¡¡£±£²Æü¸á¸å£¸»þ£´£°Ê¬º¢¡¢µÜ¾ë¸©ÉÙÃ«»ÔÉÙÃ«¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢£¶£°ºÐÂå¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢Æ¬¤ä´é¡¢ÏÓ¤Ê¤É¤Ë¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸©·ÙÂçÏÂ½ð¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥Þ¤ÏÂÎÄ¹Ìó£±¡¦£µ¥á¡¼¥È¥ë¡£ÃËÀ¤ÏÊâ¤¤¤ÆÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯ÅÓÃæ¤Ç¡¢ÇØ¸å¤«¤é½±¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥¯¥Þ¤Ï¶á¤¯¤ÎÌÐ¤ß¤ËÆ¨¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏÉÙÃ«»ÔÌò½ê¤«¤éÀ¾¤ËÌó£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î½»Âð³¹¡£ÉÕ¶á¤Ë¤Ï¾®³Ø¹»¤äÍÄÃÕ±à¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±½ð¤¬¶áÎÙ½»Ì±¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£