÂ¢¤Ë¤è¤ë¥Þ¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤ªµÒÍÍ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ê¤É»ý¹þOK¤Ç¤¹¡£
»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅÆü¡Û¡¡¡¡2025Ç¯10·î4Æü(ÅÚ)
¡Ú»þ´Ö¡Û¡¡¡¡¡¡1Éô¡¡11:00¡Á13:15(¼õÉÕ¡§10:30¡Á12:15)
2Éô¡¡13:45¡Á16:00(¼õÉÕ¡§13:15¡Á15:00)
¢¨»öÁ°Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²²ÃÈñ¡Û¡¡¡¡Æþ¾ì·ô(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ª¤Á¤ç¤³)¤È°ú´¹¥³¥¤¥ó(5Ëç500±ß)¥»¥Ã¥È 1,000±ß
¡ÚÎ®¤ì¡Û¡¡¡¡¡¡(1)¼õÉÕ¤Ë¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ª¤Á¤ç¤³(Æþ¾ì·ô)¤È°ú´¹¥³¥¤¥ó¤ò¹ØÆþ
(2)¤ª¹¥¤¤ÊÂ¢¸µ¤ÇÆüËÜ¼ò¤òÁª¤Ó¡¢¥³¥¤¥ó¤È¸ò´¹
¢¨1ÇÕ¡¿¥³¥¤¥ó1Ëç¡Á
(3)¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ª¤Á¤ç¤³¤ËÆüËÜ¼ò¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
(4)°ú´¹¥³¥¤¥ó¤ÏÄÉ²Ã¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄê°÷¡Û¡¡¡¡¡¡³ÆÉô650Ì¾¢¨»öÁ°Í½ÌóÀ©
¡Ú¾ì½ê¡Û¡¡¡¡¡¡¥¢¥È¥ì¼è¼ê4F¤¿¤¤¤±¤óÈþ¤¸¤å¤Ä¾ì(VIVA)
¡Ú¼çºÅ¡Û¡¡¡¡¡¡¥¢¥È¥ì¼è¼ê
¡Ú³«ºÅ¶¨ÎÏ¡Û¡¡¼è¼ê»Ô¡¢JRÅìÆüËÜ¡¢Åìµþéº½ÑÂç³Ø
¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¼è¼ê¹©¾ì¡¢ÃæÂ¼¼òÅ¹
¢£¤¿¤¤¤±¤óÈþ¤¸¤å¤Ä¾ìVIVA³µÍ×
¼è¼ê»Ô¡¢Åìµþéº½ÑÂç³Ø¡¢JRÅìÆüËÜ¼óÅÔ·÷ËÜÉô¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥È¥ì¤¬Ï¢·È¤·¡¢¼è¼ê¤ÎÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥¢¡¼¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤Á¤Î¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¡¢¡Ö¤¿¤¤¤±¤óÈþ¤¸¤å¤Ä¾ì¡×¤ÏÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»º´±³ØÏ¢·È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤òËþ¤¿¤¹¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û Ê¿Æü10:00¡Á21:00¡¡ÅÚÆü½Ë¡§10:00¡Á20:00
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ÍÍ¡¹¤Ê°ñ¾ë¤ÎÃÏ¼ò¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¡ª¥¢¥È¥ì¼è¼ê¡ØSAKE MEETING 2025½©¡Ù appeared first on Dtimes.