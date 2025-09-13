女優飯島直子（57）が28日に放送されたBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」に出演。自身のことを「クソ」と“衝撃の連呼”をする一幕があった。

今回飯島は、俳優寺島進（61）と東京・調布の隠れ家的な居酒屋で、さまざまな話に花を咲かせた。

寺島が「芝居なんてさあ、うまいやつ、ごまんといるんだよ。でもなんやかんや、生き様出るよ。やっぱ中井（貴一）さんのまね、できないもん。だって“品”があるもん。俺は下品だもん」と話すと、飯島は「そんなことないですよ〜」と笑顔で否定した。

さらに寺島は「小泉（今日子）さんなんかもさ、あの人も“男前”なんだね。ほんとにあの番組（飯島も出ていた、小泉と中井がダブル主演のフジテレビ系連ドラ『続・続・最後から二番目の恋』）見ると、もう（飯島）直子もキョンキョンもほんとに、いい歳の重ね方してるなあ、って感じ」と続けた。

飯島は「いえいえいえ、私は全然ですよ。今日子さんと貴一さんは本当にすばらしい」と返答。寺島が「何、謙遜してるの」といたずらっぽく突っ込むと、飯島は「いやいや、本当にそうですよ」と言いつつ、突如「私なんかクソですもん、クソ。クソ。鼻クソ。もう本当に」と驚きの自虐を繰り返していた。