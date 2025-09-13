Ado、“激レア”失敗談エピソード披露→さまぁ〜ずも吹き出す展開 ゲスト不在のトークバラエティ【コメントあり】
歌手のAdoが、テレ東『紙とさまぁ〜ず』（毎週土曜 深1：25）の13・20日放送回に“降臨”する。
【番組カット】Adoの回答にびっくり！MCを務めるさまぁ〜ず
ゲストに、お笑いコンビ・さまぁ〜ず（大竹一樹、三村マサカズ）が考えた独特すぎるアンケート内容に回答してもらい、そのアンケートだけを使って2人が独自の視点でトークする“ゲスト不在”の新視点トークバラエティ。今回、“紙ゲスト“となるAdoが、さまぁ〜ずが考えた質問に答える。
今回のさまぁ〜ずが考えた質問は「現在、ワールドツアー中で海外にいると伺いました。もしよろしければ、海外の暮らしが分かるような写真をいくつか見せて頂けませんか？」「くら寿司好きなAdoさんですが、くら寿司の最初から最後までのベストな食べ順を教えてください」など、通常ではあまり聞けないAdoの知られざる一面をのぞくことができる質問が続々。
さらに、「『え〜、先日ぅ〜』から始まる失敗談をひとつ録音してお話しいただけるとうれしいです」という要望には、タイムリーで激レアなエピソードを生音声で披露。さまぁ〜ずが思わず吹き出す一幕も。また、Adoと大谷翔平選手の意外な共通点が発覚する（!?）。
【コメント】
■大竹一樹
一番記憶に残っているのは「あ」ですね。一番良い声が出るひらがなは「あ」でした。個人的には「ら」だと思っていたけど、Adoさんは「あ」でした。音声回答で発声してくれているので、ぜひ聴いてみてください。
■三村マサカズ
海外ツアー中にアンケートをやっていただきました。絶賛海外生活中だったから、どんな日本食が恋しくなるか…の答えがリアルでした。その答えは番組を見てのお楽しみに。パッキングとかアンパッキングが本当に面倒くさいとか、海外を飛び回っているAdoさんならではの回答がたくさん。あと、昭和歌謡にまつわる質問での選曲センスが独特でした。そちらもお楽しみに。
■番組演出・吉野ディレクター コメント
紙とさまぁ〜ずにAdoさんがやってきました！と言ってもゲスト不在のアンケート番組なのでAdoさんにたっぷりご記入いただいたアンケート回答をもとにさまぁ〜ずのお2人がトークを繰り広げていきます！いつもは写真や映像回答もある紙さまアンケートですが、Adoさんということもあって今回は音声回答を多めに答えていただきました！ですので、Adoさんの声がたくさん登場します！そしてその回答を元に展開していくさまぁ〜ずのお2人のおもしろトークに、ぜひ大いに笑ってください！
【番組カット】Adoの回答にびっくり！MCを務めるさまぁ〜ず
ゲストに、お笑いコンビ・さまぁ〜ず（大竹一樹、三村マサカズ）が考えた独特すぎるアンケート内容に回答してもらい、そのアンケートだけを使って2人が独自の視点でトークする“ゲスト不在”の新視点トークバラエティ。今回、“紙ゲスト“となるAdoが、さまぁ〜ずが考えた質問に答える。
さらに、「『え〜、先日ぅ〜』から始まる失敗談をひとつ録音してお話しいただけるとうれしいです」という要望には、タイムリーで激レアなエピソードを生音声で披露。さまぁ〜ずが思わず吹き出す一幕も。また、Adoと大谷翔平選手の意外な共通点が発覚する（!?）。
【コメント】
■大竹一樹
一番記憶に残っているのは「あ」ですね。一番良い声が出るひらがなは「あ」でした。個人的には「ら」だと思っていたけど、Adoさんは「あ」でした。音声回答で発声してくれているので、ぜひ聴いてみてください。
■三村マサカズ
海外ツアー中にアンケートをやっていただきました。絶賛海外生活中だったから、どんな日本食が恋しくなるか…の答えがリアルでした。その答えは番組を見てのお楽しみに。パッキングとかアンパッキングが本当に面倒くさいとか、海外を飛び回っているAdoさんならではの回答がたくさん。あと、昭和歌謡にまつわる質問での選曲センスが独特でした。そちらもお楽しみに。
■番組演出・吉野ディレクター コメント
紙とさまぁ〜ずにAdoさんがやってきました！と言ってもゲスト不在のアンケート番組なのでAdoさんにたっぷりご記入いただいたアンケート回答をもとにさまぁ〜ずのお2人がトークを繰り広げていきます！いつもは写真や映像回答もある紙さまアンケートですが、Adoさんということもあって今回は音声回答を多めに答えていただきました！ですので、Adoさんの声がたくさん登場します！そしてその回答を元に展開していくさまぁ〜ずのお2人のおもしろトークに、ぜひ大いに笑ってください！