¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×À¥¸Í¥ì¥¢¡¢¡Ö¥³¥í¥Ê´¶À÷¡×¤Ç£¹¡¦£±£´¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤ò·ç¾ì
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Ï£±£³Æü¡¢¸ø¼°¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÀ¥¸Í¥ì¥¢¤¬£±£´Æü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£Ø¡×¤Ç¡ÖÀ¥¸Í¥ì¥¢Áª¼ê¤Ï¥³¥í¥Ê¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤¿¤á¡¢£¹·î£±£´Æü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤ò·ç¾ìÃ×¤·¤Þ¤¹¡£²¿Â´¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡À¥¸Í¤Ï¸å³Ú±à¤Ç»³²¬À»Îç¤È¡Ö£Ä£Ò£Å£Á£Í¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï¡×¤ÇÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬·ç¾ì¤Ç¡Ö»³²¬À»Îç¤ÎÉÔÀï¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢£·Àï£´¾¡£³ÇÔ¤ÇÁ´ÆüÄø¤ò½ªÎ»¡£À¥¸Í¥ì¥¢¤Ï£·Àï£±¾¡£µÇÔ£±°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£